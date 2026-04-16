سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے لیے 3 ارب ڈالر کی اضافی مالی معاونت، زرمبادلہ کے ذخائر مستحکم

سعودی عرب نے پاکستان کے زرمبادلہ کے ذخائر کو تقویت دینے کے لیے 3 ارب ڈالر کی مالی معاونت کی یقین دہانی کرائی ہے، جس میں 2 ارب ڈالر کی رقوم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو موصول ہو چکی ہیں۔ یہ پیش رفت متحدہ عرب امارات کی جانب سے 3.5 ارب ڈالر کی ادائیگی اور 5 ارب ڈالر کے سابقہ ڈپازٹس کی توسیع کے ساتھ پاکستان کی معاشی پوزیشن کو مضبوط کرے گی۔
پاکستان کے مالیاتی شعبے کے لیے ایک انتہائی خوشخبری سامنے آئی ہے جہاں سعودی عرب نے پاکستان کے زرمبادلہ کے ذخائر کو مضبوط بنانے کے لیے فراخ دلانہ اعلان کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے باضابطہ طور پر سعودی عرب سے 2 ارب ڈالر کی رقوم کی وصولی کی تصدیق کر دی ہے۔ مرکزی بینک کے مطابق، یہ فنڈز 15 اپریل 2026 کو سعودی عرب کی وزارت خزانہ کی جانب سے پاکستان کو منتقل کیے گئے ہیں۔ یہ پیش رفت پاکستان کے لیے ایک بڑی راحت کا باعث ہے، کیونکہ ملک اس وقت مالیاتی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ، ذرائع وزارت
خزانہ نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب نے مجموعی طور پر 3 ارب ڈالر کی فنانسنگ کی یقین دہانی کرائی ہے، جس کا مقصد پاکستان کے زرمبادلہ کے ذخائر کو استحکام بخشنا ہے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب متحدہ عرب امارات کو رواں ماہ 3.5 ارب ڈالر کی ایک بڑی رقم کی ادائیگی کرنی ہے، جو کہ موجودہ سرکاری زرمبادلہ کے ذخائر کا ایک نمایاں حصہ یعنی 18 فیصد ہے۔ تاہم، سعودی عرب کی جانب سے فراہم کی جانے والی یہ اضافی معاونت اس ادائیگی کے نتیجے میں زرمبادلہ کے ذخائر پر پڑنے والے ممکنہ دباؤ کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ یہاں تک کہ بات ختم نہیں ہوتی، ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے 5 ارب ڈالر کے سابقہ ڈپازٹس کو بھی طویل مدتی بنیادوں پر رول اوور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ یہ اقدام پاکستان کے بیرونی کھاتوں کو مستحکم کرنے کی سمت میں ایک بہت بڑا قدم ثابت ہوگا اور ملک کی اقتصادی ساکھ کو بہتر بنانے میں مدد دے گا۔ اس دو طرفہ تعاون کی بدولت پاکستان کو اپنے بین الاقوامی مالیاتی واجبات کو پورا کرنے اور اقتصادی استحکام کو برقرار رکھنے میں آسانی ہوگی۔ ان مالی امداد کے اعلانات پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط تعلقات کی عکاسی کرتے ہیں، جو اقتصادی تعاون کے نئے دروازے کھول سکتے ہیں۔ یہ اقدامات پاکستان کو درپیش معاشی مشکلات سے نکلنے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہونے میں مدد فراہم کریں گے۔ مجموعی طور پر، سعودی عرب کی جانب سے 3 ارب ڈالر کی اضافی فنانسنگ اور 5 ارب ڈالر کے ڈپازٹس میں توسیع کا اعلان پاکستان کی معیشت کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔
سعودی عرب پاکستان زرمبادلہ ذخائر مالی معاونت اسٹیٹ بینک
