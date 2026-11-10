سعود شکیل کی بیٹنگ سے پاکستان کا اسکور 390 تک پہنچ گیا
پاکستان بمقابلہ سری لنکا پہلے ٹیسٹ میچ میں سعود شکیل کی شاندار بیٹنگ کے باعث ٹیم نے دوسرے دن لंच کے بعد 390 رنز بنائے۔
راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں جاری پاکستان بمقابلہ سری لنکا کے افتتاحی ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن میڈین اورڈر بیٹسمین سعود شکیل نے شاندار اننگز کھیلی۔ انہوں نے ناٹ آؤٹ 91 رنز بنائے جس کی بدولت پاکستان نے لंच کے وقت چھ وکٹوں کے نقصان پر 390 رنز تک پہنچ گئی۔ یہ کارکردگی میچ میں پاکستان کی مضبوط پوزیشن قائم کرنے میں اہم ثابت ہوئی۔
سعود شکیل کی ناٹ آؤٹ 91 رنز کی اننگز
سعود شکیل کی یہ دیکھ بھال کرنے والی اننگز نو باؤنڈریز کے ساتھ نمایاں رہی۔ ان کے اوورنائٹ پارٹنر ڈیبیوئیں غازی غوری نے 48 رنز بنا کر ٹیم کی مدد کی لیکن بعد میں آؤٹ ہو گئے۔ سعود شکیل کھیل کے شیڈول سے پندرہ منٹ قبل خراب روشنی کی وجہ سے رکا تھا۔ اس وقت وہ 57 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے جبکہ غازی غوری سات رنز پر ناٹ آؤٹ تھے۔Also readکراچی: 1 دن میں 390 افراد کورونا میں مبتلا
پہلے دن کی پانچ نصف سنچریاں اور آغاز
پیر کے روز کپتان بابر اعظم اور دو ڈیبیوئیں بیٹسمین شامل چار بیٹسمینوں میں تھے جنہوں نے نصف سنچریاں سکور کیں۔ پاکستان پہلے دن چار میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر 281 رنز تک پہنچنے میں کامیاب رہا۔ اوپنر ٹی بی ارین نے تاثراتی 57 رنز بنائے جو ان کا اپنا پہلا ٹیسٹ میچ تھا۔
محمد طاہر اور بابر اعظم کی نصف سنچریاں
محمد طاہر نے بھی صبر سے 51 رنز بنائے جو ان کا اپنا پہلا ٹیسٹ میچ تھا۔ بابر اعظم نے 50 رنز کی اننگز کھیلی۔ سری لنکا کا گھرے ہوئے پچ پر بولنگ کا فیصلہ ناکام ثابت ہوا کیونکہ پچ تیز گیند بازوں کے لیے زیادہ مددگار نہیں تھی۔ سری لنکا نے فرنٹ لائن اسپنر کے بغیر چار تیز گیند بازوں کی ٹیم پیش کی۔
سری لنکا کی بولنگ حکمت عملی کا تجزیہ
سری لنکا کا پچ کی فطرت کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف تیز گیند بازوں پر انحصار کرنا مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ راولپنڈی کی پچ تیز گیند بازوں کے لیے زیادہ سپورٹ نہیں کر رہی ہے۔ پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسکور کو قابل احترام سطح تک پہنچا دیا۔
میچ کا جاری رہنا اور اگلے مراحل
یہ میچ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں جاری ہے۔ پاکستان کی ٹیم اب مزید مضبوطی کے ساتھ کھیلتی رہے گی۔ سری لنکا کو اپنی اسپننگ پلاننگ میں تبدیلی لانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میچ کے اگلے دنوں میں پاکستان کی ٹیم بڑے سکور بنانے کی کوشش کرے گی۔
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