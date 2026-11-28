سعودی عرب میں حوثی حملوں کی شدت، دفاعی کارروائیاں جاری
سعودی عرب میں حوثی باغیوں کے جانب سے کی گئی جدید ترین حملوں کا تفصیلی جائزہ، دفاعی انٹرسیپشنز اور خطے میں اضافہ ہوتی کشیدگی کی صورتحال کا واضح احوال۔
سعودی عرب کی فضائی دفاعی انٹرسیپشن سسٹمز نے ہفتہ کے روز ملکہ کے خلاف منظم حملوں کا مؤثر انداز میں مقابلہ کیا، جس میں ریاض کے قریب پرواز کرتی ہوئی کروز میزائل اور جنوبی صوبوں میں ہونے والے دیگر ممکنہ حملوں کو ناکام بنایا گیا۔ یہ تازہ ترین عسکریت پسند تحریک کے اقدامات اس خطے میں جاری تناؤ کی عکاسی کرتے ہیں، جہاں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغی وں نے ریاض کے شاہ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے اور دیگر اہم توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔
حوثی حملوں کی نوعیت اور اہداف
حوثی باغیوں نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے گزشتہ چالیس دو گھنٹوں کے دوران سعودی آئل ریفرنری جازان ریفرنری پر حملہ کیا، جس کی پیداواری صلاحیت روزانہ چالیس ہزار بیرل تیل ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے جنوب مغربی سعودی عرب میں دو بجلی کے اسٹیشنوں پر بھی کارروائی کا دعویٰ کیا، تاہم انہوں نے ان حملوں کی درست تاریخوں کا ذکر نہیں کیا۔ ان اقدامات کا مقصد سعودی عرب کی توانائی کی افادیت اور ملکی سلامتی کے نظام کو متاثر کرنا ظاہر ہوتا ہے، جو کہ خطے کی معاشی استحکام کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔Also readہنگو میں تین مفاد خواہ حملہ آور ہلاک
سعودی فضائی دفاعی کارروائیاں اور ناکامی
سعودی اتحاد کے ترجمان نے ہفتہ کی شام کو تصدیق کی کہ ان کی مشترکہ فوجی قوتوں نے ایک سفاکارانہ میزائل کو روکنے کے لیے فوجی آپریشن کیا، جو کہ الشوقیق کی جانب بھیجا گیا تھا، ایک ساحلی شہر جو جزان صوبے میں واقع ہے اور یہاں بڑے پیمانے پر ڈیزل اور بجلی پیدا کرنے کے مراکز موجود ہیں جو سعودی عرب کے جنوبی علاقوں کو پانی اور بجلی فراہم کرتے ہیں۔ اتحاد کے مطابق میزائل کے ٹوٹنے سے کوئی شہری جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم یہ کارروائی انتہائی محتاط اور منصوبہ بند طریقے سے کی گئی، جس سے علاقے کی سلامتی یقینی بنائی گئی۔
جازان ریفرنری پر حملے کی حقیقت
سعودی حکام نے بتایا کہ ریفرنری پر گیارہ کو پرویکٹائل گرایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں ایک نیپالی مزدور ہلاک ہو گیا اور دیگر متعدد افراد زخمی ہوئے، جس سے کچھ عرصے کے لیے یہاں کے انتظامی اور پیداواری کاموں میں تاخیر پیدا ہوئی۔ یہ واقعہ یمن کے سرحد کے قریب بحر ہند کے ساحل پر واقع ہونے والے ایک انتہائی حساس انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی عکاسی کرتا ہے، جو خطے کی اقتصادی وژن 2030 کے لیے ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔
مستقبل کی حکمت عملی اور علاقائی صورتحال
یمن میں جاری خانہ جنگی کا آغاز 2014 میں ہوا تھا، جب حوثیوں نے دارالحکومت صنعاء اور ملک کے دیگر حصوں پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے جواب میں 2015 میں سعودی عرب کی قیادت میں ایک فوجی اتحاد بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کی حمایت کے لیے تشکیل دیا گیا۔ دو ہزار بارہ میں ایک عارضی عہد نامے کے بعد کشیدگی میں کمی آئی تھی، تاہم اس سال جولائی میں دوبارہ اسٹکس شروع ہونے سے قبل کے تمام عہد نامے منسوخ ہو گئے ہیں۔
سیکیورٹی انتظامات اور اگلے اقدامات
سعودی حکام نے ہفتہ کو جزان اور ملک کے دیگر حصوں میں سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا، جن میں مشرقی صوبہ بھی شامل ہے، جہاں حوثیوں نے ہویہ گیس پلانٹ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ اقدامات خطے میں رہائش پذیر غیر ملکی کارکنان اور مقامی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اٹھائے گئے، جبکہ دفاعی محکمہ جات مسلسل نگرانی کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ممکنہ خطرہ ملک کی اندرونی سلامتی کو متاثر نہ کر سکے۔
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