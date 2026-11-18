سعودی عرب کا یمن میں جنگی آپریشن 2027 تک جاری رکھنے کا ارادہ
خبریں کہتی ہیں کہ سعودی عرب یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف اپنی فوجی مہم کو اگلے سال 2027 تک جاری رکھنے کی تیاری کر رہا ہے، حالانکہ میدان جنگ میں نقصانات اور گھریلو حملوں نے معاشی و سفارتی منصوبوں کو متاثر کیا ہے۔
سعودی عرب نے یمن میں حوثی باغی وں کے خلاف جاری جنگی مہم کو اگلے سال یعنی 2027 تک طویل کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ مغربی اعلیٰ عہدیداروں کے مطابق، میدان جنگ میں شکستوں اور گھر پر حملوں کے باوجود سعودی حکومت اپنی پالیسی کو مضبوط کرنے پر مصر ہے۔
جنگی حکمت عملی اور زمینی حقائق
دونوں طرف سے موصولہ معلومات کے مطابق، سعودی حکام کا خیال ہے کہ یہ مہم کم از کم چھ ماہ تک جاری رہے گی۔ اس دوران وہ اپنے یمنی حلیفوں کو زمینی فتح دلوانے کی کوشش کریں گے تاکہ حوثیوں سے مذاکرات کے لیے کوئی مناسب فائدہ حاصل کیا جا سکے۔Also readApple faces Paris trial over alleged planned obsolescence of iPhones
ایک تیسرے ذریعے نے تصدیق کی کہ اگر ایران کے زیر اثر وسیع جنگ کا کوئی حل نکلتا ہے تو یمن کا تنازعہ بھی کم ہو سکتا ہے۔ تاہم، ابھی کے لیے سعودی عرب کا اہم مقصد میدان میں اپنی افواج کی پوزیشن مضبوط کرنا ہے۔
علاقائی اثرات اور عالمی توجہ
اس تجدید شدہ تنازعے کو ایران کے زیر اثر وسیع تر جنگ کا سب سے فعال محاذ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس جھگڑے میں ہزاروں لوگ مارے یا زخمی ہوئے ہیں جبکہ لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔
اس صورتحال نے سعودی عرب کے غیر تیل کی سرمایہ کاری اور عالمی ایونٹس میزبانی کے خوابوں پر بھی گہرا اثر ڈالا ہے۔ حالیہ حملوں نے ملک کی معاشی ترقی کے اہم منصوبوں کو روک دیا ہے۔
حملوں کا اثر اور سفارتی تبدیلیاں
سعودی عرب نے پہلے اس جنگ کو یمن کا مسئلہ قرار دیا تھا، لیکن ریاض سمیت دیگر شہروں پر بار بار ہونے والے حملوں نے اس موقف کو برقرار رکھنا مشکل بنا دیا ہے۔ اسٹیٹ آئل کمپنی ارامکو کے ٹاور پر گڑھا پڑنا اور ریاض ایئرپورٹ کا اکتوبر سے زیادہ تر پروازوں کے لیے بند رہنا اس کی بے مثال مثالیں ہیں۔
ان حملوں کی وجہ سے اے ایف سی ایشین کپ جیسے بڑے کھیلوں کے ایونٹس بھی جنوری 2027 سے ہٹا کر اگلے دسمبر کردیے گئے ہیں۔ اب سعودی حکام حملوں سے پہلے خبردار کر رہے ہیں اور عوامی سطح پر جنگ کے اثرات کو چھپانے کی کوششیں کم ہو گئی ہیں۔
ملک کی تیاریاں اور مستقبل کا رخ
سعودی عرب کی فوج نے کمانڈر کی تبدیلی کا اعلان کیا ہے جبکہ یمنی حکومت بھی اپنی فوجی قیادت میں تبدیلی کا ارادہ رکھتی ہے۔ حوثی افیان نے ریڈ سی ساحل اور باب المندب تنگہ کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، لیکن حالیہ پلٹوار کے بعد دونوں طرف سے نئی حکمت عملی وضع کی جا رہی ہے۔
امید کی جا رہی ہے کہ اگر امریکی انتظامیہ، خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں، اپنے حملہ آور تعاون کا آغاز کرتی ہے تو یہ کشمکش کے توازن کو تبدیل کر سکتی ہے۔ تاہم، اس وقت کے لیے تمام فریقین اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنے اور اپنے اتحادیوں کو مضبوط کرنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔
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