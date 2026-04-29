سعودی عرب میں 65 ایتھیوپیائی شہریوں کے انجام کا خطرہ، پاک افغان سرحد پر کشیدگی

ہیومن رائٹس واچ نے سعودی عرب سے 65 ایتھیوپیائی شہریوں کے فوری انجام کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر، طالبان حکومت نے انگور اڈہ کے سرحدی علاقوں میں شہریوں پر گولہ باری کی جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ پاک فوج نے بلا اشتعال جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔
سعودی عرب کو 65 ایتھیوپیا ئی شہریوں کے فوری انجام سے روکنا چاہیے۔ ہیومن رائٹس واچ (ایچ آر ڈبلیو) نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 65 ایتھیوپیا ئی شہریوں کے فوری انجام کو روکے۔ یہ افراد مختلف مقدمات میں سزا یافتہ ہیں اور ان پر دہشت گردی اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ ان افراد پر عائد الزامات کے ثبوت ناکافی ہیں اور ان کے مقدمات میں قانونی کارروائیوں کی شفافیت کا فقدان رہا ہے۔ تنظیم نے سعودی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ان افراد کے مقدمات کا دوبارہ جائزہ لے اور انہیں مناسب قانونی تحفظ فراہم کرے۔ ادھر، طالبان حکومت نے انگور اڈہ کے سرحدی علاقوں میں شہریوں پر گولہ باری کی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق، افغانستان سے فائر کیے گئے ایک مارٹر شیل نے کریم خان اور رحمت اللہ کے گھر کو نشانہ بنایا، جو انگور اڈہ کے مقامی باشندے ہیں۔ اس بلا اشتعال گولہ باری کے نتیجے میں چار بچے اور ایک خاتون شدید زخمی ہوئے۔ زخمی بچوں اور خاتون کو فوری طور پر ڈی ایچ کیو ہسپتال وانا منتقل کردیا گیا ہے۔ چند روز قبل بھی اسی علاقے میں افغانستان سے بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں تین افراد زخمی ہوئے تھے۔ افغان طالبان اور ان سے وابستہ خارجی دہشت گرد مسلسل عام شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرسکیں۔ پاکستان کی جانب سے بلا اشتعال جارحیت کا بھرپور جواب دیتے ہوئے، پاک فوج نے سرحد پر افغان طالبان کے کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستانی فوج کے مضبوط اور مؤثر ردعمل کے بعد بزدل افغان طالبان کے اہلکاروں نے اپنے ٹھکانوں سے فرار کر لیا۔ افغان طالبان کی حکومت مسلسل پاکستان میں شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ غزبد الحق آپریشن جاری رہے گا جب تک کہ تمام طے شدہ اہداف حاصل نہیں ہو جاتے ہیں۔ یہ آپریشن سرحد کی سلامتی اور شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔ پاک فوج نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین اور شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکنہ اقدام اٹھائے گی۔ آپریشن کے دوران، دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اور ان کی نقل و حمل کے راستے تباہ کردیے گئے۔ اس آپریشن سے علاقے میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے کی امید ہے۔ پاکستانی حکام نے افغان طالبان حکومت سے بار بار مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں اور سرحد پر بلا اشتعال فائرنگ بند کریں۔ تاہم، اب تک طالبان حکومت کی جانب سے کوئی مثبت جواب نہیں آیا ہے۔ اس صورتحال میں، پاکستان کو اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے خود اقدامات کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ پاک فوج نے سرحد پر اپنی تنظیمی صلاحیتوں کو مزید مضبوط کردیا ہے اور دہشت گردوں کو کسی بھی قسم کی سرگرمی سے روکنے کے لیے تیار ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے سعودی عرب سے اپیل کی ہے کہ وہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے معیارات کا احترام کرے اور ایتھیوپیا ئی شہریوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کرے۔ تنظیم نے سعودی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ان افراد کو قانونی نمائندگی کا حق فراہم کرے اور ان کے مقدمات میں شفافیت یقینی بنائے۔ ہیومن رائٹس واچ نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب کو موت کی سزاؤں کے استعمال کو کم کرنا چاہیے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید بگڑ گئے ہیں۔ پاکستانی حکام نے افغان طالبان حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر رہی ہے۔ افغان طالبان حکومت نے ان الزامات سے انکار کیا ہے۔ تاہم، اس صورتحال نے دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کو کم کردیا ہے۔ پاکستانی عوام اور حکومت نے سرحد پر شہید ہونے والے شہریوں کے خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزیراعظم نے شہیدوں کے خاندانوں کو ہر ممکنہ مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ حکومت نے زخمیوں کے علاج معالجے کے لیے بھی تمام ضروری اقدامات اٹھائے ہیں۔ غزبد الحق آپریشن کے نتیجے میں علاقے میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تیزی آئی ہے۔ پاک فوج نے دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اپنی کارروائیوں کو مزید وسعت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاک فوج کا کہنا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خاتمے تک آرام نہیں کرے گی۔ پاکستانی میڈیا نے افغان طالبان حکومت کی جانب سے بلا اشتعال گولہ باری کی شدید مذمت کی ہے۔ میڈیا نے مطالبہ کیا ہے کہ افغان طالبان حکومت اپنے شہریوں کو نشانہ بنانے کا عمل بند کرے اور پاکستان کے ساتھ امن اور تعاون کے لیے کام کرے۔ پاکستانی عوام نے غزبد الحق آپریشن کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ پاک فوج کو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی جاری رکھنی چاہیے اور ملک کی سلامتی اور خودمختاری کا دفاع کرنا چاہیے.
سعودی عرب ایتھیوپیا ہیومن رائٹس واچ طالبان افغانستان پاک افغان سرحد گولہ باری پاک فوج غزبد الحق آپریشن دہشت گردی
شام سے ابوبکر البغدادی کی بڑی بہن گرفتار - ایکسپریس اردو65 سالہ رسمیہ عواد کو ترک فوج نے چھاپہ مار کر حراست میں لیا
آزادی مارچ میں شریک کارکن دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا - ایکسپریس اردو65 سالہ عبدالکریم آج صبح ہارٹ اٹیک کی وجہ سے فوت ہوا
ڈاکو نے بینک لوٹ کر کرسمس کی خوشی میں ہزاروں ڈالرز ہوا میں اُڑادیئے - ایکسپریس اردوپولیس افسران نے 65 سالہ بزرگ شہری کو ڈکیتی کے الزام میں گرفتار کرلیا
پاکستان کی سالانہ آبادی کتنے فیصد شرح سے بڑھ رہی ہے؟سروے کے مطابق پاکستان میں اوسط عمر 65 سال ہے، پاکستان میں خواتین کی اوسط عمر 65 سال 5 ماہ ہے، مردوں کی اوسط عمر 64 سال 3 ماہ ہے۔
یورپیئن انویسٹمنٹ بینک کی پاکستان میں 160 ملین یورو کی سرمایہ کاری، کلائمیٹ پراسپیرٹی پلان کا اجراءیورپیئن انویسٹمنٹ بینک نے 160 ملین یورو کی سرمایہ کاری کے ساتھ پاکستان میں واپسی کی ہے۔ وزارت خزانہ نے پاکستان کا کلائمیٹ پراسپیرٹی پلان جاری کیا ہے، جو ملک کے توانائی، اقتصادی اور ماحولیاتی منظر نامے کو تبدیل کرنے کے لیے طویل مدتی سرمایہ کاری اور پائیداری کے اہداف کا خاکہ پیش کرتا ہے۔ منصوبے کے مطابق، پاکستان کو 2050 تک 1.6 ٹریلین ڈالر کی مجموعی سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی، جس کا سالانہ ہدف 65 بلین ڈالر ہے۔ 2035 تک سرمایہ کاری 566 بلین ڈالر تک پہنچنے کا अनुمان ہے کیونکہ ملک گرین اکانومی کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔
سعودی عرب میں 65 ایتھیوپیائی شہریوں کو سزائے موت دینے کا خطرہ، انسانی حقوق تنظیم کی وارننگہیومن رائٹس واچ نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کم از کم 65 ایتھیوپیائی شہریوں کی سزائے موت کو فوری طور پر معطل کرے۔ ان پر غیر پرتشدد منشیات سے متعلق جرائم کا الزام ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں سزائے موت کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر غیر ملکیوں کے خلاف۔
