سر فراز بگٹی نے عبدالرزاق کے لئے سول ایوارڈ کا اعلان

بلوچستان کے صدر وزیر نے وارڈ بوائے عبدالرزاق کی ایسڈ حملے میں ڈاکٹر کی جان بچانے کی ہمت کو سراہتے ہوئے ایک سول ایوارڈ کا فیصلہ کیا۔
بلوچستان کے صدر وزیر سر فراز بگٹی نے وارڈ بوائے عبدالرزاق کی بہادری کو سراہتے ہوئے ایک ملکی اعزاز کا اعلان کیا۔ بگٹی کے مطابق عبدالرزاق ترین نے حالیہ ایسڈ حملے کے دوران ڈاکٹر مہنور کی جان بچانے کے لیے فوری اور خطرناک قدم اٹھایا۔ اس کارروائی میں اس نے اپنی جان خطرے میں ڈالی اور زخمی ڈاکٹر کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ صدر وزیر نے کہا کہ ایسے ہمت والے افراد قومی فخر کا سبب ہیں اور ان کا رویہ عوامی خدمت اور ذمہ داری کی اعلیٰ مثال ہے۔ انہوں نے مزید واضح کیا کہ اس کی بہادری کو قومی سطح پر شناخت دی جائے گی اور اس کے لئے ایک سول ایوارڈ منظور کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے حکومت کی عزم کا بھی اظہار کیا کہ وہ ہر اُس شخص کی حوصلہ افزائی کرے گی جو عوام کی حفاظت اور عوامی املاک کے تحفظ کے لئے کوشاں ہو۔ اس ایسڈ حملے کا واقعہ قُیٹا کے سیندمان ہسپتال میں پیش آیا جہاں ایک مرد نے مبینہ طور پر ایک خاتون ڈاکٹر پر ایسڈ پھینکا۔ ڈاکٹر مہنور کو فوری طور پر ہسپتال کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں داخل کیا گیا اور بعد میں ایک پرائیویٹ میڈیکل ادارے منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر کو ایئر ایمبولینس کے ذریعے کراچی لے جایا گیا جہاں جدید طبی سہولیات کے ساتھ علاج جاری ہے۔ اس واقعے کے بعد شہر بھر میں خواتین کے خلاف بڑھتی ہوئی تشدد کی خلاف ورزیوں پر عوامی تشویش بڑھ گئی ہے۔ کئی حقوقِ انسانی تنظیمیں اس مہلت پر عملدرآمد کی سختی اور مجرموں کے خلاف سخت سزاؤں کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ سر فراز بگٹی نے اس موقع پر کہا کہ حکومت تمام شہریوں کی حفاظت کے لئے تمام ضروری اقدامات کرے گی اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لئے قانونی کارروائی کو مؤثر بنائے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ معاشرے میں ہر شخص کو اس کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کا خیال رکھنا چاہئے اور دوسروں کی مدد کرنے میں ہچکچاہٹ نہ دکھائی جائے۔ یہ تلقین نہ صرف میڈیکل شعبہ کے ملازمین کے لیے ہے بلکہ ہر شہری کے لیے ایک سبق ہے کہ کس طرح ایک چھوٹا سا قدم بھی کسی کی جان بچا سکتا ہے اور مجموعی طور پر معاشرتی ہم آہنگی اور امن کا پیغام دے سکتا ہے.
بلوچستان کے صدر وزیر سر فراز بگٹی نے وارڈ بوائے عبدالرزاق کی بہادری کو سراہتے ہوئے ایک ملکی اعزاز کا اعلان کیا۔ بگٹی کے مطابق عبدالرزاق ترین نے حالیہ ایسڈ حملے کے دوران ڈاکٹر مہنور کی جان بچانے کے لیے فوری اور خطرناک قدم اٹھایا۔ اس کارروائی میں اس نے اپنی جان خطرے میں ڈالی اور زخمی ڈاکٹر کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ صدر وزیر نے کہا کہ ایسے ہمت والے افراد قومی فخر کا سبب ہیں اور ان کا رویہ عوامی خدمت اور ذمہ داری کی اعلیٰ مثال ہے۔ انہوں نے مزید واضح کیا کہ اس کی بہادری کو قومی سطح پر شناخت دی جائے گی اور اس کے لئے ایک سول ایوارڈ منظور کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے حکومت کی عزم کا بھی اظہار کیا کہ وہ ہر اُس شخص کی حوصلہ افزائی کرے گی جو عوام کی حفاظت اور عوامی املاک کے تحفظ کے لئے کوشاں ہو۔ اس ایسڈ حملے کا واقعہ قُیٹا کے سیندمان ہسپتال میں پیش آیا جہاں ایک مرد نے مبینہ طور پر ایک خاتون ڈاکٹر پر ایسڈ پھینکا۔ ڈاکٹر مہنور کو فوری طور پر ہسپتال کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں داخل کیا گیا اور بعد میں ایک پرائیویٹ میڈیکل ادارے منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر کو ایئر ایمبولینس کے ذریعے کراچی لے جایا گیا جہاں جدید طبی سہولیات کے ساتھ علاج جاری ہے۔ اس واقعے کے بعد شہر بھر میں خواتین کے خلاف بڑھتی ہوئی تشدد کی خلاف ورزیوں پر عوامی تشویش بڑھ گئی ہے۔ کئی حقوقِ انسانی تنظیمیں اس مہلت پر عملدرآمد کی سختی اور مجرموں کے خلاف سخت سزاؤں کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ سر فراز بگٹی نے اس موقع پر کہا کہ حکومت تمام شہریوں کی حفاظت کے لئے تمام ضروری اقدامات کرے گی اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لئے قانونی کارروائی کو مؤثر بنائے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ معاشرے میں ہر شخص کو اس کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کا خیال رکھنا چاہئے اور دوسروں کی مدد کرنے میں ہچکچاہٹ نہ دکھائی جائے۔ یہ تلقین نہ صرف میڈیکل شعبہ کے ملازمین کے لیے ہے بلکہ ہر شہری کے لیے ایک سبق ہے کہ کس طرح ایک چھوٹا سا قدم بھی کسی کی جان بچا سکتا ہے اور مجموعی طور پر معاشرتی ہم آہنگی اور امن کا پیغام دے سکتا ہے
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