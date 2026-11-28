سری لنکا اے بمقابلہ پاکستان شاہینز: ای سی سی رائزنگ اسٹارز ٹورنامنٹ کا فیمل
پاکستان شاہینز اور سری لنکا اے کے درمیان ای سی سی رائزنگ اسٹارز ٹورنامنٹ کا فائنل کھیلاجائے گا جہاں پاکستانی ٹیم اپنا چوتھا ٹائٹل جیتنے کی کوشش کر رہی ہے۔
پاکستان شاہینز اور سری لنکا اے کے درمیان ای سی سی رائزنگ اسٹارز ٹورنامنٹ کا فیمل قطر کے دارالحکومت دوحہ میں منعقد ہوگا۔ یہ میچ اتوار کو منعقد ہوگا جب کہ پاکستانی وقت کے مطابق میچ شام تین بجے شروع ہوگا۔ پاکستانی ٹیم اپنے اس سلسلے میں اپنا چوتھا ٹائٹل جیتنے کی کوشش کر رہی ہے۔
سیمی فائنل میں شاندار کارکردگی
پاکستان شاہینز نے جمعہ کی شام کو ہونے والے دوسرے سیمی فائنل میچ میں سری لنکا اے کو پانچ وکٹوں سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی۔ اس میچ میں سری لنکا اے نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 233 رنز کا ہدف بنایا تھا۔ پاکستان کی ٹیم نے اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کامیاب کارکردگی دکھائی۔Also readStudy: Early Blood Sugar Control Protects Brain Health
اس میچ میں حسن نواز اور شہزیب خان نے نصف سنچریاں اسکور کیں۔ کپتان عبدالسمند نے 44 رنز بنائے۔ تاہم، فخر یوسف کی انٹیمٹڈ 46 رنز کی اننگز نے میچ کا رخ موڑ دیا۔
تاریخی فیمل میں قدم
اتوار کو ہونے والا یہ میچ پاکستان شاہینز کے لیے ٹورنامنٹ کی تاریخ میں ایک اہم سنگِ میل ثابت ہوگا۔ یہ ٹورنامنٹ کی آٹھ ایڈیشنز میں سے چھٹی بار ہے کہ پاکستانی ٹیم فائنل تک رسائی حاصل کر رہی ہے۔
پاکستان نے اس ٹورنامنٹ کی سات میں سے تین ایڈیشنز میں فاتح کا تاج پہنا ہے۔ انہوں نے 2019 اور 2023 میں 50 اوورز والی ایڈیشنز جیتی تھیں۔ وہ آخری ایڈیشن میں بی ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں بنگلہ دیش اے کو سپر اوور میں شکست دے کر چیمپئن بنے تھے۔
مقابلہ کرنے والی ٹیمیں اور اعداد و شمار
دوسری جانب سری لنکا اے نے پہلے سیمی فائنل میں بھارت اے کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی ہے۔ سری لنکا اے کے لیے لاسیت کروسپلے نے ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ رنز بنائے ہیں۔ انہوں نے 260 رنز بنائے ہیں۔
وانوجا سہن نے سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کیں۔ سری لنکا اے کے لیے اسینت جیاوردینا اور لاسیت کروسپلے نے سیمی فائنل میں شاندار بیٹنگ کی۔ لاسیت کروسپلے نے 107 گیندوں پر 116 رنز بنائے۔
مستقبل کے لیے اہم میچ
یہ فیمل میچ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے بہت اہم ہے۔ دونوں ٹیمیں اپنے بہترین کھلاڑیوں کو میدان میں اتاریں گی۔ کپتان عبدالسمند کی قیادت میں پاکستانی ٹیم مسلسل کامیابیوں کا سلسلہ جاری رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔
سری لنکا اے کی ٹیم بھی اپنی کارکردگی کو دہرانے کی کوشش کرے گی۔ دوحہ کے اسٹیڈیم میں دونوں ٹیموں کے درمیان دلچسپ مقابلہ متوقع ہے۔ یہ میچ کرکٹ کے شائقین کے لیے ایک خوبصورت تفریح کا ذریعہ ہوگا۔
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