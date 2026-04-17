سعودی فنڈ برائے ترقی کا پاکستان کے لیے 3 ارب ڈالر کی ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کا معاہدہ

سعودی فنڈ برائے ترقی (SFD) نے پاکستان کے بیرونی شعبے کے استحکام کی حمایت کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع کرائی گئی 3 ارب ڈالر کی رقم کی مدت میں توسیع کے معاہدے پر دستخط کردیے ہیں۔
سعودی فنڈ فار ڈویلپمنٹ (SFD) اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان (SBP) نے پاکستان کے مرکزی بینک میں جمع کرائی گئی 3 ارب ڈالر کی رقم کی مدت میں توسیع کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس اہم مالی معاہدے کی تقریب میں وفاقی وزیر خزانہ و محصولات، سینیٹر محمد اورنگزیب نے واشنگٹن ڈی سی میں، پاکستان کے امریکہ میں سفیر کی موجودگی میں، ورلڈ بینک-آئی ایم ایف کے بہاری اجلاس 2026 کے موقع پر بطور گواہ شرکت کی۔ معاہدے پر سعودی فنڈ فار ڈویلپمنٹ کی جانب سے مسٹر سلطان بن عبدالرحمٰن المرشد، چیف ایگزیکٹو آفیسر، اور اسٹیٹ
بینک آف پاکستان کی جانب سے گورنر جمیل احمد نے دستخط کیے۔ اس ڈپازٹ کی توسیع پاکستان اور سعودی عرب کی بادشاہی کے درمیان مضبوط اور دیرینہ اقتصادی شراکت داری کو ظاہر کرتی ہے اور پاکستان کے بیرونی شعبے کے استحکام میں مزید معاونت فراہم کرے گی۔ یہ اقدام پاکستان کی معیشت کو استحکام بخشنے اور مالیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے حکومتی عزم کا عکاس ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے یہ مالی معاونت پاکستان کے لیے ایک انتہائی خوش آئند خبر ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ملک کو بیرونی قرضوں اور ادائیگیوں کے دباؤ کا سامنا ہے۔ 3 ارب ڈالر کی یہ توسیع پاکستان کے زرمبادلہ کے ذخائر کو مضبوط کرنے میں کلیدی کردار ادا کرے گی اور بین الاقوامی مارکیٹ میں ملک کی ساکھ کو بہتر بنائے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ نے اس موقع پر سعودی حکام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی مضبوطی اور اقتصادی تعاون کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا دست و بازو رہا ہے اور یہ نئی توسیع اس تعلق کی مزید گہرائی کو ثابت کرتی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر نے معاہدے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ یہ توسیع پاکستان کی معیشت کے لیے ایک مثبت پیش رفت ہے اور اس سے ملک کے بیرونی اکاؤنٹس پر دباؤ کم ہوگا۔ انہوں نے زور دیا کہ اسٹیٹ بینک تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ملک کی مالیاتی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ سعودی فنڈ کی جانب سے یہ اقدام پاکستان کے لیے ایک بڑا ریلیف ثابت ہوگا اور ملک کو معاشی بحران سے نکلنے میں مدد ملے گی۔ یہ توسیع صرف مالیاتی نہیں بلکہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کا بھی ذریعہ بنے گی۔ پاکستان کو درپیش موجودہ اقتصادی صورتحال میں، بیرون ملک سے اس قسم کی مالی معاونت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس توسیع سے نہ صرف بیرونی قرضوں کی ادائیگیوں کا دباؤ کم ہوگا بلکہ یہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو بھی پاکستان کی معاشی صورتحال کے بارے میں مثبت پیغام دے گی۔ حکومت پاکستان اس وقت معیشت کی بحالی کے لیے متعدد اقدامات کر رہی ہے اور سعودی فنڈ کی جانب سے یہ تعاون ان کوششوں میں ایک اہم اضافہ ہے۔ یہ معاہدہ پاکستان کے لیے اقتصادی استحکام کی جانب ایک اہم قدم ہے اور امید ہے کہ مستقبل میں بھی ایسے تعاون جاری رہیں گے۔ اس توسیع سے ملک میں سرمایہ کاری کے ماحول کو بہتر بنانے اور معاشی ترقی کو فروغ دینے میں بھی مدد ملے گی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ گہرا اقتصادی تعلق دونوں ممالک کے لیے سودمند ثابت ہوگا۔ سعودی عرب نے ماضی میں بھی کئی بار پاکستان کی مالی معاونت کی ہے اور یہ حالیہ اقدام دونوں ملکوں کے درمیان اس تاریخی دوستی کی ایک اور مثال ہے۔ اس خبر سے پاکستان کی معیشت کو ایک نئی سمت ملنے کی امید ہے، اور حکومتی اقدامات کو مزید تقویت ملے گی۔ ملک کو درپیش اقتصادی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی حمایت بہت ضروری ہے اور سعودی فنڈ کا یہ بڑا قدم اس ضمن میں ایک سنگ میل ہے
سعودی فنڈ برائے ترقی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اقتصادی معاہدہ زر مبادلہ پاکستان سعودی تعلقات
Call on of delegation of the Saudi Fund For Development (SFD) on the Prime MinisterA delegation of Saudi Fund for Development (SFD), led by Mr. Sultan Bin Abdul Rehman Al Marshad, Chief Executive Officer (CEO), SFD, during its visit to Pakistan (22-24 March, 2024), called on Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif in Islamabad, today.
Saudi Fund Delegation Meets Prime Minister, Discusses Aid and New ProjectsA delegation from the Saudi Fund for Development (SFD), led by CEO Sultan Bin Abdul Rehman Al Marshad, met with Prime Minister Muhammad Shahbaz Sharif. The delegation discussed ongoing projects funded by Saudi Arabia, including hydropower projects and the Malakand Regional Development Project. Prime Minister Sharif emphasized the need to expedite new projects in green energy and infrastructure, while the SFD CEO assured continued support for Pakistan's economic revival.
صدے کی امداد سے پاکستان کو ایک ارب ڈالر کا رق م ملے گاسعودی فنڈ فار ڈیویلپمنٹ (SFD) کی ایک وفد نے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف سے ملاقات کی۔ SFD کے چیف ایگزیکٹو سولتان بن عبدالرحمن المرشد کی قیادت میں یہ وفد 1.2 ارب ڈالر کے انہیmplort Financing Facility پر دستخط کرنے کے لیے آیا۔ اس ملاقات میں پرائم منسٹر نے SFD کے ساتھ مضبوط تعلقات کا اظہار کرتے ہوئے SFD کی پاکستان میں صحت، توانائی، بنیادی ڈھانچے، تعلیم اور سیلاب کی بحالی پروجیکٹس میں فنڈنگ کی مہربانی پر شکریہ ادا کیا۔
Saudi Arabia to provide $ 1.2b oil to Pakistan on deferred paymentPakistan and Saudi Arabia Monday signed an agreement for deferred payment for oil import from Saudi Arabia to Pakistan worth $1.2 billion for one year, reported 24News HD TV Channel. Prime Minister Shehbaz Sharif and Chief Executive Officer of Saudi Fund for Development (SFD) Sultan Abdulrahman Al-Marshad witnessed the signing of agreement.
CDF appointment, SFD rollover lift share prices at Pakistan Stock ExchangePakistan Stock Exchange (PSX) witnessed a renewed buying interest by investors on Friday following a flurry of good news on political and economic fronts, reported 24NewsHD TV channel. At 10:05 am, the PSX’s benchmark KSE-100 index was hovering at 167,471.26, an increase of 1187.71 points or 0.69%.
پاکستان اور سعودی عرب کا 3 ارب ڈالر کے ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کا معاہدہوفاقی وزیر خزانہ اور وزیر برائے محصولات سینیٹر محمد اورنگزیب کی موجودگی میں پاکستان اور سعودی عرب نے واشنگٹن میں ایک اہم مالیاتی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت سعودی فنڈ برائے ترقی (SFD) کی جانب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان (SBP) میں رکھے گئے 3 ارب ڈالر کے ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کی گئی ہے، جو پاکستان کے بیرونی شعبے کے استحکام کے لیے معاون ثابت ہوگا۔
