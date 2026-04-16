سعودی عرب کی 2 ارب ڈالر کی نئی مالی امداد پاکستان کے زرمبادلہ کے ذخائر کو تقویت دی

سعودی عرب نے پاکستان کو 2 ارب ڈالر کی نئی مالی امداد فراہم کی ہے، جس سے زرمبادلہ کے ذخائر کو تقویت ملی ہے اور مالی استحکام میں اضافہ ہوا ہے۔
اسلام آباد: پاکستان کو سعودی عرب سے 2 ارب ڈالر کی ایک نئی مالی امداد موصول ہوگئی ہے، جس کی تصدیق اسٹیٹ بینک آف پاکستان (ایس بی پی) نے جمعرات کو کی۔ مرکزی بینک نے بتایا کہ یہ فنڈز 15 اپریل 2026 کو سعودی عرب کی وزارت خزانہ کی جانب سے منتقل کیے گئے، جس سے پاکستان کے زرمبادلہ کے ذخائر کو فوری تقویت ملی ہے جو مسلسل دباؤ کا شکار تھے۔ یہ پیش رفت وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے اس اعلان کے بعد سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ سعودی عرب نے 3 ارب ڈالر کی اضافی امداد کا وعدہ کیا ہے۔ بقیہ رقم آنے
والے دنوں میں تقسیم ہونے کی توقع ہے۔ ایک اہم تبدیلی میں، اورنگزیب نے یہ بھی نشاندہی کی کہ سعودی عرب کی جانب سے پہلے سے جمع کرائے گئے 5 ارب ڈالر اب سالانہ رول اوور کی شرط کے تابع نہیں رہیں گے۔ اس کے بجائے، اس میں توسیع کی جائے گی، جس سے پاکستان کو زیادہ مالی استحکام ملے گا۔ وزیر نے یہ اپ ڈیٹس واشنگٹن ڈی سی میں ورلڈ بینک-آئی ایم ایف بہاری ملاقاتوں 2026 کے دوران میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے شیئر کیں، جہاں پاکستان کی وسیع تر بیرونی مالیاتی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت خزانہ کے حکام نے بتایا کہ تازہ ترین آمدنی ریاض کی جانب سے پاکستان کی مالی پوزیشن کو مضبوط بنانے اور بیرونی شعبے میں استحکام کو یقینی بنانے کے لیے جاری اقتصادی حمایت کا حصہ ہے۔ سعودی عرب کی جاری امداد پاکستان کی معیشت کے لیے اس کی وابستگی کو اجاگر کرتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب ملک مالی چیلنجوں کا انتظام کرنے اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو دوبارہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کلیدی سفارتی مصروفیت کے لیے سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کا دورہ کریں گے۔ یہ امداد پاکستان کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ وہ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت مالیاتی استحکام حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سرمایہ کاری نہ صرف زرمبادلہ کے ذخائر کو بڑھائے گی بلکہ ملک کے مالیاتی نظام میں اعتماد کو بھی بحال کرے گی۔ سعودی عرب کے ساتھ یہ مسلسل تعاون دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے اور پاکستان کی اقتصادی مشکلات پر قابو پانے میں ریاض کی جانب سے فراہم کی جانے والی اہم معاونت کو اجاگر کرتا ہے۔ حالیہ فنڈز کی ترسیل کا مطلب ہے کہ پاکستان اب معاشی استحکام کی طرف ایک اور قدم اٹھا رہا ہے، جس سے بیرونی ادائیگیوں کے دباؤ میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ وزیر خزانہ کے حالیہ بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے مالیاتی معاونت کی فراہمی کا سلسلہ جاری رہے گا، جس سے پاکستان کی بیرونی قرضوں کی ادائیگی کی صلاحیت میں بہتری آئے گی۔ یہ حقیقت کہ 5 ارب ڈالر کے پہلے سے موجود ذخائر پر اب سالانہ رول اوور کی شرط نہیں ہوگی، پاکستان کو ایک طویل مدتی مالیاتی استحکام فراہم کرے گا، جس سے معیشت کو بحال کرنے کے لیے ایک زیادہ قابل پیش گوئی ماحول میسر آئے گا۔ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ساتھ بہاری ملاقاتوں میں یہ اپ ڈیٹس پاکستان کی جانب سے اپنی مالیاتی حکمت عملی کو بہتر بنانے اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں اور دوست ممالک سے تعاون حاصل کرنے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ یہ اقدامات ملک کو درپیش اقتصادی بحران سے نکلنے کے لیے ضروری ہیں۔ یہ فنڈز مختلف ترقیاتی منصوبوں میں سرمایہ کاری کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، جو طویل المدتی معاشی ترقی کی بنیاد رکھیں گے۔ اس امداد کی فراہمی سے پاکستان کی اقتصادی ساکھ کو بھی تقویت ملے گی، جس سے مستقبل میں مزید بیرونی سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ، یہ پاکستان کی جانب سے اپنی مالیاتی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی صلاحیت کو بھی مضبوط کرے گا، جو کہ کسی بھی ملک کے لیے بیرونی قرضوں کی واپسی کے لیے ایک اہم عنصر ہے۔ یہ بیرونی قرضوں پر انحصار کم کرنے کی کوششوں میں بھی معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ امداد بیرونی ادائیگیوں کے دباؤ کو کم کرنے میں بھی مدد کرے گی، جس سے ملک کو اپنی درآمدات کو جاری رکھنے اور ضروری اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنانے کا موقع ملے گا۔ اس کے علاوہ، یہ روپے کو استحکام فراہم کرنے میں بھی مدد کر سکتی ہے، جو کہ اقتصادی سرگرمی کے لیے بہت اہم ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ یہ مسلسل تعاون ظاہر کرتا ہے کہ ریاض پاکستان کو ایک اہم اسٹریٹجک شراکت دار سمجھتا ہے اور اس کی معاشی استحکام میں گہری دلچسپی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ دیگر مسلم ممالک کو بھی پاکستان کی مدد کے لیے ترغیب دے سکتا ہے۔ یہ سرمایہ کاری پاکستان کے معاشی مستقبل کے لیے ایک مثبت علامت ہے
