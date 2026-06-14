سعد آباد ریلوے اسٹیشن پر ہزارہ ایکسپریس کے捕手 (Coach) میں آگ لگنے سے مسافر تخلیہ، کسی زخمی کی رپورت نہیں

جمعرات کو سعد آباد ریلوے اسٹیشن پر ہزارہ ایکسپریس کے捕手 (Coach) میں آگ لگنے پر مسافروں کی فوری تخلیہ اورrescure کارروائی کا آغاز ہوا۔ ریلوے اتھارٹیز کے مطابق ٹرین کراچی سے ہولیاں کے لئے روانہ تھی جب حادثہ واقع ہوا۔ متاثرہ بوگی سے مسافروں کو باہر نکالا گیا اور آگ کو زیر کنٹروول لانے کے لئےrescure ٹیمیں شامل ہوئیں۔ ریلوے افسران نے کہا کہ آگ کے باعث کی وجہ کا جائزہ لینے کے لئے تحقیقات جاری ہیں اور کوئی زخمی یا ہلاکت کی رپورت نہیں ہوئی۔
ایک ہزارہ ایکسپریس کے捕手 (Coach) نے جمعرات کو سعد آباد ریلوے اسٹیشن پر آگ لگنے کے باعث مسافروں کی فوری تخلیہ اور Cobbler (Rescue) کارروائی کا آغاز کیا، افسران نے کہا۔ ریلوے اتھارٹیز کے مطابق ٹرین کراچی سے ہولیاں کے لئے روانہ تھی جب حادثہ واقع ہوا۔ مسافروں کو متاثرہ بوگی (بہتے) سے فوری طور پر تخلیہ کر لیا گیا تاکہ احتیاطی تدبیر کے طور پر knocked out بھی نہ ہو۔ حادثے کیعلومات ملنے کے بعد Cobbler (rescure) ٹیم کو سugno (called) کیا گیا اور وہ فوریOpen(firefighting) کارروائی شروع کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ افسران نے تصدیق کی کہ티 (prompt) جوابی کوششوں کے بعد آگ زیر کنٹروول لائی گئی۔ ریلوے سکھر ڈویژن سپرنٹنڈنٹ (DS) فرمان غنی نے اپڈیٹڈ بیان میں کہا کہ متاثرہ کوچ کو دوسرے ٹرین کے حصوں (Compartments) سے الگ کیا گیا تاکہ آگ دوسرے حصوں میں پھنلنے سے بچ سکے۔ انہوں نے کہا کہ آگ کے باعث کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی۔ Cobbler (rescue) ٹیمیں آگ بجھانے اور سائٹ پر حفاظت یقینی بنانے میں مصروف رہیں۔ اقتدار نے تصدیق کی کہ اس حادثے میں کسی بھی قسم کی زخمی یا ہلاکتی کے کی رپورٹ نہیں ہوئی۔ آگ کے باعث کی وجہ معلوم کرنے کے لئے مزید تحقیقات جاری ہیں.
ایک ہزارہ ایکسپریس کے捕手 (Coach) نے جمعرات کو سعد آباد ریلوے اسٹیشن پر آگ لگنے کے باعث مسافروں کی فوری تخلیہ اور Cobbler (Rescue) کارروائی کا آغاز کیا، افسران نے کہا۔ ریلوے اتھارٹیز کے مطابق ٹرین کراچی سے ہولیاں کے لئے روانہ تھی جب حادثہ واقع ہوا۔ مسافروں کو متاثرہ بوگی (بہتے) سے فوری طور پر تخلیہ کر لیا گیا تاکہ احتیاطی تدبیر کے طور پر knocked out بھی نہ ہو۔ حادثے کیعلومات ملنے کے بعد Cobbler (rescure) ٹیم کو سugno (called) کیا گیا اور وہ فوریOpen(firefighting) کارروائی شروع کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ افسران نے تصدیق کی کہ티 (prompt) جوابی کوششوں کے بعد آگ زیر کنٹروول لائی گئی۔ ریلوے سکھر ڈویژن سپرنٹنڈنٹ (DS) فرمان غنی نے اپڈیٹڈ بیان میں کہا کہ متاثرہ کوچ کو دوسرے ٹرین کے حصوں (Compartments) سے الگ کیا گیا تاکہ آگ دوسرے حصوں میں پھنلنے سے بچ سکے۔ انہوں نے کہا کہ آگ کے باعث کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی۔ Cobbler (rescue) ٹیمیں آگ بجھانے اور سائٹ پر حفاظت یقینی بنانے میں مصروف رہیں۔ اقتدار نے تصدیق کی کہ اس حادثے میں کسی بھی قسم کی زخمی یا ہلاکتی کے کی رپورٹ نہیں ہوئی۔ آگ کے باعث کی وجہ معلوم کرنے کے لئے مزید تحقیقات جاری ہیں
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