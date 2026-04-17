سعودی عرب نے پاکستان کے 3 ارب ڈالر کے ڈپازٹ رول اوور کر دیے، مالی استحکام کو تقویت

پاکستان اور سعودی عرب نے اسٹیٹ بینک میں رکھے گئے 3 ارب ڈالر کے ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، جس سے ملکی معیشت کو استحکام حاصل ہوگا۔
پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مالی تعاون کے ایک اہم معاہدے کے تحت، سعودی عرب نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں رکھے گئے 3 ارب ڈالر کے ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔ اس معاہدے پر ریاض میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر جمیل احمد اور سعودی فنڈ برائے ترقی (ایس ایف ڈی) کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سلطان بن عبدالرحمان المرشد نے دستخط کیے۔ یہ اہم تقریب عالمی بینک اور عالمی مالیاتی ادارہ (آئی ایم ایف) کے واشنگٹن ڈی سی میں منعقدہ بہار اجلاس 2026 کے موقع پر منعقد ہوئی، جس میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور پاکستان کے امریکا میں تعینات سفیر نے بھی شرکت کی。
وفاقی وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ ایک اعلامیے میں بتایا گیا کہ یہ معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط اور دیرینہ اقتصادی تعلقات کا مظہر ہے۔ معاہدے کے مطابق، ایس بی پی میں موجود 3 ارب ڈالر کے سعودی ڈپازٹ کی مدت میں توسیع سے پاکستان کے بیرونی مالی استحکام میں مزید بہتری آئے گی اور ملکی زرمبادلہ کے ذخائر کو استحکام ملے گا۔ یہ اقدام پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ حال ہی میں ملک کو متحدہ عرب امارات کے ساڑھے 3 ارب ڈالر کے ڈپازٹ کی ادائیگی کرنی تھی، جس کے لیے یو اے ای نے رول اوور سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ، پاکستان نے رواں ماہ یوروبانڈز کی مد میں ایک ارب 20 کروڑ ڈالر کی ادائیگی بھی کی ہے۔
تازہ ترین پیش رفت کے طور پر، پاکستان کو حال ہی میں سعودی عرب سے 2 ارب ڈالر کا ڈپازٹ موصول ہوا ہے، جس کی تصدیق اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کر دی ہے۔ اس رقم کی آمد سے ملکی زرمبادلہ کے ذخائر میں ممکنہ کمی کا خطرہ ٹل گیا ہے اور پاکستان کو آئندہ مالیاتی چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں مدد ملے گی۔ سعودی عرب کی جانب سے یہ مسلسل مالی معاونت دونوں ممالک کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات اور پاکستان کی معاشی بحالی میں سعودی عرب کی جانب سے پیش کی جانے والی حمایت کا واضح ثبوت ہے۔ یہ معاہدہ نہ صرف موجودہ مالیاتی دباؤ کو کم کرے گا بلکہ مستقبل میں مزید اقتصادی تعاون کے دروازے بھی کھولے گا
