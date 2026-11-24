سریجیت روی کو پوکسو قانون کے تحت قید و جرمانہ کی سزا
ملیالم اداکار سریجیت روی کو نابالغ بچوں کے سامنے نازیبا حرکات کی سزا کے تحت ایک سال قید اور 50 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا ہے۔
بھارتی ملیالم فلموں کے معروف اداکار سریجیت روی کو نابالغ بچوں کے سامنے نازیبا حرکات کرنے کے مقدمے میں ایک سال قیدِ بامشقت اور 50 ہزار بھارتی روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی ہے۔ تھریسور کی فاسٹ ٹریک عدالت نے پیر کے روز 2022ء میں پیش آنے والے واقعے سے متعلق اس سنگین مقدمے کا حتمی فیصلہ سنایا۔
عدالتی فیصلے اور قانونی دفعات کی تفصیلات
عدالت کی جج ریمیا مینن نے اداکار کو بھارتی تعزیراتِ ہند کی دفعہ 509 اور بچوں کو جنسی جرائم سے تحفظ فراہم کرنے والے قانون پوکسو (POCSO) کی دفعہ 11(i) کے تحت قصوروار قرار دیا۔Also readIndonesian Factory Fire Kills 26; 8 Missing
تعزیراتِ ہند کی دفعہ 509 کسی خاتون کی عصمت و وقار کو مجروح کرنے کی نیت سے کہے گئے الفاظ، اشاروں یا حرکات سے متعلق ہے، جبکہ پوکسو قانون کی دفعہ 11 بچوں کو جنسی ہراسانی سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔
عدالت نے ایک سال قیدِ بامشقت کی سزا پوکسو قانون کے تحت سنائی ہے، کیونکہ یہ واقعہ جولائی 2024ء میں بھارتیہ نیائے سنہیتا کے نفاذ اور پرانے تعزیداتی قانون کی جگہ لینے سے پہلے پیش آیا تھا۔
فیصلے کے مطابق اگر اداکار 50 ہزار روپے جرمانہ ادا نہ کر سکے تو انہیں مزید ایک ماہ قیدِ بامشقت بھی بھگتنا ہوگی، جو سزا کی مزید سنگینی کو واضح کرتا ہے۔
واقعے کی پس منظر اور گواہی کی تائید
استغاثہ کے مطابق واقعہ 4 جولائی 2022ء کو پیش آیا تھا، جب بچے اسکول سے واپس اپنے رہائشی اپارٹمنٹ کمپلیکس کی جانب جا رہے تھے۔
الزام تھا کہ اداکار نے بچوں کے سامنے نازیبا حرکت کی اور انہیں دھمکیاں بھی دیں، جس کے بعد مقدمہ درج کیا گیا تھا۔
مقدمے کی کارروائی کئی مراحل سے گزری، جس میں استغاثہ کے تمام 21 گواہوں نے عدالت میں اس مؤقف کی تائید کی کہ سریجیت روی نے یہ عمل انجام دیا۔
2022ء میں سریجیت روی نے ٹرائل کورٹ سے مقدمے سے بری کیے جانے کی درخواست کی تھی، تاہم عدالت نے اسے مسترد کر دیا اور بعدازاں کیرالہ ہائی کورٹ نے بھی ان کی درخواست مسترد کی۔
سزا کے خلاف اپیل اور ضمانت کی شرائط
فیصلے کے بعد سریجیت روی نے عدالت کو بتایا کہ وہ کیرالہ ہائی کورٹ میں اس سزا کے خلاف اپیل دائر کرنا چاہتے ہیں۔
ان کے اس مؤقف کو مدنظر رکھتے ہوئے عدالت نے ایک ماہ کے لیے سزا معطل کر دی اور 50 ہزار روپے کے ضمانتی مچلکے کے ساتھ دو مالی حیثیت رکھنے والے ضامنوں کی ضمانت پر انہیں رہا کرنے کا حکم دیا۔
اداکار کو 23 دسمبر 2026ء کو دوبارہ عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت بھی کی گئی ہے، جو مستقبل کی قانونی کارروائی کی نشاندہی کرتی ہے۔
بھارت میں خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم، خصوصاً پوکسو قانون کے تحت درج مقدمات کی سماعت تیز کرنے کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کی گئی ہیں، تاکہ ایسے مقدمات کا فیصلہ کم وقت میں کیا جا سکے۔
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