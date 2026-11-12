سعودی عرب میں مکی میزائل حملہ، حوثی ملیشیا پر الزامات
سعودی عرب کے فضائی دفاعی نظام نے مکہ مکرمہ کے قریب آنے والے دو بیلسٹک میزائل روک لیے۔ میزائل ملبہ صبوحہ گاؤں اور وادی المغمس میں گرا۔ حوثی ملیشیا پر حملے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔
سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ کی فضائی حدود میں جمعرات کی صبح خطرناک پیشرفت رونما ہوئی جہاں دو بیلسٹک میزائل فضا میں داخل ہوئے تھے۔ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ اس کے جدید فضائی دفاعی نظام نے ان میزائلوں کو فضا میں ہی ناکام بنا کر تباہ کر دیا۔ تاہم، ان میزائلوں کا ملبہ گرنے کے بعد علاقے کے دو مختلف مقامات پر ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے۔ سعودی سول ڈیفنس کے مطابق میزائل مکہ مکرمہ کے علاقے کی سمت داغے گئے تھے جنہیں مؤثر طریقے سے روک لیا گیا تھا۔
میزائلوں کا ملبہ کہاں گرا
میزائلوں کو تباہ کرنے کے بعد ان کے ٹوٹے ہوئے حصے مکہ مکرمہ کے نواحی علاقوں میں گرے۔ سعودی سرکاری ٹیلی ویژن نے تصدیق کی ہے کہ ملبہ دو مخصوص مقامات پر گرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ پہلا مقام صبوحہ گاؤں ہے جو مسجد الحرام سے تقریباً 35 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع ہے۔ دوسرا مقام وادی المغمس ہے جو مسجد الحرام سے تقریباً 21 کلومیٹر مشرق میں موجود ہے۔Also readمحمد غازی غوری کا سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ میں کامیابی کا یقین
حوثی ملیشیا پر الزامات اور ردعمل
سعودی سول ڈیفنس نے جمعرات کی صبح جاری کیے گئے ایک باضابطہ بیان میں میزائل حملوں کا الزام حوثی ملیشیا پر عائد کیا ہے۔ ادارے کے مطابق یہ اقدام شہری مقامات کو نشانہ بنانا ہے جو کہ بین الاقوامی انسانی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دی گئی ہے۔ سول ڈیفنس نے مزید کہا کہ یہ واقعہ حوثیوں کے خطرناک اور جارحانہ رویے کی واضح عکاسی کرتا ہے۔
حوثیوں کا ردعمل اور آزادانہ تصدیق
تاحال میزائل داغے جانے کے ذمہ داروں سے متعلق سعودی عرب کے اس سنگین الزام پر حوثی ملیشیا کی جانب سے کوئی باضابطہ بیان یا ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اس کے علاوہ اس واقعے کی آزادانہ یا غیر جانبدارانہ تصدیق بھی اب تک میڈیا رپورٹس یا دیگر ذرائع سے ممکن نہیں ہو سکی ہے۔
علاقائی اثرات اور مستقبل کے اقدامات
اس واقعے سے مکہ مکرمہ کے علاقے میں عوام میں بے چینی پائی جاتی ہے، خاص طور پر کہ یہ مقدس شہر کے قریب پیش آیا۔ فضائی دفاعی نظام کی کامیاب کارکردگی کے باوجود ملبے کے گرنے والے مقامات پر سیکیورٹی انتظامات میں اضافہ کیا گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں علاقائی سلامتی کے لیے مزید سخت قوانین اور نگرانی کی توقع کی جا رہی ہے۔
عالمی ردعمل اور سفارتی دباؤ
بین الاقوامی برادری نے اس حملے کو دیکھتے ہوئے علاقائی استحکام کے لیے سفارتی کوششوں میں تیزی لائی ہے۔ سعودی حکومت کا موقف ہے کہ یہ حملے خطے میں امن و امان کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ حوثی ملیشیا کے خلاف عالمی دباؤ میں اضافہ ہوا ہے۔
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