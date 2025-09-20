سزا یافتہ قیدی کی سوشل میڈیا پوسٹس: عدالت میں درخواست، انتشاری مواد پر پابندی کا مطالبہ

اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں، سزا یافتہ قیدی کے جیل میں سوشل میڈیا کے استعمال اور انتشاری پوسٹس کی اشاعت کو چیلنج کیا گیا ہے۔ درخواست میں پی ٹی آئی کے بانی کی جانب سے ایکس اکاؤنٹ کے ذریعے کی جانے والی پوسٹس کو روکنے کی استدعا کی گئی ہے۔
سزا یافتہ قیدی کے جیل میں قید کے دوران آفیشل اکاؤنٹ سے انتشاری پوسٹس غیر قانونی ہیں، عدالت میں شہری کی درخواست۔ پاکستان تحریک انصاف ( پی ٹی آئی ) کے بانی عمران خان کے جیل میں قید کے دوران ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹس کو انتشاری قرار دیتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں ان پوسٹس کو غیر قانونی قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ بیرسٹر ظفر اللہ ایڈوکیٹ کے ذریعے دائر کی گئی اس درخواست میں شہری غلام مرتضیٰ خان نے مؤقف اختیار کیا ہے کہ ایک سزا یافتہ قیدی کی جانب سے جیل میں قید کے
دوران آفیشل اکاؤنٹ سے کی جانے والی انتشاری پوسٹس غیر قانونی ہیں۔ درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ نیشنل سائبر کرائم انوسٹی گیشن ایجنسی (این سی آئی اے) اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے) کو ہدایت کی جائے کہ وہ اس ایکس اکاؤنٹ کو چلانے والے کی نشاندہی کرنے کے لیے تحقیقات کریں اور بدنیتی پر مبنی، غیر قانونی اور انتشاری نوعیت کی مجرمانہ ٹویٹس کو سوشل میڈیا سے بلاک اور ہٹانے کے احکامات جاری کریں۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ جیل سپرنٹنڈنٹ کو ہدایات دی جائیں کہ وہ سزا یافتہ قیدی کو جیل قوانین کے مطابق سوشل میڈیا استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں اور فوری طور پر غیر قانونی اور غیر آئینی سرگرمیوں سے روکیں۔ درخواست گزار نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا کی ہے کہ پی ٹی آئی کو بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹس سے کی جانے والی ٹویٹس کو دوبارہ پھیلانے سے روکنے کا حکم دیا جائے۔ یہ معاملہ پاکستان میں سیاسی ماحول اور سوشل میڈیا کے استعمال سے متعلق اہم قانونی اور سماجی سوالات کو جنم دیتا ہے۔\درخواست میں اٹھائے گئے نکات میں، ایک بنیادی نکتہ یہ ہے کہ کیا ایک سزا یافتہ قیدی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز استعمال کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ درخواست گزار کا دعویٰ ہے کہ اس طرح کی سرگرمیاں نہ صرف غیر قانونی ہیں بلکہ یہ قیدی کی جیل کے اندر سے معلومات اور پیغامات پھیلانے کے ذریعے معاشرے میں انتشار اور عدم استحکام پیدا کر سکتی ہیں۔ یہ معاملہ آزادی اظہار رائے اور قانون کے نفاذ کے درمیان ایک نازک توازن کو اجاگر کرتا ہے۔ درخواست میں نشاندہی کی گئی ہے کہ جیل سپرنٹنڈنٹ کی جانب سے اس سلسلے میں تادیبی کارروائی کرنے میں ناکامی، قانون کی حکمرانی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ، درخواست گزار نے اس بات پر زور دیا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، خاص طور پر ایکس (سابقہ ٹویٹر)، کو اس قسم کی غیر قانونی اور انتشاری سرگرمیوں کو روکنے کے لیے اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ درخواست میں عدالت سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو اپنے بانی کے ایکس اکاؤنٹ سے شائع ہونے والے مواد کو دوبارہ پھیلانے سے روکنے کے لیے ہدایات جاری کرے۔ اس سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مواد کی ذمہ داری اور سیاسی جماعتوں کے کردار سے متعلق مزید بحث چھڑ سکتی ہے۔ یہ درخواست، پاکستان میں میڈیا اور سیاسی سرگرمیوں کے ریگولیشن سے متعلق ایک اہم کیس بن سکتی ہے۔\درخواست گزار کی جانب سے اٹھائے گئے قانونی اور اخلاقی خدشات پاکستانی معاشرے میں گہری جڑیں رکھتے ہیں۔ اس سے قبل، ملک میں آزادی اظہار رائے، صحافت اور سیاسی کارکنوں کے خلاف مبینہ ریاستی کریک ڈاؤن پر شدید بحث ہوئی ہے۔ اس تناظر میں، یہ درخواست سیاسی مخالفین کو خاموش کرانے یا رائے عامہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ تاہم، درخواست گزار کا اصرار ہے کہ اس کا مقصد قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا اور معاشرے میں امن و امان قائم رکھنا ہے۔ درخواست گزار نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے غلط معلومات اور پروپیگنڈے کے پھیلاؤ کو روکنا ضروری ہے۔ اس طرح، یہ درخواست نہ صرف ایک فرد کے حقوق سے متعلق ہے بلکہ یہ پورے معاشرے کے لیے اہم مضمرات رکھتی ہے۔ اس درخواست کی سماعت کے دوران، عدالت کو آزادی اظہار رائے، سکیورٹی خدشات، اور قانون کی حکمرانی کے درمیان توازن قائم کرنا ہوگا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہو گا جو پاکستان میں سوشل میڈیا کے استعمال اور سیاسی سرگرمیوں پر گہرا اثر ڈالے گا۔ اس کے علاوہ، یہ فیصلہ دیگر مقدمات اور قانونی معاملات کے لیے بھی ایک مثال قائم کر سکتا ہے، جو مستقبل میں سوشل میڈیا کے ضابطوں سے متعلق ہوں گے۔ اس کیس کے نتیجے میں، حکومت، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور سیاسی جماعتوں کو سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے اپنی پالیسیوں اور طریقوں پر نظرثانی کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے
