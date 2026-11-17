سعودی عرب میں حوثی حملوں کا سلسلہ جاری، دفاعی نظاموں نے ڈرونز اور میزائل روک لیے
سعودی عرب میں حوثی باغیوں کے جدید حملوں میں سیاحتی شہروں اور دارالحکومت کو نشانہ بنایا گیا۔ دفاعی نظاموں نے سات ڈرونز اور دو بیلسٹک میزائل تباہ کر دیے، جبکہ یمنی فوج کی حیاتیاتی اہمیت کے حامل مقامات سے واپسی کی خبریں سامنے آئی ہیں۔
اتوار کی صبح سعودی عرب میں یمن کے حوثی باغی وں کی جانب سے منظم فضائی حملوں کے نتیجے میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی جس میں متعدد شہروں کو خطرہ محسوس کیا گیا۔ سعودی قیادت والے اتحاد نے تصدیق کی کہ اس کے فضائی دفاعی نظاموں نے مکہ مکرمہ ، مدینہ منورہ اور مشرقی صوبے پر ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کر دیا۔ دارالحکومت ریاض پر دو بیلسٹک میزائلوں کے حملے میں تین زور دار دھماکے بھی سنائی دیے گئے۔
دفاعی نظاموں کے کامیاب انٹرسیپشنز
سعودی اتحاد کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیانات میں تفصیلات جاری کیں۔ ان کے مطابق مکہ کے علاقے پر دو ڈرونز اور مدینہ کے علاقے پر دو دیگر ڈرونز کو ہوا میں ہی نشانہ بنایا گیا۔ اس اقدام کے ساتھ اتوار کو سعودی عرب پر تباہ کیے جانے والے ڈرونز کی کل تعداد سات تک پہنچ گئی ہے۔Also readامریکہ میں پیدائشی خسرے کے کیسز رپورٹ اور میازلز کی بے ثباتی کا اعلان
ریاض کی جانب جانے والے دو بیلسٹک میزائلوں کو بھی کامیابی سے روکا گیا۔ شہر کی شہری دفاعی اتھارٹی نے صبح چار بج کر آٹھ منٹ پر متاثرین کو خبردار کیا تھا۔ چند منٹ بعد دھماکوں کی آوازیں گونجی اور بعد میں سرکاری طور پر محفوظ ہونے کی اطلاع دی گئی۔
حوثی ترجمان کی جانب سے الزامات کا رد
حوثی فوجی ترجمان Yahya Saree نے اتحاد کے دعویٰ کو مسترد کرتے ہوئے اسے جھوٹ اور من گھڑت قرار دیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی ٹیم نے ریاض کے شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور ایک مالیاتی مرکز پر دو میزائل چلائے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ دو ڈرونز استرانٹ پائپ لائن کے پمپنگ اسٹیشن نمبر 5 اور 6 کو نشانہ بنا رہے تھے۔
سعودی حکام نے فی الحال پائپ لائن کے حصوں کو نشانہ بنانے کے حوثی الزامات کی فوری تصدیق نہیں کی۔ اس تنازع کی وجہ سے علاقائی سلامتی اور توانائی کی فراہمی کے نظام پر تشویش بڑھ رہی ہے۔
یمنی فوج کی حیاتیاتی اہمیت کے مقامات سے واپسی
حملوں کے درمیان سعودی حمایت یافتہ یمنی افواج نے باب المندب سمندرگاہ کے قریب استراتيجیک مواقع سے انخلا کیا۔ اب تک دھباب ایئرپورٹ اور ساحلی علاقوں میں تعینات فوجیوں کو جمع کرنے کا عمل مکمل ہوا۔
یمنی فوج کے مطابق یہ فیصلہ اڈن شہر پر اپنی کارروائیوں کو مرکوز کرنے کے لیے کیا گیا۔ انخلا کے بعد سمندرگاہ پر بحری رسد اور بحری راستوں کی حفاظت کے حوالے سے نئی صورتحال سامنے آئی ہے۔
توانائی کی انفراسٹرکچر اور علاقائی اثرات
استرانٹ پائپ لائن جو تقریبا 1,200 کلومیٹر پھیلی ہوئی ہے، ابقابہ سے یانبہ تک تیل کی ترسیل کرتی ہے۔ اس کی گنجائش روزانہ سات ملین بیرل ہے۔ یہ راستہ ہرمز سمندرگاہ کے بغیر تیل کی سپلائی کو یقینی بناتا ہے۔
حوثی باغی جولائی سے حملوں میں تیزی لا رہے ہیں۔ ان کا مشن ہوائی اڈوں اور تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانا ہے۔ سعودی عرب مائنس 2015 سے یمن میں حکومتی حمایت کے لیے مشغول ہے۔ حالیہ واقعات میں بحیرہ احمر کی حفاظت کو یقینی بنانا کلیدی چیلنج رہے گا۔
مستقبل کے لیے حتمی تجزیاتی نقطہ نظر
سعودی اتحاد کے دفاعی نظام مسلسل جدید ہوتے جا رہے ہیں تاکہ غیر ملکہ خطرات سے نمٹا جا سکے۔ حوثی باغیوں کی جانب سے مسلسل حملوں کی کوششیں ان کی محدود ٹیکنالوجی کے باوجود جاری ہیں۔
علاقائی تناؤ کے باعث بین الاقوامی تجارتی راستوں پر خطرے کے اسباب بڑھے ہیں۔ اس صورتحال کا براہ راست اثر توانائی کی قیمتوں اور سیاحتی مراکز پر پڑنے کا اندیشہ ہے۔
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