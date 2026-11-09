سری لنکا نے ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا، بابراعظم نے چار نوجوان کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کیا
راولپنڈی میں پہلے ٹیسٹ میچ میں سری لنکا نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا۔ بابراعظم کی قیادت میں پاکستانی ٹیم نے چار ڈیبیوینٹ کھلاڑیوں کو موقع دیا۔
راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہفتہ کی شام کو کھیلے گئے دونوں ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کا آغاز ہوا جس میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا گیا۔ سری لنکا کی ٹیم نے ٹاس جیت کر ابتدا میں ہی بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ پاکستان کے بلے بازوں پر ابتدائی دباؤ ڈالا جا سکے۔ اس سیریز کا دوسرا میچ رواں سال 17 نومبر کو لاہور کے گدا فی اسٹیڈیم میں شروع ہونے والا ہے۔
بابراعظم کی ٹیم میں تبدیلی اور نوجوانوں کو موقع
پاکستان کے کپتان بابراعظم نے میچ سے قبل کانفرنس میں یقین ظاہر کیا کہ ان کی ٹیم نے کامیاب فیصلہ کیا ہے اور وہ اپنی مضبوطیوں پر کھیلیں گے۔ بابراعظم نے تصدیق کی کہ میزبان ٹیم میں چار ایسے کھلاڑی شامل ہیں جو اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان نوجوان کھلاڑیوں نے تربیت میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور انہیں ٹیم میں شامل کرنا ہماری حکمت عملی کا حصہ ہے۔Also readپاکستانی اداکارہ میرا کی بہن شیخا عباس کا لندن میں انتقال
بابراعظم نے اپنے بیٹے کے تجربے پر بھی روشنی ڈالی اور کہا کہ ان کی ترکیب میں کئی تجربہ کار کھلاڑی شامل ہیں جو نوجوانوں کو رہنمائی فراہم کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ چاروں کھیلوں کی طویل شکل میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے متوازن ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے جس میں نئی اور پرانی قوتوں کا امتزاج ہو۔
پاکستان اور سری لنکا کی مکمل ٹیمیں
پاکستان کی ٹیم میں چار نئے چہرے شامل کیے گئے ہیں جن میں اذن عائس، طیب عرف، محمد طاہر اور کاغزی غوری شامل ہیں۔ کاغزی غوری وکٹ کیپنگ کے فرائض بھی انجام دیں گے جبکہ ٹیم کی قیادت بابراعظم کریں گے۔ دیگر کھلاڑیوں میں سعود شکیل، سلمان آغا، عارف مظہر، رضاز اللہ، محمد عباس اور ساقب خان شامل ہیں۔ اس ٹیم میں طیب عرف اور کاغزی غوری کی شمولیت نے کھیل کے ماہرین کے لیے دلچسپی بڑھا دی ہے۔
دوسری جانب سری لنکا کی ٹیم میں کپشن کوسل مندس اور وکٹ کیپر لہیرو اودرا شامل ہیں۔ اس ٹیم میں دیشن چندل، کامندو مینڈس، دھننجے ڈی سوزا، سونل دینوشا، میلن رتنایاکی، لہیرو کومارا، آسیتھ فرناندو اور دلسھن مدوشنکا شامل ہیں۔ سری لنکا کی ٹیم کو اپنی اسپن اور باؤنسنگ بولرز پر اعتماد ہے۔
سیریز کی تاریخ اور مستقبل کا جائزہ
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان اب تک 59 ٹیسٹ میچز کھیلے جا چکے ہیں جن میں پاکستان نے 23 اور سری لنکا نے 17 میچز جیتے ہیں۔ باقی 19 میچز برابر رہے ہیں۔ یہ سیریز سری لنکا کے لیے پاکستان کا پہلا ٹیسٹ دورہ ہے جو 2019 کے بعد ہوا ہے۔ 2019 میں سری لنکا نے 10 سال کے وقفے کے بعد لمبی شکل میں کھیلنے کے لیے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔
یہ میچ کھیلنے والوں اور شائقین کرکٹ دونوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ دونوں ممالک کے درمیان کھیل کے سلسلے کو دوبارہ زندہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ راولپنڈی میں موسم اور پچ کی حالت بھی کھیل کی نوعیت کو متاثر کر سکتی ہے جس کا اندازہ اگلی چند گھنٹوں میں ہو سکتا ہے۔
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