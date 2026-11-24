سعودی عرب میں تین پاکستانیوں کی سزائے موت پر عمل درآمد
سعودی عرب نے ہیروئن اسمگلنگ کے الزام میں تین پاکستانی شہریوں کی سزائے موت پر عمل درآمد کر دیا۔ وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق یہ اقدام منشیات کے خلاف سخت گیر پالیسی کا حصہ ہے۔
سعودی عرب میں منشیات اسمگلنگ کے سنگین الزامات کے تحت تین پاکستانی شہری وں کو سزائے موت دی گئی۔ مکہ مکرمہ کے علاقے میں ہیروئن کی اسمگلنگ کے مقدمے میں ملوث ان تینوں افراد کی شناخت سامنے آئی ہے۔ یہ تینوں ملزمان، جن کی شناخت عظمت علی محمد علی، نسیم دلاور خان اور نیاز محمد دوست محمد کے نام سے ہوئی، 24 نومبر کو دارالحکومت میں سزائے موت پر عمل درآمد ہوا۔ سعودی وزارت داخلہ کے تصدیق شدہ بیان کے مطابق یہ کارروائی ملک کی منشیات مخالف قانونی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہے۔
مقدمے کی تفصیلات اور عدالتی کارروائی
سعودی وزارت داخلہ کے جاری کردہ بیان میں وضاحت کی گئی ہے کہ تینوں ملزمان پر ہیروئن اسمگلنگ کا الزام ثابت ہوا۔ تفتیشی عمل کے مکمل ہونے کے بعد مقدمہ متعلقہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے ثبوتوں اور تفتیشی رپورٹ کے basis پر تینوں کو موت کی سزا سنائی۔ ملزمان کو قانونی سہولیات فراہم کی گئیں اور انھوں نے عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل بھی دائر کی تھی۔Also readبرطانوی حکومت نے حوثی باغیوں اور ان کے چار ارکان پر پابندیاں عائد کیں
سعودی سپریم کورٹ نے اپیلیں مسترد کرتے ہوئے سزا کو برقرار رکھا۔ بعد ازاں شاہی فرمان کے ذریعے عدالتی فیصلے پر عملدرآمد کی منظوری دی گئی۔ اس طرح مکہ مکرمہ میں تینوں پاکستانی شہریوں کی سزائے موت نافذ کی گئی۔ بیان میں سزائے موت کے طریقہ کار کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں، تاہم عمومی طور پر سعودی عرب میں ایسے جرائم میں سرقلم یا پھانسی دی جاتی ہے۔
حکومتی موقف اور قانونی سختی
سعودی وزارت داخلہ کے بیان میں زور دیا گیا ہے کہ حکومت شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو منشیات کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے پابند ہے۔ منشیات کی اسمگلنگ اور فروخت میں ملوث افراد کے خلاف سخت سزائیں نافذ کرنے کے لیے مملکت پرعزم ہے۔ ہیروئن جیسی خطرناک منشیات کی سمگلنگ کو ایک سنگین جرم قرار دیا جاتا ہے جس کے خلاف کوئی رعایت نہیں دی جاتی۔
اس اقدام سے یہ پیغام واضح ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں منشیات کے خلاف مہم کو سختی سے آگے بڑھایا جائے گا۔ غیر ملکی شہریوں سمیت تمام افراد کو یہ قانونی حکم نامہ یکساں طور پر نافذ العموم ہے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی معاشرے میں منشیات کے اثرات کو کم کرنے اور عوامی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔
متاثرہ خاندانوں اور سفارتی معاملات
اس واقعے نے پاکستانی سفارتی حلقوں میں گہری تشویش کا سبب بنا ہے۔ تینوں ملزمان کے خاندانوں اور رشتہ داروں کے لیے یہ خبر انتہائی صدمہ انگیز ہے۔ پاکستانی حکومت اپنے شہریوں کے حقوق کے تحفظ اور قانونی جنگل سے نکلنے کے لیے متعلقہ اداروں سے رابطے میں رہتی ہے۔ تاہم، اس خاص کیس میں سعودی عدالتی نظام نے تمام اپیلیں مسترد کر دی تھیں۔
ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ منشیات اسمگلنگ کے معاملے میں سعودی عرب کا قانون انتہائی سخت ہے۔ بین الاقوامی معاشرے میں بھی ایسے جرائم کے لیے سنگین سزاؤں کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اس واقعے سے قبل بھی کئی دفعہ ایسے کیسز سامنے آئے ہیں جن میں غیر ملکی شہریوں کو سزائے موت دی گئی۔ یہ کارروائی مملکت کی نالی کے خلاف بہنے والے عناصر کے لیے ایک واضح سزا ہے۔
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime