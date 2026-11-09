سعودی پاکستان جوائنٹ بسنس کونسل کی طرف سے نیا پرائیویٹ ایکوئٹی فنڈ لانچ
سعودی پاکستان جوائنٹ بسنس کونسل نے نیا پرائیویٹ ایکوئٹی فنڈ لانچ کیا ہے جس کا ابتدائی حجم کئی سو ملین ڈالر بتایا گیا ہے۔
سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اقتصادی روابط کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا گیا ہے۔ اس ضمن میں دونوں ممالک کے سرکاری سطح پر قائم کردہ ' سعودی پاکستان جوائنٹ بسنس کونسل' نے منگل کے روز اسلام آباد میں ایک نئے پرائیویٹ ایکوئٹی فنڈ کا باقاعدہ آغاز کیا۔ یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ نجی سیکٹر کے تجارت اور سرمایہ کاری کے حوالے سے جاری کوششوں کا ہی حصہ ہے۔
جوائنٹ بسنس کونسل کی جانب سے جاری کیے گئے ایک سرکاری بیان کے مطابق، اس نئے فنڈ کا ابتدائی حجم 'ملٹی ہنڈرڈ ملین' ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فنڈ کی رقم کئی سو ملین ڈالر پر مشتمل ہو سکتی ہے، جو ابھی اس مرحلے میں ہے۔ کونسل نے یہ بھی واضح کیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ مواقع اور ضروریات کے مطابق اس فنڈ کے حجم میں مزید اضافہ متوقع ہے۔Also readڈونلڈ ٹرمپ نے میڈ ٹرم انتخابات کے نتائج پر سوالات اٹھا دیے
سرمایہ کاری کا تقسیماتی نقشہ
اس فنڈ کی سرمایہ کاری کی حکمت عملی کے حوالے سے کونسل نے ایک واضح نقشہ پیش کیا ہے۔ بیان کے مطابق، اس فنڈ کا تین چوتھائی حصہ، یعنی تقریباً 75 فیصد رقم پاکستان میں مختلف پروجیکٹس میں لگائی جائے گی۔ یہ فیصلہ پاکستان کی معاشی ترقی اور ڈویلپمنٹ پروجیکٹس کو فروغ دینے کے لیے اٹھایا گیا ایک اہم قدم ہے۔
باقی بچا ہوا چوتھائی حصہ، یعنی تقریباً 25 فیصد سرمایہ کاری کو سعودی عرب میں چلنے والے پروجیکٹس میں وقف کیا جائے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان یہ مساوی یا غیر مساوی تقسیم اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ پاکستان کو اس وقت عالمی سرمایہ کاری میں ترجیحی بنیادوں پر دیکھا جا رہا ہے۔
سیاسی اور دفاعی پس منظر
اس فنڈ کے لانچنگ کا وقت بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اقدام اس وقت سامنے آیا ہے جب اسلام آباد اور ریاض کے درمیان طویل عرصے سے قائم تعلقات کو مزید گہرا اور مضبوط کیا جا رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی شعبے میں تعاون بھی خصوصی توجہ کا متقاضی ہے، جسے اب اقتصادی روابط کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔
عالمی سیاسی صورت حال میں بھی اس فنڈ کو دیکھا جا رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تنازعے میں کئی مہینوں سے کوئی بڑی کامیابی یا بریک تھرو سامنے نہیں آئی ہے۔ ایسے میں خلیجی ممالک اور پاکستان کے درمیان اقتصادی ہم آہنگی علاقائی استحکام کا ایک اہم ذریعہ بن گئی ہے۔
اقتدار کی منتقلی اور مستقبل کے اقدامات
یہ فنڈ صرف ایک مالیاتی ادارہ نہیں بلکہ دونوں ممالک کے درمیان رشتوں کی نئی جہت کو ظاہر کرتا ہے۔ جوائنٹ بسنس کونسل کا یہ فیصلہ اس بات کی علامت ہے کہ دونوں فریقین معاشی تعاون کو بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ مستقبل قریب میں مختلف سیکٹرز میں مواقع تلاش کر کے اس فنڈ کو فعال بنانے کی کوششیں جاری رہیں گی۔
کونسل کے اہداف میں سے ایک یہ ہے کہ پاکستان میں دستیاب وسائل اور مواقع کا بہتر استعمال کیا جائے۔ اس کے لیے مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ ایسی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ فنڈ کے ذریعے پاکستان کی انفراسٹرکچر اور صنعتی صلاحیتوں میں اضافہ ہو سکے۔
سعودی عرب کے حوالے سے بھی اسی طرح کے اہداف موجود ہیں۔ وہاں چلنے والے پروجیکٹس میں سرمایہ کاری دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ مفادات کو یقینی بنائے گی۔ کونسل کا ماننا ہے کہ اس قسم کے مشترکہ ادارے طویل مدتی فوائد کا ضامن بن سکتے ہیں۔
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