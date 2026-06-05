سعودی عرب کا JEC ٹاور دنیا کی نئی سب سے اونچی عمارت کے قریب

سعودی عرب میں بننے والا JEC ٹاور اپنی 157 منزلوں اور ایک کلومیٹر سے زیادہ کی اونچائی کے ساتھ برج خلیفہ اور ون ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے نمایاں طور پر اوپر نکلنے کی تیاری میں ہے، جس کے اندر عالیشان ہوٹل، دفاتر اور شاندار اپارٹمنٹس شامل ہوں گے۔
دن 5 جون 2026 کو جدہ کے شہر میں ایک تاریخی پیش رفت ہوئی جب سعودی عرب کی نئی بلند ترین عمارت JEC ٹاور کی تعمیر تقریباً مکمل ہونے کے قریب پہنچ گئی۔ یہ عمارت ساحلی شہر میں واقع ہے اور اس کی 102 منزلیں پہلے ہی مکمل ہو چکی ہیں۔ یہ ٹاور ایک کلومیٹر سے زیادہ کی بلندی تک پہنچنے کا ہدف رکھتا ہے اور اگر اس کی مکمل اونچائی حاصل ہو گئی تو یہ دنیا کی سب سے بلند عمارت بن جائے گی۔ اس وقت تک اس کی منزلوں کی تعداد کم از کم 157 درج کی گئی ہے جس سے یہ برج خلیفہ اور امریکہ کی مشہور ون ورلڈ ٹریڈ سینٹر دونوں سے واضح طور پر اوپر نکل آئے گی۔ عمارت کے ڈیزائنرز ایڈرین سمتھ اور گورڈن گل نے اس کی ساخت سے متعلق چند اہم نکات واضح کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس ٹاور میں روایتی کالم، آؤٹ ٹریگرز، فرش بیم یا اسپینڈرل بیم وغیرہ استعمال نہیں کیے گئے ہیں۔ اس کی تمام دیواریں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور ہر ساختی عنصر ہوا اور کشش ثقل کے بوجھ کے خلاف خود مختار مزاحمت فراہم کرتا ہے۔ عمارت کی بنیاد میں 5 میٹر موٹا بیڑا فاؤنڈیشن شامل ہے جو 270 بور ڈھیروں پر مشتمل ہے اور ہر ایک کا قطر 1.
8 میٹر ہے اور یہ 105 میٹر گہرائی تک جاتا ہے۔ اس منفرد ڈیزائن کی بدولت ٹاور کی تعمیر تیز رفتار اور مؤثر طریقے سے جاری ہے۔ JEC ٹاور صرف ایک عمارت نہیں بلکہ سعودی عرب کے متعدد "گیگا پروجیکٹس" میں سے ایک اہم حصہ ہے۔ اس کے اندر عالیشان ہوٹل، جدید دفاتر اور شاندار اپارٹمنٹس شامل ہوں گے جو اسے ایک عالمی سیاحتی مقام بنائیں گے۔ اس عمارت کے مکمل ہونے کے بعد جدہ کی شناخت صرف کنگڈم یا جدہ ٹاور تک محدود نہیں رہے گی بلکہ یہ نئی علامت عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بن جائے گی۔ اس بڑی تعمیر کے ساتھ ساتھ خطے کے سیاسی اور سیکیورٹی پہلو بھی زیر بحث ہیں، جہاں بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تنازعات کے بغیر خطے میں مستحکم امن ممکن نہیں۔
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