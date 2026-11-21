سعودی ایئر ڈیفنس نے ریاض پر حوثی میزائلوں کو روکا
سعودی عرب کی ایئر ڈیفنس نے ریاض اور جنوبی شہروں پر حوثی باغیوں کے تین باللسٹک میزائلوں کو انٹرسیپٹ کر تباہ کر دیا ہے۔
سعودی عرب کی قیادت والے اتحاد نے صبح کے وقت خبر دی کہ ریاض شہر کی طرف روانہ کیے گئے تین باللسٹک میزائل وں کو انٹرسیپٹ کر تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہفتے کے روز پیش آیا اور یہ ریاض پر حالیہ دنوں میں دوسرا حملہ ہے۔ پیر کے روز ایک حوثی حملے میں شہر کی بلند ترین عمارت سرکاری فنڈ کے دفتر کو نقصان پہنچا تھا۔ اس نئے حملے کے دوران ایک گواہ نے آسمان میں دھوئیں کے نشان چھوڑتے ہوئے پرواز کرتے ہوئے پروجیکٹائل کو دیکھا۔ اس کے فوراً بعد عمارتوں میں زور دار دھماکے کی آوازیں سنائی دیں۔
جنوبی علاقوں میں میزائل اور ڈرونز کی روک تھام
سعودی عرب کے جنوبی علاقوں میں بھی ایئر ڈیفنس نظاموں نے کامیابی دکھائی ہے۔ جازان، ابھا اور خمیس مشیط شہروں میں تین باللسٹک میزائل اور پانچ ڈرونز کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ جازان کے الشقیق علاقے میں دو میزائلوں کے ڈھانچے زمین پر گرائے گئے۔ سیکیورٹی انتظامیہ نے السلیمل اور نجران خطوں میں بھی ایمرجنسی الرٹ جاری کیا۔ اس دوران حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر کے بندرگاہوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی۔Also readایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی مذاکرات کی بحالی کی کوششیں جاری
حوثی ٹارگٹس پر اتحادی فضائی کارروائی
سعودی قیادت والے اتحاد نے جوابی کارروائی کے طور پر یمن میں حوثی ٹارگٹس پر فضائی حملے کیے ہیں۔ ان کارروائیوں میں یمن کی دارالحکومت صنعا، صعدہ اور تعز شہر شامل تھے۔ اتحاد نے میزائل انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا ہے۔ بحیرہ احمر کی بندرگاہ الحدیذہ میں بھی آپریشن کیے گئے۔ اتحادی افواج نے میزائل اور ڈرون لانچ کرنے والی پلیٹ فارمز کو تباہ کرنے کا دعوی کیا۔ انہوں نے ہتھیاروں کے گودام کو بھی نشانہ بنایا۔
حوثی باغیوں کے خلاف فوجی کارروائی
یمنی افواج نے حوثی باغیوں کے خلاف فوجی کارروائیوں کی تفصیلات جاری کیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سولہ سو تین حوثی لڑاکا ہلاک ہوئے۔ پچاس تین فضائی حملے الجوف اور مارب صوبوں میں کیے گئے۔ کل ملا کر ساٹھ چار آپریشن کیے گئے۔ یہ کارروائیاں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حوثی باغیوں نے شہری مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔
شہری عمارتوں اور زیربنائی ساخت پر دباؤ
پیر کے روز ریاض میں ہونے والے حملے میں پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی عمارت متاثر ہوئی۔ یہ عمارت سعودی عرب کی سوورن ویلتھ فنڈ کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہ شہر کی سب سے بلند عمارت ہے۔ یہ واقعہ شہری مرکزوں اور زیربنائی ساخت کے لیے خطرات کو اجاگر کرتا ہے۔ حوثی باغیوں نے ایئر لائنز کو سعودی ایئر سپیس سے پرہیز کی ہدایت دی۔ انہوں نے ساؤتھ سعودی عرب میں پاور اسٹیشن اور بندرگاہ پر حملوں کا دعوی کیا۔
مقامی اور عالمی سطح پر اثرات
یہ تنازعات امریکہ کی قیادت میں ایران کے خلاف جنگ کے ساتھ ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ یہ صورتحال علاقائی عدم استحکام کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے۔ یہ کشیدگی یمن میں انسانی ہمدردی کے بحران کا سبب بنی ہے۔ سعودی عرب امریکہ کا قریبی اتحادی ہے۔ وہ سولہ سال سے یمن کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کی حمایت کر رہا ہے۔ جنگ دو ہزار بائیس میں رک گئی تھی لیکن جولائی میں دوبارہ شروع ہوئی۔
حوثی کنٹرول اور جنوبی بندرگاہوں کا خطرہ
حوثی باغیوں نے یمن کی بحیرہ احمر کی ساحلی پٹی پر قبضہ کر لیا ہے۔ سعودی حمایت یافتہ افواج اڈن شہر میں پچھڑ گئی ہیں۔ اڈن جنوبی بندرگاہ ہے جہاں عارضی دارالحکومت قائم ہے۔ یہ نئے میزائل اور ڈرون حملے اور اتحادی فضائی کارروائیاں تصادم کی نئی بلند سطح کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اس سے علاقائی سیکیورٹی، شپنگ اور زیربنائی ساخت کے لیے نئے خطرات پیدا ہوئے ہیں۔
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