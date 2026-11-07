سعودی حملوں میں 11 شہری ہلاک: یمن میں نئی جنگ کا خطرہ
صنعاء میں سعودی فضائی حملوں میں 11 شہری ہلاک اور 20 زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ یمن میں جاری خانہ جنگی اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی کی عکاسی کرتا ہے۔
حوثی میڈیا نے بدھ کے روز دعویٰ کیا کہ سعودی عرب کے فضائی حملوں کے نتیجے میں یمن کے صوبہ صنعا ء میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خطے میں خانہ جنگی کے اثرات دوبارہ بھڑک اٹھے ہیں اور شہری علاقے براہ راست نشانہ بنائے جا رہے ہیں۔
صنعا کے علاقے الشریح میں حملے کی تفصیلات
حوثی باغیوں کے ذرائع نے بتایا کہ ہلاکتیں صنعاء کے صوبے کے الشریح نامی علاقے میں گھروں پر ہوئے حملوں کی وجہ سے پیش آئیں۔ اس واقعے میں 20 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے جن کی حالت کو تشویشناک قرار دیا گیا ہے۔ ہلاک ہونے والے شہریوں میں خواتین اور بچوں کی موجودگی نے علاقے میں غم کا سمندر بھر دیا ہے اور عوامی سطح پر شدید احتجاج کی لہر دوڑ گئی ہے۔Also readFPSC postpones November 10 and 11 interviews in Quetta
ایمرجنسی ٹیموں اور طبی عملے کے خلاف حملے
حوثی میڈیا کے مطابق تباہ شدہ ملبے سے لاشوں کو نکالنے کی آپریشن جاری تھی کہ دوسرے حملوں میں ایئر کرافٹ نے ایمبولینسز اور طبی عملے کو بھی نشانہ بنایا۔ ہلاکتوں کی اس دوہری لہر نے مقامی حکام اور بین الاقوامی اداروں کو تشویش کا شکار کر دیا ہے کیونکہ جنگلات میں انسانی ہمدردی کے اداروں پر حملے ایک سنگین انسانی حقوق کا مسئلہ ہیں۔
تعز میں مارکیٹ حملے اور ذمہ داری پر تنازعہ
گزشتہ روز یمن کے صوبہ تعز میں ایک مارکیٹ پر حملے میں 30 افراد ہلاک ہوئے جس کی ذمہ داری کو لے کر مختلف بیانات سامنے آئے ہیں۔ حوثی باغیوں نے اس حملے کی ذمہ داری سعودی عرب پر عائد کی ہے، اس کے برعکس یمن کی سرکاری افواج کا کہنا ہے کہ ایران کے حمایت یافتہ گروپ نے بالسٹک میزائل کا استعمال کیا۔
خانہ جنگی کا دوبارہ شروع ہونا اور خطرات
جولائی کے مہینے میں جب سے یمن میں خانہ جنگی دوبارہ شروع ہوئی ہے، سعودی عرب کی حمایت یافتہ حکومت اور حوثی باغیوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ اس نئے موڑ نے مشرق وسطیٰ میں صورتحال کو اور بھی پیچیدہ بنا دیا ہے کیونکہ دونوں فریقین ایک دوسرے پر مسلسل حملوں اور تنصیبات کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔
تیل سے بھرپور سعودی عرب پر یمن کے حملے
انٹیلی جنس رپورٹس کے مطابق حوثی گروپ نے اب تک متعدد بار سعودی عرب کے تیل سے بھرپور علاقوں اور بنیادی ڈھانچے پر حملے کیے ہیں۔ اس جوابی کارروائی کا مقصد سعودی عرب کو جنگ کے میدان میں دبائو ڈالنا اور ان کی معاشی صلاحیتوں کو متاثر کرنا ہے، جو خطے کی سالمیت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔
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