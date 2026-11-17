سعودی عرب نے مکہ اور ریاض کے اوپر سے ڈرونز روکے ہالی وڈ کے بڑے ستارے گورنرز ایوارڈز میں شریک
سعودی عرب نے مقدس مقامات اور ریاض کے اوپر سے ڈرونز اور میزائلوں کو روکنے کی تصدیق کی ہے جبکہ ایران نے اسرائیلی ڈرون گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہالی وڈ میں گلین کلووز اور رڈلے سکاٹ کو اعزازی آسکر سے نوازا گیا۔
سعودی عرب نے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور ریاض کے اوپر سے ڈرونز اور میزائلوں کو روکنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اطلاع اس وقت سامنے آئی جب ایران نے دعویٰ کیا کہ اس نے ہمدان صوبے میں اسرائیل کے اوربٹر فور ڈرون کو گرا دیا ہے۔ خلیجی ممالک میں جاری ہونے والی جدید دفاعی تحریکوں کے تحت سعودی عرب نے اپنے آسمان کی حفاظت کے لیے اپنے جدید دفاعی نظام کو فعال رکھا ہے۔ اس صورتحال میں عوامی مقامات اور مقدس مقامات پر حفاظتی انتظامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کے خطرات سے نمٹا جا سکے۔ عالمی سیاسی تناؤ میں اضافے کی وجہ سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان غیر مستقیم کشیدگی بھی برقرار ہے جس کے اثرات خطے کی سالمیت پر مرتب ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب ہالی وڈ میں گورنرز ایوارڈز کا سالانہ تقریب منعقد ہوئی جس میں اداکارہ گلین کلووز اور ڈائریکٹر رڈلے سکاٹ کو اعزازی آسکر سے نوازا گیا۔ یہ تقریب فلمی سیزن کے اہم واقعات میں سے ایک تھی جس میں ٹام کروز، زنڈایا اور ٹام ہالینڈ جیسے مشہور ستاروں نے شرکت کی۔ گلین کلووز جو کہ سات مرتبہ آسکر کے لیے نامزد ہوئیں مگر انہیں ایک بار بھی یہ ایوارڈ نہیں ملا، انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ان کے لیے سب سے بڑی اعزاز اسی کمرے میں موجود ہونا ہے جہاں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انہیں متاثر کیا ہے۔ جان مالکووچ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک بہترین اداکارہ ہیں جو ہر کردار کے لیے سو فیصد عطا کرتی ہیں۔ اس تقریب میں ٹائموتی شالامیٹ اور کائلی جینر کے ساتھ کرسٹوفر نولن اور میٹ ڈیمون بھی موجود تھے۔ رڈلے سکاٹ نے ویڈیو پیغام میں اپنے انتقال یافتہ بھائی ٹونی سکاٹ کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ وہ یہ ایوارڈ اپنے بھائی کی یاد میں قبول کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں علیین، بلیڈ رنر اور گلادییٹر جیسی شاہکار فلموں کی ہدایت کاری کی ہے۔ دیگر موصولین میں ڈزنی اینیمیٹر فلوئیڈ نارمن اور پروڈیوسرز پیملا کوفلر اور کریسٹین ویچن شامل تھے۔ ان موصولین کا انتخاب ایکادمی آف موشن آرٹس اینڈ سائنسز کے گورنرز باورڈ نے کیا۔ اس تقریب میں فلمی صنعت کے بڑے ستاروں کی شرکت نے اس موقع کو مزید خوبصورت بنا دیا اور مستقبل کے آسکر کے امیدواروں کے لیے بھی یہ موقع اہم ثابت ہوا۔ عالمی فلمی دنیا میں ان اعزازات کا حوصلہ افزا اثر ہوگا اور نئی نسل کے تخلیق کاروں کو مستحکم کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔.
سعودی عرب نے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور ریاض کے اوپر سے ڈرونز اور میزائلوں کو روکنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اطلاع اس وقت سامنے آئی جب ایران نے دعویٰ کیا کہ اس نے ہمدان صوبے میں اسرائیل کے اوربٹر فور ڈرون کو گرا دیا ہے۔ خلیجی ممالک میں جاری ہونے والی جدید دفاعی تحریکوں کے تحت سعودی عرب نے اپنے آسمان کی حفاظت کے لیے اپنے جدید دفاعی نظام کو فعال رکھا ہے۔ اس صورتحال میں عوامی مقامات اور مقدس مقامات پر حفاظتی انتظامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کے خطرات سے نمٹا جا سکے۔ عالمی سیاسی تناؤ میں اضافے کی وجہ سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان غیر مستقیم کشیدگی بھی برقرار ہے جس کے اثرات خطے کی سالمیت پر مرتب ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب ہالی وڈ میں گورنرز ایوارڈز کا سالانہ تقریب منعقد ہوئی جس میں اداکارہ گلین کلووز اور ڈائریکٹر رڈلے سکاٹ کو اعزازی آسکر سے نوازا گیا۔ یہ تقریب فلمی سیزن کے اہم واقعات میں سے ایک تھی جس میں ٹام کروز، زنڈایا اور ٹام ہالینڈ جیسے مشہور ستاروں نے شرکت کی۔ گلین کلووز جو کہ سات مرتبہ آسکر کے لیے نامزد ہوئیں مگر انہیں ایک بار بھی یہ ایوارڈ نہیں ملا، انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ان کے لیے سب سے بڑی اعزاز اسی کمرے میں موجود ہونا ہے جہاں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انہیں متاثر کیا ہے۔ جان مالکووچ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک بہترین اداکارہ ہیں جو ہر کردار کے لیے سو فیصد عطا کرتی ہیں۔ اس تقریب میں ٹائموتی شالامیٹ اور کائلی جینر کے ساتھ کرسٹوفر نولن اور میٹ ڈیمون بھی موجود تھے۔ رڈلے سکاٹ نے ویڈیو پیغام میں اپنے انتقال یافتہ بھائی ٹونی سکاٹ کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ وہ یہ ایوارڈ اپنے بھائی کی یاد میں قبول کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں علیین، بلیڈ رنر اور گلادییٹر جیسی شاہکار فلموں کی ہدایت کاری کی ہے۔ دیگر موصولین میں ڈزنی اینیمیٹر فلوئیڈ نارمن اور پروڈیوسرز پیملا کوفلر اور کریسٹین ویچن شامل تھے۔ ان موصولین کا انتخاب ایکادمی آف موشن آرٹس اینڈ سائنسز کے گورنرز باورڈ نے کیا۔ اس تقریب میں فلمی صنعت کے بڑے ستاروں کی شرکت نے اس موقع کو مزید خوبصورت بنا دیا اور مستقبل کے آسکر کے امیدواروں کے لیے بھی یہ موقع اہم ثابت ہوا۔ عالمی فلمی دنیا میں ان اعزازات کا حوصلہ افزا اثر ہوگا اور نئی نسل کے تخلیق کاروں کو مستحکم کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔
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