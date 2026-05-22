سعودی عرب میں حج کے مقدس موقع پر بھرپور پریڈ کا انعقاد

سعودی عرب میں حج کے مقدس موقع پر بھرپور شرکت کے ساتھ ایک شاندار پریڈ کا انعقاد کیا گیا جس میں فوجی دستوں، پولیس یونٹس اور اسپیشل کمانڈوز نے بھرپور شرکت کی۔ جدید دفاعی سازوسامان، ہیلی کاپٹروں اور مختلف سیکیورٹی یونٹس نے پیشہ ورانہ مہارت کا شاندار مظاہرہ کیا جس نے شرکاء اور دیکھنے والوں کو متاثر کیا۔ حرمین شریفین نے حج 2026 کے لیے خطیب کا اعلان کر دیا، کون ہیں وہ خوش نصیب جانیے سعودی حج کمیٹی کے چیئرمین اور وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے پریڈ کی قیادت کی اور سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ تیاریوں کو سراہتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی. پریڈ میں شریک اسپیشل فورسز اور پولیس یونٹس نے اپنی مہارت، نظم و ضبط اور جدید تربیت کا عملی مظاہرہ کیا جبکہ کمانڈوز نے خطرناک اور پیچیدہ آپریشنز کی صلاحیتوں کو پیش کر کے اپنی تیاری ثابت کی. اس موقع پر سیکیورٹی اہلکاروں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ حج کے دوران ہر عازم کو مکمل تحفظ اور پرامن ماحول فراہم کرنا ان کی اولین ذمہ داری ہے تاکہ دنیا بھر سے آنے والے زائرین بلا خوف و خطر عبادات ادا کر سکیں.
