سعودی اٹاق: یمن کی جنگ کل بھی ختم ہو سکتی ہے
سعودی اٹاق کے ترجمان کا اعلان کہ اگر حوثیوں نے اقوام متحدہ کے امن منصوبے کو قبول کر لیا تو یمن کی جنگ کل ہی ختم ہو سکتی ہے، جبکہ فوجی دباؤ جاری رہے گا۔
سعودی عرب نے واضح اشارہ دیا ہے کہ یمن میں جاری خونریز جنگ کوئی بھی لمحے ختم ہو سکتی ہے۔ سعودی قیادت والے اٹاق کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے روائٹرز کے ساتھ بات چیت میں یہ بات کہی کہ اگر ایران کے اتحادی حوثی باغی اقوام متحدہ کے تحت تیار کردہ امن منصوبے پر اتفاق کر لیتے ہیں تو جنگ کل بھی اختتام پذیر ہو سکتی ہے۔
سیاسی حل اور فوجی دباؤ کی حکمت عملی
میجر جنرل ترکی المالکی نے تصدیق کی کہ ریاض یمنی حکومت کو ان کے اہداف حاصل کرنے میں مدد کے لیے سپورٹ جاری رکھے گا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ حوثیوں کے لیے بہترین راستہ سیاسی حل ہے لیکن اس کے نفاذ کے لیے زمینی فوجی یونٹس کو مسلسل 24 گھنٹے کی ایئر سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے۔ اٹاق کا بنیادی مقصد حوثی قیادت پر ایسے اخراجات ڈھانا ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے پر مجبور ہو جائیں۔Also readE. coli outbreak at Northern Ireland nursery sparks public health investigation
ترجمان نے مزید بتایا کہ اٹاق حوثیوں کے تھیٹر بالسٹک میزائلز (TBMs)، لانچرز اور یو اے وی انجنز کے اجزاء کو تباہ کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ اس عمل کے ذریعے حوثیوں کی صلاحیت کو کم کیا جا رہا ہے تاکہ وہ سعودی شہروں کے لیے خطرات پیدا نہ کر سکیں۔ مالیکی کا کہنا تھا کہ فوجی دباؤ تب تک جاری رہے گا جب تک حوثی باغی امن معاہدے پر دستخط نہیں کرتے۔
عدن کی دفاعی لکیر اور حوثیوں کی پیش قدمی
ریاض نے یمن کی عارضی دارالحکومت عدن کے گرد ایک سرخ لکیر کھینچی ہے۔ ترکی المالکی نے خبردار کیا کہ اٹاق ہر ممکن اقدام کرے گا تاکہ اس بندرگاہ شہر کا دفاع کیا جا سکے، خاص طور پر جب حوثی جنگجو اس شہر سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے تک پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حوثیوں نے ابتدائی طور پر یمنی حکومت کے اس ارادے کو ناکام بنا دیا تھا کہ وہ صنعا تک پہنچیں گے، لیکن اب یمنی حکومت کی توجہ عدن کی دفاع اور تعز کے محاصرے کو توڑنے پر مرکوز ہے۔
حوثی باغیوں نے سعودی عرب سے اپنی حمایت ہٹانے اور ہوائی و سمندری بندرگاہوں پر پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے مالی معاوضے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ سعودی عرب نے 2015 میں اس عوامی حکومت کی بحالی کے لیے مداخلت کی تھی جب حوثیوں نے صنعا پر قبضہ کیا تھا۔ 2022 میں قائم امن معاہدے کے بعد دوبارہ جھڑپیں شروع ہوئی ہیں جن میں حوثیوں نے باب المندب کے تنگ راستے کے قریب اہم علاقے بھی حاصل کر لیے ہیں۔
سعودی دفاعی صلاحیت اور غیرواقعی الزامات
ترجمان نے یہ دعویٰ بھی مسترد کیا کہ سعودی عرب کے اینٹی میزائل ڈیفنس اسٹاک ختم ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہتھیار حکومتوں کے درمیان معاہدے کے تحت خریدے جاتے ہیں اور کوئی کمی نہیں ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ سعودی عرب میں اپنے شہریوں اور ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مناسب صلاحیت موجود ہے۔ سعودی عرب نے جنوبی سرحد پر اپنی فوجیں تعینات کر رکھی ہیں تاکہ حوثی حملوں کو روکا جا سکے۔
خلیجی ریسرچ سینٹر کے مطابق اکتوبر تک سعودی دفاعی افواج نے 92 فیصد سے زیادہ میزائلز کو ناکام بنا دیا تھا۔ تاہم، ریاض میں سوورین تھ ویلتھ فنڈ کے ہیڈ کوارٹر پر حملوں نے ملک کی سلامتی کے تاثر کو متاثر کیا ہے۔ ترکی المالکی نے حوثی حملوں کو عوامی اہداف پر ڈرانے کی کوشش کے طور پر پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عسکری آپریشن نہیں بلکہ دہشت گردی ہے۔
مقامی فوج کی ذمہ داری اور مستقبل کے اقدامات
سعودی اٹاق نے یہ بھی واضح کیا کہ سعودی زمینی فوج کو یمن بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میجر جنرل ترکی المالکی نے کہا کہ یمنی فوج کے پاس کافی تعداد، قبائلی تعاون اور فوجی صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ پچھلے تین مہینے میں میدان جنگ میں کچھ حکمت عملی کی خامیاں آئی ہیں لیکن یمنی حکومت ان مسائل کو دور کرنے پر کام کر رہی ہے۔
سعودی عرب کا موقف ہے کہ وہ یمنی فوج کے اندرونی ہم آہنگی کے مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد کر رہا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یمنی فوج مستقبل میں چھوٹی بڑی غلطیوں سے سیکھے گی۔ سرحد پر کسی بھی ممکنہ حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے سعودی فوج متحرک ہے اور وہ ہر ممکن اقدام کرے گی تاکہ سعودی سرحد کے قریب کسی بھی خطرے کو ختم کیا جا سکے۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at DunyaNews
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics