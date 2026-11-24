سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کے جی ٹی اے 6 پر جذباتی ردعمل پر سوشل میڈیا کا زور دار رد
پاکستانی یوٹیوبر سعد الرحمان نے جی ٹی اے 6 گیم کے اختتام پر زور سے رو کر سوشل میڈیا پر طوفان برپا کر دیا، جہاں صارفین نے ان کے جذباتی رویے پر تنقید کی اور ان کے والد کی طرف سے گیم سے دور رہنے کے مشورے کو بھی اجاگر کیا۔
پاکستان کے مشہور یوٹیوب ر اور سوشل میڈیا شخصیت سعد الرحمان جو کہ ڈکی بھائی کے نام سے مشہور ہیں، حال ہی میں ایک ایسی ویڈیو میں نمودار ہوئے جس نے پوری آن لائن دنیا میں دلچسپی کا باعث بنا ہے۔ انہوں نے مقبول ویڈیو گیم جی ٹی اے 6 کو کھیلتے ہوئے اپنے جذبات پر مکمل قبضہ کھو دیا اور کھیل کے اختتامی مراحل میں آنسو بہا دیے۔
اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب گیم کے اہم کرداروں کی موت کے مناظر پیش کیے گئے تو سعد الرحمان اتنی شدید جذباتی کیفیت کا شکار ہو گئے کہ وہ کیمرے کے سامنے زور زور سے رونے لگے۔ ان کے جذبات کا یہ شدید پہلو ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر سامعین بھی حیران رہ گئے۔Also readمشہور پاپ سنگر مونسن رضاز خان (بنی) کا انتقال
سوشل میڈیا صارفین کا سخت ردعمل
سعد الرحمان کی اس جذباتی ویڈیو کا انٹرنیٹ پر کافی پھیلاؤ ہوا اور مختلف پلیٹ فارمز پر اس پر بے پناہ تبصرے سامنے آئے۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے اپنے تبصرے میں لکھا کہ ڈکی بھائی نے اپنی گرفتاری کے دوران اس وقت بھی اتنے شدید جذبات ظاہر نہیں کیے تھے جتنا انہوں نے اس گیم کو کھیلتے ہوئے دکھائے۔
اس کے علاوہ دوسرے صارفین نے بھی ان کے ردعمل کو حد سے زیادہ جذباتی اور غیر ضروری قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک پیشہ ور یوٹیوبر کے لیے ویڈیو گیمز کھیلتے ہوئے اتنی شدید جذباتی لہروں میں آنا مناسب نہیں تھا۔ یہ تبصرے سعد الرحمان کی شخصیت اور ان کی پیشہ ورانہ عادات پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔
والدین کی جانب سے ہدایات اور مشورے
اس واقعے کی ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ سعد الرحمان کے والد بھی حال ہی میں ایک ایسے بیان میں منظر عام پر آئے تھے جس میں انہوں نے تمام والدین کو اپنی ہدایت دی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو جی ٹی اے 6 گیم سے بالکل دور رکھیں۔ ان کا استدلال تھا کہ یہ گیم نوجوانوں کے لیے موزوں نہیں ہے۔
اب جبکہ خود ان کے بیٹے سعد الرحمان نے اسی گیم کو کھیلتے ہوئے شدید جذباتی ردعمل ظاہر کیا ہے، تو یہ بات کافی تناقض کی حامل نظر آتی ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ اس تضاد کو اجاگر کر رہے ہیں اور سعد الرحمان کے والدین کی طرف سے دی گئی ہدایات اور ان کے اپنے عمل کے درمیان واضح فرق پر بحث کر رہے ہیں۔
ویڈیو کا وائرل ہونا اور مستقبل کے اقدامات
اس واقعے نے ثابت کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر کسی بھی قسم کے جذباتی مواد کا فوری اور وسیع پیمانے پر اشتراک کیسے ممکن ہے۔ سعد الرحمان کی اس ویڈیو کی وجہ سے ان کی آن لائن موجودگی میں اضافہ ہوا ہے، حالانکہ اس کے ساتھ منفی تبصروں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ یوٹیوبرز کے لیے اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کے درمیان توازن برقرار رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ سعد الرحمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آنے والے مواد میں اس بات کا خاص خیال رکھیں تاکہ ناظرین کا اعتماد برقرار رہے اور ان کی شخصیت پر ہونے والی تنقید کم سے کم ہو۔
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