سعودی عرب میں ایشیائی جنگلی گدھا کی پیدائش

سعودی عرب میں ایک نایاب جانور کی پیدائش ہوئی ہے، جو ایشیائی جنگلی گدھا ہے۔ اس جانور کا پہلا بچہ شہزادہ محمد بن سلمان شاہی ریزرو میں پیدا ہوا ہے۔
سعودی عرب میں ایک نایاب جانور کی پیدائش ہوئی ہے، جو ایشیائی جنگلی گدھا ہے۔ اس جانور کا پہلا بچہ شہزادہ محمد بن سلمان شاہی ریزرو میں پیدا ہوا ہے۔ سعودی وائلڈ لائف حکام کے مطابق یہ جانور نر ہے اور اس کے پیدا ہونے کا علم ایک سال بعد ہوا ہے۔ حکام کے مطابق اس جانور کی پیدائش کا اعلان ایک سال بعد اس لیے کیا گیا ہے کہ کیونکہ جنگلی گدھے کی زندگی کا پہلا سال سب سے زیادہ نازک ہوتا ہے اور ان کے بچوں میں بقا کی شرح 50 فیصد سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ماہرین حیوانیات کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ان جنگلی اونیگر کی تعداد 600 سے بھی کم رہ گئی ہے.
سعودی عرب میں ایک نایاب جانور کی پیدائش ہوئی ہے، جو ایشیائی جنگلی گدھا ہے۔ اس جانور کا پہلا بچہ شہزادہ محمد بن سلمان شاہی ریزرو میں پیدا ہوا ہے۔ سعودی وائلڈ لائف حکام کے مطابق یہ جانور نر ہے اور اس کے پیدا ہونے کا علم ایک سال بعد ہوا ہے۔ حکام کے مطابق اس جانور کی پیدائش کا اعلان ایک سال بعد اس لیے کیا گیا ہے کہ کیونکہ جنگلی گدھے کی زندگی کا پہلا سال سب سے زیادہ نازک ہوتا ہے اور ان کے بچوں میں بقا کی شرح 50 فیصد سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ماہرین حیوانیات کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ان جنگلی اونیگر کی تعداد 600 سے بھی کم رہ گئی ہے
سعودی عرب، ایشیائی جنگلی گدھا، شہزادہ محمد بن سلما