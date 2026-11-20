سعد رفیق کا صوبوں کی تقسیم سے پہلے اصلاحات پر زور
پاکستان مسلم لیگ (ن) کے قائد خواجه سعد رفیق کا کہنا ہے کہ چھوٹے صوبوں کی تشکیل کے لیے جمہوری و عدالتی اصلاحات ناگزیر ہیں تاکہ نئی طاقت کے مرکز نہ بنیں۔
پاکستان مسلم لیگ (ن) کی سینئر قیادت اور سابق وفاقی وزیر خواجه سعد رفیق نے چھوٹے صوبوں کی تقسیم کے منصوبے پر سنجیدہ تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک میں بنیادی جمہوری، عدالتی اور سول سروسز کی اصلاحات کیے بغیر صوبوں کی تقسیم کو کوئی مثبت نتائج نہیں مل سکیں گے۔ انہوں نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ اس عمل سے نئی سیاسی طاقت کے مراکز وجود میں آ سکتے ہیں جو ملک کی ترقی میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔
صوبوں کی تقسیم کے لیے بنیادی اصلاحات کی ضرورت
خواجه سعد رفیق نے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ چھوٹے صوبوں کی تشکیل اس وقت تک بے مقصد ہوگی جب تک کہ حکومت میں شفافیت اور نمائندگی کو یقینی نہ بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ نظام میں غریب افراد کے مقابلے میں دولت مند افراد کی حاوی حیثیت ختم کرنی ہوگی۔ ان کا ماننا ہے کہ تعلیم یافتہ طبقے کو سیاسی میدان میں حصہ لینے کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ جمہوریت کو حقیقی رنگ دیا جا سکے۔Also readVan Gogh painting sells for record $190.4 million
سیاسی ڈائنسٹیاں اور نئی طاقت کے مراکز
سیاسی قیادت کی تنقید کرتے ہوئے خواجه سعد رفیق کا کہنا تھا کہ سیاسی خاندانوں کے خاتمے کا مقصد نئے طاقتور مراکز یا نئی سلطنتیں قائم کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے انتباہ کیا ہے کہ اگر اس عمل کو غلط طریقے سے ہاتھ میں لیا گیا تو یہ نظام ناکام ہو جائے گا اور ملک کی پیشرفت رکتی ہوگی۔ ان کے مطابق صوبوں کی تقسیم کو ایک مثبت قدم سمجھا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے پہلے موجودہ سیاسی رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا۔
عدالتی اور سول سروسز میں جذباتی اصلاحات
سینئر پارٹی رہنما نے سول سروسز اور عدلیہ میں جذباتی اصلاحات کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ تنازعات، دہشت گردی، انتہائی غربت اور جمہوریت کے خلاف مداخلت کے باوجود صوبوں کی تقسیم پر توجہ دینا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ اگر ملک میں ان مسائل کا حل نہ نکالا گیا تو نئے صوبے بھی مستحکم نہیں رہ سکیں گے اور مزید پیچیدگیاں پیدا ہوں گی۔
ملک کے سامنے بنیادی چیلنجز اور آئینی عمل
خواجه سعد رفیق نے پاکستان کے سامنے موجود بڑے چیلنجز میں بھوک، غربت، انصاف کی عدم دستیابی، دہشت گردی اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ملک کو بحال کرنا ہے تو عوام کو ان مشکلات سے نجات دلانا لازمی ہے۔ انہوں نے احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے تاکہ یہ اقدام متنازعہ نہ بنے اور ملک کی ترقی کے لیے مفید ثابت ہو۔
سیاسی ماحول اور مستقبل کے امکانات
موجودہ سیاسی کشیدگی اور غیر جمہوری مداخلت کے باوجود خواجه سعد رفیق کا موقف ہے کہ حکومت کو فوری طور پر چھوٹے صوبوں کے منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے بجائے اصلاحات پر توجہ دینی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ بغیر بنیادی تبدیلی کے یہ منصوبہ صرف سیاسی مفادات کے تحت چلنے والے عمل میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ (ن) کے اس قائد نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے سب سے پہلے جمہوری اقدار کو بحال کرنا ہوگا۔
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