سری لنکا نے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کو چیلنج کرتے ہوئے قریبی اسکور بنایا
راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں جاری پہلے ٹیسٹ میچ کی تیسری روزانہ کھیل کے اختتام پر سری لنکا نے 404 رنز بنائے جو کہ پاکستان سے 30 رنز کم ہیں۔ دھنجنتا دی سلوا اور کusal منڈس کی ناقابل شکست شراکت نے میچ کو دلچسپ بنایا۔
راولپنڈی میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ میچ کی تیسری روزانہ کھیل کا اختتام ہوا جس کے دوران سری لنکی ٹیم نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے اپنی پہلی اننگز میں 404 وکٹوں کے نقصان پر 404 رنز بنائے۔ یہ اسکور میچ کے میزبان ٹیم پاکستان سے صرف 30 رنز پیچھے ہے۔ دن کی شروعات کے وقت سری لنکا کی ٹیم 114 وکٹوں کے نقصان پر 114 رنز پر کھڑی تھی لیکن بعد ازاں انہوں نے ایک بہترین بلے بازی کا مظاہرہ کیا۔ دھنجنتا دی سلوا اور کusal منڈس نے اس بحالی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ دی سلوا بغیر آؤٹ ہوئے 167 رنز بنا کر میدان میں موجود ہیں جبکہ منڈس بھی 117 رنز پر ناٹ آؤٹ ہیں۔ یہ دونوں بلے بازوں نے پانچویں وکٹ کے لیے کوئی زوال قبول کیے بغیر 249 رنز کی شراکت داری کی جو کہ پاکستان کی باؤلنگ اٹیک کو مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی۔ پاکستانی ٹیم نے اس دن کے کھیل کے دوران صرف ایک وکٹ حاصل کی۔ محمد عباس اور ڈیبیوینٹ سکھ خان نے ہر ایک نے دو دو وکٹیں حاصل کیں تاہم سری لنکا کی جانب سے مزید 30 رنز کی ضرورت ہے تاکہ وہ پاکستان کی پہلی اننگز کی برتری کو ختم کر سکیں۔ دوسرے دن کا کھیل براہ راست روشنی کی خراب حالت کی وجہ سے جلد ختم کر دیا گیا تھا جب سری لنکا 27.
1 اوورز کھیلنے کے بعد 114 وکٹوں کے نقصان پر 114 رنز تک محدود تھی۔ پاکستان نے دوسرے دن اپنی پہلی اننگز کو 434 وکٹوں کے نقصان پر ڈیکلئر کیا تھا۔ سعود شاہیل نے 93 رنز بنا کر ٹاپ سکور کیا جبکہ کپتان بابراعظم، طاہر اور محمد طہا نے نصف سنچریاں اسکور کیں۔
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