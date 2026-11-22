سرگودھا میں سی سی ڈی آپریشن میں انام ونس گروپ کے دو ارکان ہلاک
سرگودھا کے ضلع بھلوال میں سی سی ڈی اور انام ونس گروپ کے ارکان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، دو مشتبہ افراد ہلاک جبکہ ایک فرار ہوا۔
سرگودھا کے ضلع بھلوال کے قریب جمعہ کی شام کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ اور انام ونس گروپ کے مشتبہ ارکان کے درمیان ایک شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں دو افراد ہلاک ہو گئے۔ سی سی ڈی کی ٹیم نے ایک معلومات رس سے ملنے والی خفیہ اطلاع کی بنیاد پر ان مشتبہ افراد کو گرفتار کرنے کے لیے آپریشن کیا تھا۔ اس آپریشن کے دوران فائرنگ چلنے کے باوجود ایک اور مشتبہ شخص موقع سے فرار ہو نے میں کامیاب ہو گیا۔
واقعہ کی تفصیلات اور ہلاکتوں کی شناخت
پولیس افسران نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں کی شناخت احسان کھوٹ اور جواد شاہ کے طور پر ہوئی ہے۔ احسان کھوٹ مقامی رہائشی 12 ساؤتھ کا رہائشی تھا جبکہ جواد شاہ نابی شاہ بالا کا رہائشی بتایا گیا ہے۔ دونوں کو انام ونس گروپ کے ارکان قرار دیا گیا ہے۔ سی سی ڈی ذرائع کے مطابق، جب پولیس کی ٹیم نے مشتبہ افراد کو گھیرنے کی کوشش کی تو انہوں نے حملہ کر دیا۔Also readPakistan Shaheens set India A imposing 314-run target in Rising Stars Asia Cup
سی سی ڈی کا دعویٰ اور فائرنگ کا تسلسل
سی سی ڈی حکام کا دعویٰ ہے کہ جلدبازی میں فائرنگ کے تبادلے کے دوران دونوں مشتبہ افراد پر ان کے اپنے ساتھियों کے گولے لگے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جب اسٹیٹ کی ٹیم نے کارروائی شروع کی تو مشتبہ افراد نے بغیر کسی وارنٹ کے پہلے فائرنگ کی۔ اس جوابی کارروائی کے دوران دونوں کی ہلاکت ہوئی۔ سی سی ڈی نے تصدیق کی کہ موقع سے فرار ہونے والے تیسرے شخص کو تلاش کرنے کے لیے فوری سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔
مقامی اثرات اور قانونی اقدامات
واقعہ کے بعد متعلقہ ہسپتال میں لاشیں منتقل کر دی گئیں تاکہ ضروری قانونی کارروائی کی جا سکے۔ سرجری کی جگہ پر سی سی ڈی کی ٹیم نے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ گزشتہ کچھ عرصے سے جرائم پیشہ سرگرمیوں کے لیے مشہور ہو چکا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان ام ونس گروپ کے خلاف کارروائی جاری رہے گی اور تمام ملزمان کو جلد گرفتار کیا جائے گا۔
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