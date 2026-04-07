سعودی پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر حملہ: ایران میں انسانی زنجیریں اور ٹرمپ کی دھمکیاں

سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں حملوں کے بعد ایک پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایران میں انسانی زنجیریں بن گئیں۔ یہ عمل صدر ٹرمپ کی جانب سے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے کی دھمکیوں کے بعد سامنے آیا۔ اس خبر میں ایرانی حکام کی جانب سے اپنی جانیں قربان کرنے کی تیاری اور اس صورتحال پر تبصرہ شامل ہے۔
سعودی عرب کے مشرقی علاقے پر حملوں کے بعد پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر حملہ کیا گیا۔ ایران یوں نے منگل کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے کی دھمکیوں کے بعد انسانی زنجیریں بنائیں۔ ریاستی میڈیا کی جانب سے شائع کی جانے والی تصاویر کے مطابق، اعلیٰ حکام نے کہا کہ وہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ آن لائن مہم اور ایس ایم ایس کے ذریعے ملک بھر میں انسانی زنجیروں میں شامل ہونے کے لیے سائن اپ کرنے کے بعد، حکام نے دعویٰ کیا کہ 14 ملین سے زائد افراد اس میں شامل ہوئے
ہیں۔ فوری طور پر اس اعداد و شمار کی تصدیق کرنا ممکن نہیں تھا کہ کتنے افراد حصہ لے رہے ہیں، حالانکہ ابتدائی تصاویر میں ہر مقام پر درجنوں افراد شامل تھے۔ ریاستی خبر رساں ادارے ارنا نے لوگوں کو جنوبی شہر بوشہر میں 'پاور پلانٹس کی حمایت' کے لیے انسانی زنجیر بناتے ہوئے دکھایا، جہاں ایران کا جوہری پاور پلانٹ واقع ہے۔ ریاستی ٹیلی ویژن اور مہر نیوز ایجنسی نے تبریز کے شمالی شہر میں مرکزی پاور اسٹیشن کے باہر درجنوں لوگوں کے ساتھ ساتھ شمال مشرقی شہر مشہد میں ایک پلانٹ پر بھی لوگوں کو دکھایا۔ امریکہ اسرائیل کے حملوں میں پلوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، لوگوں نے مغربی شہر اہواز میں ایک دریا پر واقع مرکزی پل پر اجتماع کیا۔ جب کہ اسلامی جمہوریہ اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان پانچ ہفتوں سے زائد عرصے سے جاری جنگ میں ایرانی قیادت کی ایک پوری صف ہلاک ہو گئی ہے، توانائی کے پلانٹس پر حملے ایک بڑی شدت کا نشان ہوں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف، جنہیں بعض لوگ جنگ کے آغاز میں سپریم لیڈر علی خامنہ ای کی ہلاکت کے بعد ملک کا ڈی فیکٹو نمبر ون سمجھتے ہیں، نے انسانی زنجیروں کے لیے مبینہ طور پر رجسٹریشن سسٹم کا اسکرین شاٹ شائع کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا نام رجسٹر کر لیا ہے، اور مزید کہا: 'محمد باقر قالیباف ایران کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔' خود قربانی کے لیے فارسی لفظ – جانفدا – سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈنگ ہیش ٹیگ بن گیا۔ 'اب تک 14 ملین سے زائد فخر ایرانی ایران کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے رجسٹر ہو چکے ہیں۔ میں بھی ایران کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، اور رہوں گا،' صدر مسعود پزیشکیان نے ایکس پر لکھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اس سے قبل خبردار کیا تھا کہ اگر ملک نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کی ان کی آدھی رات کی ڈیڈ لائن پر عمل نہیں کیا تو ایران میں 'پوری تہذیب مر جائے گی۔' یہ صورتحال خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا سکتی ہے اور عالمی سطح پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔\اس کے علاوہ، یہ بھی اہم ہے کہ اس واقعے کے پیچھے محرکات کیا ہیں اور فریقین کے درمیان تنازعہ کی گہرائی کیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور اس طرح کے واقعات دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید پیچیدہ بنا سکتے ہیں۔ خطے میں عدم استحکام کی صورتحال عالمی معیشت اور سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ سفارتی کوششوں کو تیز کیا جائے اور تنازعہ کے پرامن حل کی تلاش کی جائے۔ بین الاقوامی برادری کو اس سلسلے میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔\اس کے علاوہ، اس حملے کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کا اندازہ لگانا بھی ضروری ہے۔ پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر ہونے والے حملے کے اثرات نہ صرف مقامی معیشت پر پڑیں گے بلکہ عالمی منڈیوں پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ توانائی کی سپلائی میں خلل اور قیمتوں میں اضافہ ممکن ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نقصانات کا تخمینہ لگایا جائے اور بحالی کی کوششوں کو تیز کیا جائے۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات میں بہتری لانے اور تنازعات کو کم کرنے کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کو فروغ دینا بھی ضروری ہے۔ یہ صرف خطے کے امن و استحکام کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمی سلامتی کے لیے بھی ضروری ہے
