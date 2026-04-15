سعودی عرب کی جانب سے 3 ارب ڈالر کی اضافی امداد اور قرضوں کی ادائیگی: وزیر خزانہ

وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ سعودی عرب نے پاکستان کو مزید 3 ارب ڈالر کی مالی امداد دینے کا اعلان کیا ہے اور اسٹیٹ بینک میں 5 ارب ڈالر کی ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کی ہے۔ پاکستان نے 1.4 ارب ڈالر کا یورو قرض کامیابی سے واپس کر دیا ہے اور آئی ایم ایف بورڈ سے جلد ہی اگلی قسط کی منظوری متوقع ہے۔
وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے مزید 3 ارب ڈالر کی مالی امداد دینے کا اعلان کیا ہے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں 5 ارب ڈالر کی ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کی ہے، جیسا کہ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے رپورٹ کیا۔ واشنگٹن میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے موسم بہار کے اجلاس 2026 کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان کے زرمبادلہ کے ذخائر کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے زرمبادلہ کے ذخائر کو 18 ارب ڈالر تک بڑھایا جائے گا، جو کہ 3 ماہ کے درآمدی بل کے برابر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بین الاقوامی مارکیٹ میں غیر ملکی فنڈنگ میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ وقت پر اپنا غیر ملکی قرض ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان نے 1.4 ارب ڈالر کا یورو قرض کامیابی سے واپس کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید انکشاف کیا کہ پاکستان کو بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے مثبت ردعمل مل رہا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ سعودی عرب اگلے ہفتے 3 ارب ڈالر فراہم کرے گا، جبکہ پاکستان پر امید ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ ( آئی ایم ایف ) بورڈ جلد ہی قرض کی اگلی قسط کی منظوری دے گا۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت میں سہولت فراہم کر رہا ہے، جو کہ ایک اچھی علامت ہے، اور دنیا اس سلسلے میں پاکستان کی سفارتی کوششوں کو تسلیم کر رہی ہے۔
اس کے علاوہ، وزیر خزانہ نے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر روشنی ڈالی، جس میں کہا گیا کہ ان اداروں کی جانب سے پاکستان کو ملنے والے مثبت ردعمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک کی معاشی پالیسیاں درست سمت میں گامزن ہیں۔ انہوں نے قرضوں کی بروقت ادائیگی کے عزم کا اعادہ کیا، جو کہ ملکی معیشت کے استحکام اور عالمی منڈیوں میں پاکستان کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ وزیر خزانہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ حکومت معاشی اصلاحات پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہے، جس کا مقصد معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنا ہے۔ انہوں نے سرمایہ کاری کے فروغ اور برآمدات میں اضافے کے لیے حکومتی اقدامات کا ذکر کیا، جو کہ معاشی ترقی کو تیز کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ وزیر خزانہ نے یہ بھی بتایا کہ حکومت بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے تاکہ ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ان کی مدد اور تعاون حاصل کیا جا سکے۔ ان تمام اقدامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت معاشی چیلنجوں سے نمٹنے اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے سنجیدہ ہے۔
آخر میں، وزیر خزانہ نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گہرے تعلقات پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے سعودی عرب کی جانب سے ملنے والی مالی امداد کو سراہا، جو کہ دونوں ممالک کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات کا مظہر ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ سعودی عرب کی جانب سے فراہم کی جانے والی اضافی مالی امداد سے پاکستان کے زرمبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوگا، جس سے ملکی معیشت کو استحکام حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ، انہوں نے ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت میں پاکستان کے کردار کو بھی اجاگر کیا، جو کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے ایک اہم کوشش ہے۔ وزیر خزانہ نے امید ظاہر کی کہ پاکستان کی سفارتی کوششیں کامیاب ہوں گی اور خطے میں امن قائم ہو سکے گا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ حکومت ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پرعزم ہے، جو کہ معاشی ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ مجموعی طور پر، وزیر خزانہ کا بیان پاکستان کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے اور عالمی برادری کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے حکومت کی کوششوں کی عکاسی کرتا ہے
