سعودی کابینہ نے متحدہ عرب امارات، قطر اور کویت کی سرزمین اور علاقائی پانیوں پر ہونے والے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے خطے میں امن، استحکام اور خودمختاری کے تحفظ کے لیے مکمل تعاون کا اعادہ کیا ہے۔
سعودی عرب کی مرکزی کابینہ کا ایک انتہائی اہم اور جامع اجلاس ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کی سربراہی میں منعقد ہوا جس میں خطے کے موجودہ سیاسی، دفاعی اور سکیورٹی حالات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس اعلیٰ سطحی اجلاس کا بنیادی مقصد خلیجی ممالک کی سرزمین اور ان کے علاقائی پانیوں میں ہونے والے حالیہ حملوں کے خلاف ایک متحدہ اور سخت موقف اختیار کرنا تھا۔ سعودی کابینہ نے واضح الفاظ میں ان تمام جارحانہ اقدامات کی مذمت کی ہے جو متحدہ عرب امارات، قطر اور کویت کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کو نشانہ بناتے ہیں۔ اجلاس کے دوران اس بات پر زور دیا گیا کہ خلیجی ریاستوں کی سرزمین اور سمندری حدود کی خلاف ورزی نہ صرف متاثرہ ممالک کے لیے بلکہ پورے خطے کے امن و استحکام کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے اور ایسی کارروائیاں عالمی قوانین اور بین الاقوامی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ سعودی قیادت نے اس بات کو واضح کیا کہ خطے میں کسی بھی قسم کی عدم استحکام کی صورتحال مجموعی معاشی اور سماجی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تمام ممالک مل کر امن کے قیام کے لیے کام کریں۔ کابینہ کے ارکان نے اس بات پر اتفاق کیا کہ سعودی عرب کے لیے جو بھی خطرہ ہے وہ دراصل تمام خلیجی ممالک کے لیے خطرہ ہے اور اسی سوچ کے تحت سعودی عرب اپنے پڑوسی ممالک کی سلامتی، خودمختاری اور استحکام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے اور ہر قسم کی حمایت فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ اجلاس میں اس بات پر تفصیلی بحث کی گئی کہ کس طرح خلیجی تعاون کونسل کے ممالک آپس میں اپنے دفاعی نظام کو مزید مضبوط بنا سکتے ہیں تاکہ مستقبل میں کسی بھی بیرونی مداخلت یا حملے کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کیا جا سکے۔ سمندری حدود کی حفاظت اور تجارتی راستوں کے تحفظ کو ترجیحی بنیادوں پر رکھا گیا کیونکہ خلیج کا علاقہ عالمی تجارت اور توانائی کی فراہمی کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ سعودی عرب نے اپنے اتحادیوں کو یقین دلایا کہ وہ خطے میں امن برقرار رکھنے کے لیے سفارتی اور دفاعی دونوں محاذوں پر فعال رہے گا اور کسی بھی ایسی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے تیار ہے جو خطے کے استحکام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ سکیورٹی معاملات کے علاوہ، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اجلاس کے شرکاء کو موریطانیہ کے صدر اور جاپان کے وزیر اعظم کی جانب سے موصول ہونے والے اہم پیغامات سے بھی آگاہ کیا۔ ان پیغامات میں سعودی عرب کے ساتھ دوطرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا۔ اجلاس میں سعودی عرب کی عالمی سفارتی کوششوں اور ترقیاتی منصوبوں کا بھی جائزہ لیا گیا، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ سعودی عرب نہ صرف اپنے خطے بلکہ عالمی سطح پر بھی ایک فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ جاپان اور موریطانیہ جیسے ممالک کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات اس بات کی علامت ہیں کہ سعودی عرب اپنی خارجہ پالیسی کو متنوع بنا رہا ہے تاکہ معاشی اور سیاسی مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔ مجموعی طور پر اس اجلاس نے یہ پیغام دیا کہ سعودی عرب اپنے خطے میں ایک بڑے بھائی اور محافظ کے طور پر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے اور وہ کسی بھی ایسی طاقت کو برداشت نہیں کرے گا جو خلیجی ریاستوں کے امن اور سکون میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے۔ سعودی عرب کی یہ پالیسی عالمی برادری کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ خطے کا استحکام عالمی امن کے لیے ناگزیر ہے اور اس کے لیے تمام ممالک کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے.
