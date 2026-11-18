سعودی اتحاد کی یمن میں حوثیوں کے 60 اہداف تباہ کرنے کی کارروائی
سعودی قیادت میں قائم اتحاد نے یمن کے چار شہروں میں حوثی باغیوں کے 60 فوجی اہداف تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کارروائی میں زیرِ زمین سرنگیں اور ڈرون ورکشاپس بھی شامل تھیں۔
سعودی قیادت میں قائم ملٹی نیشنل اتحاد نے یمن میں حوثی باغی وں کے خلاف ایک بڑی فوجی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ اتحاد کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی کے مطابق، اس آپریشن میں چار شہروں میں حوثیوں کے 60 فوجی اہداف کو تباہ کر دیا گیا۔ یہ کارروائیاں خاص طور پر یمن کے دارالحکومت صنعاء ، ال حدیدہ ، صعدہ اور عمران میں کی گئیں۔
ذیرِ زمین سرنگیں اور ڈرون ورکشاپس کا نقصان
اتحاد کے مطابق، ان حملوں میں حوثیوں کی میزائل صلاحیتوں کو کمزور کرنے پر خاص توجہ دی گئی۔ بیلسٹک میزائلوں کے ذخائر کے لیے استعمال ہونے والی زیرِ زمین سرنگیں کو بالکل تباہ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ، ڈرونز کی تیاری اور انہیں محفوظ رکھنے والی ورکشاپس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ان تمام اہداف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا تاکہ حوثیوں کی فوجی صلاحیتوں کو مستقل نقصان پہنچایا جا سکے۔Also readپاکستان میں بے روزگاری کاoperativeظمی masla: State Bank of Pakistan کی رپورٹ
میجر جنرل ترکی المالکی کا تفصیلی بیان
بدھ کی صبح سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں میجر جنرل ترکی المالکی نے تفصیلات شیئر کیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ پہاڑی علاقوں میں چھپی ہوئی زیرِ زمین سرنگوں کو بھی ناکام بنا دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کارروائیوں کا بنیادی مقصد حوثیوں کی بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے کرنے کی صلاحیت کو کمزور کرنا تھا۔ اس عمل سے حوثیوں کے پاس موجود جدید ہتھیاروں کی فراہمی کی زنجیر کو توڑنے میں مدد ملتی ہے۔
حوثیوں کا ردعمل اور تصدیق کی کمی
اس واقعے کی حتمی تصدیق کے لیے آزاد ذرائع کی ضرورت ہے کیونکہ حوثی باغیوں نے اس حملے پر ابھی تک کوئی باضابطہ ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ فراہم کردہ رپورٹ میں جانی نقصان یا شہری اموات سے متعلق کوئی تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ حوثیوں کی جانب سے اس حملے کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کی کوئی آزادانہ تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔
میزائلوں کے ذخائر اور ڈرونز کی تیاری
سعودی اتحاد کے مطابق، ان کارروائیوں کا مقصد حوثیوں کی بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے کرنے کی صلاحیت کو کمزور کرنا تھا۔ اس میں ڈرونز کی تیاری اور ان کے ذخیرہ کرنے والی ورکشاپس کو خاص نشانہ بنایا گیا۔ ان اہداف کو تباہ کرنے سے حوثیوں کے پاس موجود فوجی وسائل پر براہ راست اثر پڑا ہے۔ یہ اقدام اتحاد کی جانب سے یمن میں جاری تنازع میں حوثیوں کے فوجی دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کا حصہ ہے۔
علاقائی صورتحال اور مستقبل کے امکانات
ان کارروائیوں سے یمن کے محاذ کے نئے موڑ کا اشارہ ملتا ہے کیونکہ چار مختلف صوبوں میں یکے بعد دیگرے حملے کیے گئے۔ ترکی المالکی نے تصدیق کی کہ مختلف مقامات پر حوثیوں کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سے قبل سعودی اتحاد کی جانب سے حوثیوں کے کروز میزائلوں کو فضا میں تباہ کرنے کے بھی واقعات سامنے آئے ہیں۔
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