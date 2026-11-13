سعود شکیل کی شاندار 97 رنز کی سنچری سے قریب، پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ڈرا ٹیسٹ
راولپنڈی میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ڈرا ہوا۔ سعود شکیل نے 97 رنز بنائے جبکہ سری لنکا کے لیے دھننجیا دی سلوا اور کوسل مینڈس نے سنچریاں اسکور کیں۔
راولپنڈی میں کھیلے گئے پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کا اختتام ڈرا ہونے کے ساتھ ہو گیا۔ میچ کے آخری دن پاکستان کی ٹیم نے اپنا دوسرا اننگز اعلان کیا اور 284 رنز کے اسکور پر آٹھ وکٹیں گرا کر اننگز ختم کر دی۔ اس ڈرا کے نتیجے میں سیریز میں دونوں ٹیموں کے درمیان برابر کا ریکارڈ قائم ہو گیا اور دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ حاصل ہوا۔
سعود شکیل کی قریبی سنچری اور بیٹنگ کی تفصیلات
پاکستان کی بیٹنگ لائن میں سعود شکیل نے دوسرے اننگز میں سب سے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے 97 رنز کی شاندار اننگز کھیلی لیکن تین رنز کی کمی کی وجہ سے ان کی سنچری مکمل نہ ہو سکی۔ سعود شکیل کے ساتھ کھیلنے والے دیگر بیٹسمینوں نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ بابراعظم نے 34 رنز بنائے جبکہ غازی غوری نے 35 رنز کی اہم اننگز کھیلی۔Also readPakistani rupee gains 97 paisas against US dollar in interbank
محمد طاہا نے 24 رنز اور اعزان اعواس نے 22 رنز کا اہم تعاون فراہم کیا۔ دیگر بیٹسمینوں میں طیب عارف نے 11 رنز بنائے، سلیمان آغا نے 13 رنز اسکور کیے اور ارافت منہاس نے 16 رنز بنائے۔ ان تمام بیٹسمینوں کے مجموعی تعاون نے پاکستان کو میچ میں برقرار رکھنے میں مدد دی۔
پاکستان کے پہلے اننگز کا اعلان اور اسکور
اس سے قبل پاکستان کی ٹیم نے پہلے اننگز میں 434 رنز بنائے تھے اور اسے اعلان کر دیا تھا۔ پاکستان نے میچ کے چوتھے دن دوسرے اننگز کی شروعات مستحکم انداز میں کی۔ طیب عارف نے 11 رنز بنائے لیکن بالآخر آسیتھا فرنینڈو کے ہاتھوں آؤٹ ہو گئے۔ اعزان اعواس اور محمد طاہا نے مل کر تباہی کے بعد اننگز کو دوبارہ تعمیر کیا۔
اس دوران بارش اور خراب روشنی کی وجہ سے روزانہ کا کھیل جلد ختم کرنا پڑا۔ جب تک کھیل رُکا تھا پاکستان کا اسکور 57 وکٹ کے نقصان پر تھا اور 21.2 اوورز مکمل ہو چکے تھے۔ پاکستان کی ٹیم نے میچ کے آخری دن بھی مزید پریشر بنانے کی کوشش کی لیکن سری لنکا کے باولرز نے مضبوطی سے دفاع کیا۔
سری لنکا کی سنچریاں اور پاکستان کی جیت
سری لنکا کی ٹیم نے پاکستان کے 434 کے جواب میں اپنا پہلا اننگز 446 رنز پر کھیل کر 12 رنز کی کامیاب رہنمائی حاصل کی۔ سری لنکا کے کپتان کوسل مینڈس نے 119 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ انہیں دھننجیا دی سلوا نے 167 رنز کی زبردست اننگز کے ساتھ بہت اچھا ساتھ دیا۔ دھننجیا دی سلوا کی یہ اننگز دیکھنے والی تھی جس کی وجہ سے سری لنکا کو پہلے اننگز کی برتری ملی۔
پاکستان کی طرف سے دیباؤٹنٹ ساقلین خان نے گیند بازی میں بہترین کارکردگی دکھائی۔ انہوں نے سات وکٹیں حاصل کر کے سری لنکا کے بیٹسمینوں کو نقصان پہنچایا۔ تاہم، سری لنکا کے بیٹسمینوں کی مضبوط بیٹنگ کی وجہ سے پاکستان کو میچ جیتنے کا موقع نہ مل سکا۔
میچ کے اہم موڑ اور وکٹوں کا سقوط
میچ کے آخری دن سری لنکا نے جلد ہی کامیابی حاصل کی۔ لہرو کمار نے اوورنائٹ بیٹسمین اعزان اعواس کو پہلی گیند پر آؤٹ کر دیا جو 22 رنز بنا چکے تھے۔ اگلے اوور میں آسیتھا فرنینڈو نے محمد طاہا کو آؤٹ کر دیا جو 24 رنز بنائے ہوئے تھے۔ اس طرح پاکستان کا اسکور 57 منٹ پر گرنے لگا۔
بابراعظم اور سعود شکیل نے چوتھی وکٹ کے لیے 50 رنز کی شراکت قائم کر کے اننگز کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ لیکن بابراعظم میلان رتناتکا کے ہاتھوں آؤٹ ہو گئے جنہوں نے شارٹ اسکوئر لیگ پر آسان کیچ پکڑا۔ بابراعظم کی یہ آؤٹی ان کی سنچری کے انتظار کو 42 اننگز تک بڑھا دیا۔
پی سی بی کا نیا پلان اور مستقبل کی تیاریاں
اس ٹیسٹ سیریز کے دوران پی سی بی کے سربراہ محسن نقوی نے اہم اعلان کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ پی سی بی دو دن کے اندر اندر کرکٹرز کے سینٹرل کنٹریکٹس کا اعلان کر دے گا۔ یہ اعلان ٹیم کی مستقبل کی تیاریوں اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا گیا ہے۔
دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ اب اگلے مرحلے میں کھیلا جائے گا۔ پاکستانی ٹیم کو اپنی بیٹنگ اور فیلڈنگ میں مزید بہتری لانے کی ضرورت ہو گی۔ سری لنکا کی ٹیم نے پہلے ٹیسٹ میں مثبت کارکردگی دکھائی ہے اور وہ دوسرے میچ میں بھی اسی قسم کی پرفارمنس دینے کی کوشش کرے گی۔
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