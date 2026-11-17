سری لنکا کی ٹیم 98 رنز پر آؤٹ، پاکستان نے 23 رنز کی برتری حاصل کی
راولپنڈی ٹیسٹ میچ کے پہلے دن سری لنکا کی ٹیم صرف 98 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی جس نے پاکستان کو 23 رنز کی برتری دلا دی۔
راولپنڈی میں جاری سری لنکا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن پاکستانی ٹیم نے شاندار کارکردگی کے ساتھ 23 رنز کی برتری حاصل کر لی ہے۔ ٹاس جیتنے والی پاکستان نے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا جس کے بعد بیٹنگ کے لیے آنے والی سری لنکا کی ٹیم سخت مشکلات کا شکار رہی۔ پاکستانی باؤلرز نے شاندار باؤلنگ کی اور سری لنکا کو 35.3 اوورز میں صرف 98 رنز پر گھیر لیا۔
پاکستان کے باؤلرز نے سری لنکا کو 98 رنز پر گھیر لیا
سری لنکا کی ٹیم نے اپنی پوری اننگز کے دوران محض 98 رنز ہی سکور کیے جو راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کسی بھی ٹیم کی کم ترین اننگز کا ریکارڈ ہے۔ اس سے قبل 2024 میں انگلینڈ کی ٹیم نے یہاں 112 رنز بنائے تھے۔ نصراللہ عباس نے 14 اوورز میں 3 وکٹیں لیے اور 6 مینڈن اوورز بھی کرائے۔ ان کے ساتھ عماد وسیم کے بیٹے رضااللہ نے 3 وکٹیں اور امیر جمال نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ سری لنکا کی بیٹنگ لائن اپ ٹوٹنے کے بعد 25 رنز پر چار وکٹیں گنوا چکی تھی۔Also readبرطانوی وزیر اعظم دفاعی تعلقات مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار
کاسل منڈس کی مدد بھی سری لنکا بچانے کے لیے ناکافی رہی
کپتان کاسل منڈس نے 50 گیندوں پر 32 رنز کی اہم اننگز کھیلی جبکہ سونل دینوشا نے 40 گیندوں پر 21 رنز بنائے۔ تاہم یہ کارکردگی ٹیم کو ہار سے بچانے کے لیے ناکافی ثابت ہوئی۔ ساقب خان نے پساندو سوریا بندارا کو 2 رنز پر آؤٹ کیا۔ عباس نے دینیش چندیمل اور کامندو منڈس کو آؤٹ کیا۔ رضااللہ نے لہیرو اودیرا اور دھنجایا ڈی سلوا کو آؤٹ کیا۔ پھر امیر جمال نے منٹاکا اور لہیرو کومارا کو آؤٹ کیا۔
پاکستان کی بیٹنگ میں بابر اعظم اور طیب عارف کا مختصر کیریئر
پاکستان کی بیٹنگ کا آغاز طیب عارف اور ازان عavais کے درمیان 80 رنز کی شراکت سے ہوا۔ طیب عارف نے 82 گیندوں پر 46 رنز بنائے جن میں 6 چوکے بھی شامل تھے۔ انہیں 24ویں اوور میں ایتھسا فرنانڈو نے آؤٹ کیا۔ محمد طاہر نے 8 رنز بنائے اور پرابت جے سرییا نے انہیں آؤٹ کیا۔ بابراعظم 9 گیندوں پر 8 رنز بنا کر لہیرو کومارا کی گیند پر آؤٹ ہو گئے۔
ایام اختتام پر پاکستان کی برتری اور ازان عاصم کی ناقابل شکست اننگز
روزانہ کے کھیل کے اختتام پر ازان عاصم 96 گیندوں پر 47 رنز بنا کر بیٹھے جن میں 6 چوکے شامل ہیں۔ ساقب خان 2 رنز پر ناٹ آؤٹ ہیں۔ سری لنکا کے باؤلرز فرنانڈو، جے سرییا اور کومارا نے ایک ایک وکٹ لی ہے۔ پاکستان ٹیم دوسرے دن اپنی برتری مزید بڑھانے کی کوشش کرے گی۔ سری لنکا کو اپنے شکست خوردہ آغاز کو بھول کر میچ میں واپسی کرنی ہوگی۔
دوسرے دن کے کھیل کے لیے پاکستان کی پوزیشن مضبوط
پاکستان نے اپنے بیٹرز اور باؤلرز کی بہترین کارکردگی کے بعد میچ میں مکمل برتری حاصل کر لی ہے۔ سری لنکا کے کھلاڑیوں کو اپنے کھیل میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ راولپنڈی میں پاکستانی ٹیم کی کارکردگی نے عوام اور ناظرین کو خوشی دی ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ اب مزید دلچسپ ہو گیا ہے۔
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