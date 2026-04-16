سعودی عرب کی پاکستان کے لیے 3 ارب ڈالر کی اضافی مالی معاونت؛ 2 ارب ڈالر موصول

سعودی عرب نے پاکستان کے زرمبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کرنے کے لیے 3 ارب ڈالر کی مالی معاونت کی یقین دہانی کرائی ہے، جس میں سے 2 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو موصول ہو چکے ہیں۔
پاکستان کے زرمبادلہ کے ذخائر کو استحکام بخشنے کی جانب ایک اہم پیش رفت کے طور پر، سعودی عرب نے مجموعی طور پر 3 ارب ڈالر کی مالی معاونت فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس سلسلے میں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آج تصدیق کی ہے کہ اسے سعودی عرب سے 2 ارب ڈالر کے فنڈز موصول ہو چکے ہیں۔ مرکزی بینک کے مطابق، یہ رقم سعودی عرب کی وزارت خزانہ کی جانب سے 15 اپریل 2026 کو ادا کی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق، سعودی عرب کا یہ اقدام پاکستان کے زرمبادلہ کے ذخائر کو مضبوط بنانے کے وسیع تر منصوبے کا حصہ
ہے۔ اس امداد سے ملک کی معاشی صورتحال میں بہتری کی توقع ہے۔ یہ خبر ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان کو رواں ماہ متحدہ عرب امارات کو 3.5 ارب ڈالر کی بڑی ادائیگی کرنی ہے، جو کہ زرمبادلہ کے سرکاری ذخائر کا ایک نمایاں حصہ بنتی ہے۔ تاہم، سعودی عرب کی طرف سے فراہم کردہ یہ مالی معاونت اس ادائیگی کے بعد ذخائر پر پڑنے والے ممکنہ دباؤ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ مزید براں، ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان میں پہلے سے موجود 5 ارب ڈالر کے ڈپازٹس کو بھی طویل مدتی بنیادوں پر رول اوور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس اقدام سے پاکستان کے بیرونی کھاتے کو استحکام ملے گا اور بین الاقوامی مالیاتی مارکیٹس میں ملک کی ساکھ مزید مضبوط ہوگی۔ یہ مالیاتی پیکج پاکستان کے اقتصادی استحکام کو یقینی بنانے میں ایک سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے، اور حکومت کو درپیش مالی چیلنجز سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس معاونت سے نہ صرف زرمبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوگا بلکہ اقتصادی بحالی کے لیے درکار اعتماد بھی بحال ہوگا
