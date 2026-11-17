سری لنکا کی 98 رنز پر آل آؤٹ، راولپنڈی ٹیسٹ میں پاکستان کی شاندار کامیابی
راولپنڈی میں دوسرے ٹیسٹ کے افتتاحی دن سری لنکا کی پوری ٹیم 98 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ محمد عباس، رضاللہ اور امیر جمیل نے تین تین وکٹیں لیں۔
راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں منگل کو کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن پاکستان کے گیند بازوں نے سری لنکا کی ٹیم کو مکمل طور پر بے نقاب کر دیا۔ پاکستانی اسپیڈ اٹیک نے زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سری لنکا کو صرف 98 رنز پر آؤٹ کرنے میں کامیاب رہا۔ میچ کے آغاز ہی سے پاکستانی بولرز نے مسلسل دباؤ رکھا جس کے نتیجے میں مہمان ٹیم 35.3 اوورز میں پویلین لوٹ گئی۔
بولنگ اعدادوشمار اور اہم وکٹیں
محمد عباس، رضاللہ اور امیر جمیل نے تین تین وکٹیں حاصل کیں جبکہ صائب خان نے ایک وکٹ لی۔ سری لنکا کی بیٹنگ لائن اپ کی شروعات اچھی نہ ہو سکی کیونکہ ابتدائی اوورز میں ہی کئی اہم کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے۔ پاکستانی بولرز نے گیند بازی کے ہر مرحلے میں سختی دکھائی اور وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری رہا۔Also readسری لنکا کی پاکستان میں سب سے کم اسکور، صرف 98 رنز پر آل آؤٹ
لنچ سے قبل کھیل کا سیاق و سباق
پاکستان کے پہلے بیٹنگ کرنے کے فیصلے نے مثبت نتائج دیے کیونکہ ان کے فاسٹ بولرز نے سری لنکا کو 25 رنز پر پانچ وکٹیں گنوانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دوران کپتان کسل مینڈس اور سونل دینوشا نے کچھ مزاحمت کی مگر بولرز کا دباؤ برقرار رہا۔ پاکستان نے کوالیفائی کیے گئے پچ سے بہترین فائدہ اٹھایا اور سری لنکا کے بلے بازوں کو مشکل سے مشکل پوزیشن میں دیکھا۔
دوسری سیشن میں جاری دباؤ
لنچ کے بعد دوسری سیشن کے پہلے ہی اوور میں رضاللہ نے ملبان رتنایاکا کو پانچ گیندوں میں صفر پر آؤٹ کر کے اپنی تیسری وکٹ حاصل کی۔ سونل دینوشا نے اننگز کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر محمد عباس نے پربات جئے سرییا کو 23 گیندوں میں 3 رنز بنا کر آؤٹ کر دیا۔ اس وقت سری لنکا کی ٹیم 97 وکٹ 8 کے ساتھ مشکل میں تھی۔
امیر جمیل کی کارکردگی اور اختتام
امیر جمیل نے سونل دینوشا کو آؤٹ کیا جنہوں نے 41 گیندوں میں 21 رنز کی اہم اننگز کھیلی جس میں چار چوکے شامل تھے۔ اس کے بعد جمیل نے لہرو کمارا کو صفر پر آؤٹ کر کے سری لنکا کی اننگز کا اختتام 98 رنز پر کر دیا۔ انہوں نے کسل مینڈس کو 49 گیندوں میں 32 رنز بنا کر آؤٹ کیا جو میچ کی ایک اہم مزاحمت تھی۔
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