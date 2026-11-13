سعود شکیل کی نرسس نائنٹیز کی منفرد تاریخ میں جگہ
سعود شکیل نے سری لنکا کے خلاف راولپنڈی ٹیسٹ میں دونوں اننگز میں نرسس نائنٹیز میں آؤٹ ہو کر کرکٹ کی تاریخ میں منفرد مقام حاصل کر لیا ہے۔
پاکستان کے مڈل آرڈر بیٹر سعود شکیل نے سری لنکا کے خلاف راولپنڈی ٹیسٹ میچ میں کرکٹ کی تاریخ میں ایک منفرد اور غیر مطلوبہ ریکارڈ قائم کیا ہے۔ انہوں نے میچ کی دونوں اننگز میں سنچری سے محروم رہتے ہوئے بالترتیب 93 اور 97 رنز بنائے۔ یہ کارنامہ انہیں ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کا پانچواں بیٹر بناتا ہے جس نے ایک ہی میچ کی دونوں اننگز میں نرسس نائنٹیز یعنی 90 سے 99 رنز کی رینج میں آؤٹ ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔
نرسس نائنٹیز میں شمولیت کی تفصیلات
اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق 13 نومبر 2026 کو جاری اس میچ کے دوران سعود شکیل نے پہلی اننگز میں 93 رنز بنائے۔ دوسری اننگز میں انہوں نے مزید 97 رنز جوڑے، جس کے بعد وہ تاریخ کے ان چند منتخب کھلاڑیوں میں شامل ہو گئے جن کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا۔ تقریباً 150 سالہ تاریخ میں ایسا صرف چھ بار ہوا ہے، جس میں سعود شکیل کا نام بھی شامل ہے۔Also readبالوں کی ہائی ڈائی میں استعمال ہونے والے کیمیکلز کینسر کا خطرہ بڑھا سکتے ہیں
سعود شکیل نے دونوں اننگز میں مجموعی طور پر 190 رنز بنائے۔ یہ مجموعی اسکور انہیں اس منفرد ریکارڈ کی فہرست میں دوسرے نمبر پر لے آتا ہے۔ اس ریکارڈ کے حوالے سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ صرف ایک کھلاڑی کا مجموعی سکور سعود شکیل سے زیادہ رہا ہے، جس نے اس فہرست میں سرفہرست مقام حاصل کیا ہوا ہے۔
تاریخی کھلاڑیوں کا موازنہ اور سابقہ واقعات
اس منفرد فہرست میں ویسٹ انڈیز کے سابق اسطبر Gordon Greenidge کا نام سرفہرست ہے، کیونکہ وہ واحد بیٹر ہیں جنہیں یہ شرمندگی دو بار پیش آئی۔ انہوں نے پہلی بار مارچ 1977 میں گیورٹاؤن میں پاکستان کے خلاف 91 اور 96 رنز بنا کر یہ ریکارڈ بنایا تھا۔ انہوں نے تین سال بعد فروری 1980 میں کرائسٹ چرچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف دوبارہ یہ کارنامہ دہرایا اور 91 اور 97 رنز بنائے۔
انگریز کھلاڑی فرینک وولی بھی اس فہرست کا حصہ ہیں جنہوں نے جون 191921 میں لارڈز میں آسٹریلیا کے خلاف 95 اور 93 رنز بنائے تھے۔ آسٹریلیا کے Clem Hill نے جنوری 1902 میں ایڈیلیڈ میں انگلینڈ کے خلاف 98 اور 97 رنز بنا کر یہ ریکارڈ قائم کیا تھا۔ ان کا مجموعی 195 رنز کا اسکور اب بھی اس منفرد فہرست میں سب سے زیادہ ہے۔
سری لنکن کھلاڑی اور حالیہ واقعات
سعود شکیل سے قبل سری لنکا کے مہیلہ جے وردھنے نے اگست 2009 میں کولمبو میں نیوزی لینڈ کے خلاف 92 اور 96 رنز بنا کر یہ غیر مطلوبہ اعزاز حاصل کیا تھا۔ وہ سعود شکیل سے پہلے آخری کھلاڑی تھے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ جے وردھنے کا یہ کارنامہ سعود شکیل کے اس ریکارڈ سے چند سال قبل کا ہے۔
اس میچ میں سعود شکیل کی کارکردگی کے باوجود پاکستانی ٹیم کی تاریخ میں یہ ایک ایسا لمحہ ہے جس پر کھلاڑی اور ناظرین دونوں کی توجہ مرکوز رہی۔ نرسس نائنٹیز میں بار بار آؤٹ ہونا بیٹنگ ٹیکنک اور ذہنی دباؤ دونوں کی عکاسی کرتا ہے، خاص طور پر جب میچ کی اہمیت بہت زیادہ ہو۔
ریکارڈ کی اہمیت اور مستقبل کے امکانات
یہ ریکارڈ سعود شکیل کے مستقبل کے کیریئر کے لیے اہم ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اب تاریخ کے ان چار بیٹرز میں شامل ہیں جن کے ساتھ یہ غیر معمولی واقعہ ایک ہی میچ میں پیش آیا ہے۔ کھلاڑیوں کے لیے سنچری بنانا ہمیشہ ایک بڑا ہدف ہوتا ہے اور اس ریکارڈ کو توڑنا ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔
کرکٹ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ واقعات کھلاڑیوں کی ذہنی مضبوطی کو آزمانے کے لیے ہوتے ہیں۔ سعود شکیل کو اگلے میچز میں اپنی بیٹنگ میں مزید استحکام لانے کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ اس منفرد ریکارڈ کی وجہ سے ہونے والے دباؤ کو کم کر سکیں۔ ان کا اگلہ میچ ان کی ذہنی حالت کو جانچنے کا ایک اہم مرحلہ ثابت ہوگا۔
Get an alert when there is news on SportsFollow Sports