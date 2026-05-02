سعودی عرب نے حج کے لیے عمر کی شرط واپس لے لی، بارہ سال سے زائد عمر کے بچوں کو اجازت

سعودی عرب نے حج کے لیے کم از کم عمر کی شرط کو ختم کردیا ہے، جس کے تحت بارہ سال سے زائد عمر کے بچوں کو اب حج کی ادائیگی کی اجازت ہوگی۔ یہ فیصلہ ان خاندانوں کے لیے راحت کا باعث بنا ہے جن کے بچوں کی عمر پندرہ سال سے کم ہے۔
سعودی عرب نے حج کے لیے کم از کم عمر کی شرط کو واپس لے لیا، بارہ سال سے زائد عمر کے بچوں کو حج کی ادائیگی کی اجازت بحال کردی گئی۔ اس فیصلے سے پاکستان سمیت دنیا بھر کے ان خاندانوں کو بڑا ریلیف ملا ہے جن کے بچوں کی عمر پندرہ سال سے کم ہے۔ گزشتہ دنوں سعودی حکومت نے حج کے لیے آنے والے زائرین کے لیے ایک نئی پالیسی متعارف کروائی تھی جس کے تحت بارہ سال سے کم عمر کے بچوں کو حج کی ادائیگی کی اجازت نہیں تھی۔ اس پالیسی کے تحت پندرہ سال سے کم عمر کے بچوں کے ویزے بھی منسوخ کردیے گئے تھے۔ تاہم، سعودی حکومت نے اس فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے اسے واپس لے لیا ہے۔ پاکستان سول ایوی ایشن اتھارٹی (PCAA) کے مطابق، سعودی حکومت نے پندرہ سال کی عمر کی شرط کو ختم کردیا ہے اور سابقہ پالیسی کو بحال کردیا گیا ہے جس کے تحت بارہ سال یا اس سے زیادہ عمر کے بچے حج کے لیے سفر کر سکتے ہیں۔ PCAA نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سابقہ اہلیت کے معیار کو دوبارہ نافذ کردیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد، جو ویزے سابقہ پالیسی کے تحت مسترد کیے گئے تھے، ان کی دوبارہ پروسیسنگ کی جائے گی۔ پاکستان کے مذہبی امور کے وزیر نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سعودی حکومت نے عمر کی پابندی سے متعلق اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ پاکستان حج مشن نے سعودی حکومت کی جانب سے جاری کردہ تازہ ہدایات کے مطابق نوٹیفکیشن جاری کردیا ہے۔ نئی ہدایات کے مطابق، بارہ سال اور اس سے زیادہ عمر کے زائرین کو سعودی عرب جانے کی اجازت ہوگی، جو سابقہ پالیسی کے مطابق ہے۔ یہ قابل ذکر ہے کہ چند گھنٹے قبل ہی حکام نے حج کے لیے بارہ سال سے کم عمر کے بچوں پر سفر پر پابندی عائد کردی تھی، جو 3 مئی 2026 سے نافذالعمل ہونا تھی۔ اس پالیسی کے تحت انڈر ایج زائرین کے ویزے غیر قانونی قرار دیے گئے تھے۔ تاہم، یہ فیصلہ تیزی سے واپس لے لیا گیا، جس سے متاثرہ خاندانوں کو راحت ملی ہے۔ حج ایک اہم مذہبی فریضہ ہے اور ہر سال لاکھوں مسلمان اس مقدس سفر کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے عمر کی شرط عائد کرنے کے فیصلے سے بہت سے خاندانوں میں مایوسی پھیل گئی تھی، خاص طور پر وہ جو اپنے بچوں کو پہلی بار حج کے لیے لے جانا چاہتے تھے۔ اس فیصلے کے بعد، ان خاندانوں کو اب اپنے بچوں کے ساتھ حج کی ادائیگی کا موقع ملے گا۔ سعودی حکومت نے اس فیصلے کو واپس لینے کے لیے فوری اقدامات کیے ہیں اور اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ حج کے لیے آنے والے زائرین کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پاکستان کے حج مشن نے بھی اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے پاکستانی زائرین کو بہت فائدہ ہوگا۔ حج کے لیے رجسٹریشن کا عمل جاری ہے اور زائرین کی سہولت کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جارہے ہیں۔ حکومت پاکستان اور سعودی حکومت کے درمیان تعاون کے نتیجے میں یہ ممکن ہوا ہے کہ حج کے لیے عمر کی شرط کو بحال کردیا گیا ہے۔ اس فیصلے سے حج کی ادائیگی کرنے والے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور وہ سعودی حکومت کے شکرگزار ہیں۔ یہ فیصلہ اسلامی اخوت اور مذہبی رواداری کا مظہر ہے اور اس سے دنیا بھر میں امن اور ہم آہنگی کا پیغام جائے گا.
