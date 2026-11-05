سعودی اتحادیہ نے حوثی میزائل کو مدینہ کے قریب روکا
سعودی عرب کے قومی دفاعی ادارے نے اعلامیہ جاری کیا کہ حوثی باغیوں کا بھیجا گیا بالاسٹک میزائل مدینہ منورہ کے علاقے میں انٹر سیپٹ کر کے تباہ کر دیا گیا ہے۔
سعودی عرب کے قیادت میں قائم اتحادیہ نے جمعرات کو اعلان کیا کہ یمن کے حوثی باغی وں نے بھیجا گیا ایک بالاسٹک میزائل مدینہ کے علاقے میں انٹر سیپٹ کر کے تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ علاقہ اسلام کی مقدس ترین شہروں میں سے ایک کی میزبانی کرتا ہے اور اس واقعے نے علاقائی کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے۔
میجی ال ملفکی کا میزائل روکنے کا اعلان
اتحادیہ کے ترجمان Turki al-Malki نے ٹوئیٹر یا ایکس کے پلیٹ فارم پر اپنی پوسٹ میں واضح کیا کہ فضائی دفاعی نظام نے 'دہشت گرد حوثی ملیشیا' کے جانب سے مدینہ کے علاقے کی طرف بھیجے گئے بالاسٹک میزائل کو انٹر سیپٹ کر کے تباہ کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ میزائل حرمین شریفین کے قریب موجود حساس خطے کی حفاظت کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔Also readCOAS Asim Munir visits Special Services Group HQ in Tarbela
حوثی باغیوں کی طرف سے الزامات کی تردید
حوثی باغیوں نے اس الزام کی سختی سے تردید کی ہے کہ انہوں نے مدینہ کو نشانہ بنایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے دعویٰ کرنے میں 'کھلا اور سنگھار جھوٹ' شامل ہے۔ حوثیوں نے بار بار یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ان کی قوتیں مکہ یا مدینہ جیسی مقدس شہروں کو نشانہ نہیں بنائیں گی، حالانکہ سعودی عرب پر ایئر پورٹس، انرجی انفراسٹرکچر اور عسکری مقامات پر حملے کرنا معمول بن چکا ہے۔
ینبو بندرگاہ اور پائپ لائن کی اہمیت
اس واقعے کے چند منٹ بعد، مملکت کے سول ڈیفنس ایجنسی نے یمن میں ممکنہ خطرے کی وارننگ جاری کی تھی۔ قومی ابتدائی انتباہی پلیٹ فارم نے یمنبو گورنریٹ میں انتباہ جاری کیا تھا۔ یمنبو بحیرہ احمر پر واقع ایک اہم بندرگاہ ہے جو مشرق سے مغرب پائپ لائن کا اختتامی مقام ہے، جس کے ذریعے سعودی تیل اسٹرٹ آف ہرمز میں بلاک کی صورت میں عالمی مارکیٹوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔
علاقائی تناؤ اور مستقبل کے اقدامات
یہ واقعہ ان دنوں پیش آیا جب 2 نومبر 2026 کو یمن کے شمال مغربی علاقہ جوف میں سعودی قیادت میں قائم اتحادیہ کے جنگجوؤں اور ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں۔ اس تناؤ کے باوجود، سعودی حکام کا کہنا ہے کہ یہ بندرگاہ اور پائپ لائن مشرق وسطیٰ کے جنگ کے شروع ہونے کے بعد سے ریاض کے لیے کچل اور ایندھن کو عالمی مارکیٹوں تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔
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