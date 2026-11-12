سری لنکا کی 404 رنز پر چار وکٹیں، دھننجیا ڈی سلوا کی 167 رنز کی اننگز کا اثر
دھننجیا ڈی سلوا کی 167 رنز کی شاندار اننگز نے سری لنکا کو 404 رنز پر چار وکٹوں تک پہنچا دیا، ثاقب خان اور محمد عباس نے پاکستان کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا۔
سری لنکا کی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کے خلاف ٹیسٹ میچ کے دوران اپنی پہلی اننگز میں 404 رنز بنائے اور چار کھلاڑی آؤٹ ہوگئے۔ اس اہم واقعہ میں دھننجیا ڈی سلوا نے 167 رنز کی شاندار اننگز کھیلی جو میچ کے منظر نامے کو تبدیل کرنے والی ثابت ہوئی۔ انہوں نے پاکستانی ٹیم کو مشکلات سے دوچار کیا اور میچ پر ان کی گرفت کو کمزور کر دیا۔ یہ کارکردگی سری لنکا کو بڑے اسکور تک پہنچانے میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔
بٹنگ کارکردگی اور شراکت داریاں
سری لنکا نے 404 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ پر اپنی اننگز کا آغاز کیا۔ پہلے ہی اوور میں دھننجیا ڈی سلوا گزشتہ روز کے اسکور میں بغیر کسی اضافے کے آؤٹ ہوگئے۔ انہوں نے گزشتہ روز 167 رنز کی شاندار اننگز کھیلی تھی جس نے میچ کے توازن کو بگاڑ دیا تھا۔ کپتان کوشال مینڈس کے ساتھ انہوں نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے 249 رنز کی شراکت قائم کی۔ تیسرے روز کے اختتام پر 117 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہنے والے کوشال مینڈس آج صبح صرف دو رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔Also readHard toil for Pakistan as Sri Lanka batters dominate day three
پاکستانی بولرز کی کارکردگی
پاکستان کی جانب سے سری لنکا کی تمام وکٹیں اسپیشلسٹ فاسٹ بولرز ثاقب خان اور محمد عباس نے حاصل کی ہیں۔ ثاقب خان نے چار اور محمد عباس نے دو وکٹیں حاصل کیں۔ ثاقب خان کو انگلینڈ کے خلاف سیریز کے آخری میچ میں ڈیبیو کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کل پہلے سیشن میں وکٹیں لینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ یہ ان کی ٹیم کے لیے اہم قدم ہے جو مستقبل کے میچوں میں اثر انداز ہو سکتا ہے۔
نئے کھلاڑیوں کا تجربہ اور چیلنجز
پاکستان کے نئے کھلاڑی رضا اللہ محض 10 فرسٹ کلاس میچز کا تجربہ رکھتے ہیں۔ بطور اسپیشلسٹ اسپنر ٹیم میں شامل آل راؤنڈر عرفات منہاس نے 17 فرسٹ کلاس میچز میں صرف 22 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ ان کے پاس محدود تجربہ ہونے کے باوجود ٹیم میں شمولیت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہیں ٹیم میں جلد از جلد اپنی صلاحیتیں ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے کارنامے ٹیم کے مستقبل کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔
پاکستان کی پہلی اننگز کا جائزہ
پاکستان نے اپنی پہلی اننگز 434 رنز 9 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کی تھی۔ اس اسکور میں سعود شکیل نے 93، طیب عارف نے 57، عرفات منہاس نے 52، محمد طحہٰ نے 51 اور کپتان بابر اعظم نے 50 رنز بنائے۔ تمام ان کھلاڑیوں نے نصف سنچریاں اسکور کیں۔ ان کی شاندار بیٹنگ نے پاکستان کو ایک مضبوط پوزیشن فراہم کی۔ یہ اننگز میچ کے جواز کو ظاہر کرتی ہے۔
ابوظبی ٹی 10 لیگ میں تنازعہ
اس کے علاوہ ابوظبی ٹی 10 لیگ میں محمد عامر اور بھارتی کھلاڑی کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ یہ واقعہ کرکٹ کی دنیا میں ایک اہم بحث کا باعث بنا ہے۔ محمد عامر ایک تجربہ کار کھلاڑی ہیں جنہوں نے کئی ٹرافیوں میں شراکت کی ہے۔ بھارتی کھلاڑی کے ساتھ ہونے والی اس بات چیت نے میڈیا میں توجہ حاصل کی ہے۔
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