سعودی عرب نے خلیجی ممالک کی سلامتی کو خطے کی مشترکہ ذمہ داری قرار دے دیا
سعودی وزیر داخلہ نے 43 ویں جی سی سی اجلاس میں خبردار کیا کہ خلیجی ممالک پر کسی بھی حملے کو پورے خطے پر حملہ قرار دیا جائے گا۔
سعودی عرب نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ خلیجی تعاون کونسل کے کسی بھی رکن ریاست کے سلامتی کے خطرات کو پورے خطے کے لیے موجودہ خطرے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ سعودی عرب کے وزیر داخلہ پرنس عبدالعزیز بن سعود بن نايف نے یہ بات بحرین میں منعقدہ 43 ویں اجلاس کے دوران کہی جہاں تمام خلیجی ممالک کی سلامتی کو ایک دوسرے سے الجھا ہوا بتایا گیا۔
خطے کی مشترکہ دفاعی حکمت عملی
پرنس عبدالعزیز نے اس بات پر زور دیا کہ علاقائی سلامتی کو توڑا نہیں جا سکتا اور تمام خلیجی ممالک کو مشترکہ دفاعی منصوبے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مستقبل میں آنے والے خطرات کے مقابلے کے لیے صرف ردعمل کا انتظار کرنے کے بجائے پیشگی اقدامات کیے جانے چاہئیں۔ اس مقصد کے لیے خلیجی ممالک کے درمیان مضبوط تعاون اور ہم آہنگی انتہائی ضروری ہے تاکہ علاقائی اور بین الاقوامی تحdings کے خلاف مؤثر طریقے سے نمٹا جا سکے۔Also readسارک خطے کو متعدد چیلنجز درپیش ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک - ایکسپریس اردو
یمن اور سعودی عرب کے خلاف حملوں کی مذمت
اس موقع پر وزیر داخلہ نے ایران کے حمایت یافتہ حوثي باغیوں کے حملوں کو شدید الفاظ میں مسترد کیا جن کا نشانہ سعودی شہری اور ملکی زیريں ساختیں بنی۔ پرنس عبدالعزیز نے اسلام کی دو مقدس ترین عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے کی کوششوں کو بھی سختی سے تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ شہری جانوں اور اہم تہواروں کو نقصان پہنچانا نہ صرف سعودی عرب کے لیے بلکہ یمن اور پورے مشرق وسطیٰ کے لیے شدید عدم استحکام کا باعث بن سکتا ہے۔
ملک کے بزرگوں کے احکامات پر عملدرآمد
سعودی وزارت داخلہ کے مطابق مملکت کی تمام کوششیں شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان کی ہدایات کے مطابق ہیں۔ پرنس عبدالعزیز نے سعودی عرب کی خطے کی سلامتی اور باہمی تعاون کے لیے بھرپور حمایت کی بار بار توثیق کی۔ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ سعودی عرب ہر طرح سے خلیجی ممالک کے ساتھ ایکجائیڈ میں کام کرنے کو تیار ہے تاکہ مشترکہ چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکے۔
بحرین کی میزبانی کا شکریہ ادا
اجلاس کی صدارت بحرین کے وزیر داخلہ شیخ رشیع بن عبداللہ آل خلیفہ نے کی۔ پرنس عبدالعزیز نے بحرین کی قیادت کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے یہ اجلاس کامیابی کے ساتھ منعقد کروایا۔ انہوں نے خلیجی تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدوی کو بھی تنظیمی کامیابیوں پر مبارکباد دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس قسم کے باقاعدہ اجلاس خلیجی ممالک کے درمیان باہمی تفہیم اور ملکی معاملات میں بہتری کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں۔
اگلے اجلاس کی میزبانی کا اعلان
اجلاس کی اختتامی تقریب میں سعودی وزیر داخلہ نے تمام شرکاء کو اگلے سال سعودی عرب میں منعقد ہونے والے 44 ویں اجلاس میں شرکت کی دعوت دی۔ یہ آنے والا اجلاس خطے کی سلامتی اور مشترکہ دفاعی حکمت عملی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس اگلے اجلاس میں موجودہ بین الاقوامی صورتحال اور علاقائی چیلنجز کے حل کے لیے مزید جامع معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔
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