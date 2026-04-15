سعودی عرب کا پاکستان کے لیے 8 ارب ڈالر کی مالی معاونت کا اعلان: زرمبادلہ ذخائر کو استحکام

سعودی عرب نے پاکستان کے لیے 3 ارب ڈالر کی اضافی مالی معاونت اور 5 ارب ڈالر کے ڈپازٹ میں توسیع کا اعلان کیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے اس اقدام کو زرمبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کرنے اور بیرونی کھاتوں کو بہتر بنانے میں مددگار قرار دیا ہے۔
سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے لیے 3 ارب ڈالر کی اضافی معاونت اور 5 ارب ڈالر کے ڈپازٹ میں توسیع کا اعلان کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے اعلان کیا ہے کہ مملکت سعودی عرب نے پاکستان کے لیے مزید 3 ارب ڈالر کے ڈپازٹ س کی منظوری دے دی ہے، جن کی ادائیگی آئندہ ہفتے متوقع ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق انہوں نے مزید بتایا کہ سعودی عرب کا موجودہ 5 ارب ڈالر کا ڈپازٹ اب سالانہ بنیاد پر رول اوور کا پابند نہیں رہے گا بلکہ اسے طویل مدت کے لیے بڑھا دیا جائے گا۔ یہ ایک خوش آئند خبر ہے جو پاکستان ی معیشت کے لیے بہتری کا اشارہ ہے۔ وزیر خزانہ نے واشنگٹن ڈی سی میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے بہار اجلاس 2026 کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ اعلان کیا، جہاں انہوں نے پاکستان کے لیے سعودی مالی تعاون اور حکومت کی بیرونی فنانسنگ حکمت عملی سے متعلق اہم تفصیلات شیئر کیں۔
سینیٹر محمد اورنگزیب نے بتایا کہ یہ مالی معاونت پاکستان کی بیرونی فنانسنگ ضروریات کے لیے نہایت اہم وقت پر فراہم کی گئی ہے، جس سے زرمبادلہ ذخائر کو مضبوط بنانے اور بیرونی کھاتوں کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آئی ایم ایف پروگرام کے تحت اپنے اہداف کے مطابق ذخائر کو تقریباً 18 ارب ڈالر تک لے جانے کے لیے پرعزم ہے، جو تقریباً 3.3 ماہ کی درآمدات کے برابر ہوں گے۔ یہ ایک اہم سنگ میل ہے جو ملک کی معاشی استحکام کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے گزشتہ ہفتے 1.4 ارب ڈالر کا یورو بانڈ کامیابی سے واپس کیا، جسے انہوں نے ’نان ایونٹ‘ قرار دیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ حکومت تمام بیرونی ادائیگیاں اور واجبات بروقت پورے کرے گی۔ وزیر خزانہ نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
وزیر خزانہ نے بتایا کہ واشنگٹن میں انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر اور امریکا میں پاکستان کے سفیر کے ہمراہ سعودی وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ الجدان سے تفصیلی ملاقات کی۔ انہوں نے بتایا کہ اس سے قبل بھی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی تھی، تاہم باضابطہ تصدیق سے قبل حکومت نے اس حوالے سے کوئی عوامی بیان نہیں دیا تھا۔ یہ ملاقاتیں دونوں ممالک کے درمیان معاشی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔
انہوں نے سعودی قیادت، خصوصاً ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، سعودی وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ الجدان اور نائب وزیر خزانہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی مسلسل حمایت اور تعاون قابل تحسین ہے۔ سینیٹر اورنگزیب نے پاکستان کی سیاسی و معاشی قیادت کے کردار کو بھی سراہا اور وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، نائب وزیر اعظم، گورنر اسٹیٹ بینک، سیکرٹری خزانہ امداد اللہ بوسال اور متعلقہ ٹیموں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت اعتماد اور مثبت تاثر انتہائی اہم ہیں اور پاکستان کو بین الاقوامی مالیاتی اداروں، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور سرمایہ کاروں کی جانب سے غیر معمولی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ یہ ایک مثبت اشارہ ہے جو پاکستان میں سرمایہ کاری اور معاشی ترقی کو فروغ دے گا۔
وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ پاکستان اپنی بیرونی فنانسنگ حکمت عملی کے تحت گلوبل میڈیم ٹرم نوٹ پروگرام اور پانڈا بانڈ کے اجرا پر بھی کام کر رہا ہے تاکہ فنڈنگ کے ذرائع کو متنوع بنایا جا سکے۔ انہوں نے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا کہ وہ معاشی استحکام، بیرونی ذمہ داریوں کی تکمیل، اصلاحات کے تسلسل اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ روابط کو برقرار رکھے گی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت معاشی بہتری کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔
سعودی عرب پاکستان مالی معاونت زرمبادلہ وزیر خزانہ آئی ایم ایف ڈپازٹ معاشی استحکام