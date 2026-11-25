سعودی اتحاد نے یمن کے الحدیدہ اور صعدہ پر حملے کیے
سعودی قیادت کے اتحاد نے یمن کے الحدیدہ بندرگاہ، صعدہ اور عمران میں حوثی اہداف پر حملے کیے۔ حوثیوں نے جدہ کی بندرگاہوں پر حملے کی دھمکی دی ہے۔
سعودی قیادت والے اتحاد نے یمن کے ساحلی شہر الحدیدہ کی بندرگاہ اور شمالی یمن کے دو صوبوں میں فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کارروائی کے دوران حوثی باغی وں کے زیر انتظام علاقوں میں متعدد اہم مقاصد کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔
سعودی اتحاد کی فوجی کارروائی کی تفصیلات
سعودی قیادت کے اتحاد نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ایک مختصر بیان میں تصدیق کی کہ اس کی افواج نے حوثیوں کے زیر انتظام الحدیدہ بندرگاہ پر ان کی آپریشنل صلاحیتوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اتحاد کے مطابق شمالی یمن کے صوبوں صعدہ اور عمران میں بھی متعدد اہداف کو تباہ کیا گیا ہے۔ اس کارروائی کے دوران حوثی باغیوں کی فوجی موجودگی کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔Also readXiamen Airlines to Buy 50 Boeing 737-8 Jets for $7.4B
حوثی میڈیا اور فوجی ترجمان کا ردعمل
حوثی میڈیا نے الحدیدہ شہر، بندرگاہ اور بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حملوں کی فوری اطلاع دی ہے۔ حوثیوں کے زیر انتظام میڈیا ادارے المسیرہ نے بندرگاہ پر حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں شدید فضائی حملے اور طیاروں کی پروازیں جاری ہیں۔ انہوں نے علاقے کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو بھی نشانہ بنائے جانے کا دعویٰ کیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کسی جانی نقصان یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں دی گئی۔
بحیرہ احمر میں بحری خطرے کی دھمکی
حوثی فوجی ترجمان یحییٰ سریع نے سعودی عرب کو جوابی کارروائی کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر الحدیدہ بندرگاہ پر حملے کیے گئے تو جدہ کی بندرگاہ سمیت بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع دیگر سعودی بندرگاہیں بھی حوثی فورسز کے نشانے پر ہوں گی۔ انہوں نے شہریوں کو خبردار کیا کہ وہ فوری طور پر متاثرہ علاقوں سے دور ہوجائیں۔
بحری جہاز رانی کمپنیوں کو اپیل
یحییٰ سریع نے بحری جہاز رانی کی کمپنیوں سے بھی اپیل کی کہ وہ اپنی کشتیاں اور جہاز ان بندرگاہوں سے ہٹا لیں تاکہ ممکنہ حملوں سے بچا جا سکے۔ سعودی اتحاد نے حملوں سے قبل سوشل میڈیا پر الحدیدہ کے شہریوں کو علاقہ خالی کرنے کی ہدایت بھی جاری کی تھی تاکہ شہری نقصان سے بچا جا سکے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics