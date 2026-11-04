سعودی قرض رول اوور، آئی ایم ایف بورڈ کا ممکنہ دسمبر اجلاس
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے مطابق سعودی عرب کا تین ارب ڈالر کا قرض رول اوور ہو گیا ہے اور فی الحال مزید مالی معاونت کی ضرورت نہیں، جبکہ آئی ایم ایف بورڈ دسمبر میں اجلاس کر سکتا ہے۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بدھ کے روز پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کا تین ارب ڈالر کا قرض رول اوور کر دیا گیا ہے اور فی الحال کسی اضافی مالی معاونت کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے مطابق سعودی قرض کے معاملے کو مناسب وقت تک کے لیے موخر کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس معاملے پر اپنے سعودی ہم منصب کے ساتھ ایک نتیجہ خیز ملاقات کی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں، اس لیے کسی قسم کی تشویش کی کوئی بات نہیں، اور اس وقت ریاض سے مزید مالی امداد درکار نہیں ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ملک کے پاس اس وقت تین ماہ کی درآمدی کور موجود ہے۔ ان کے مطابق پاکستان کو ہر سال یوروبانڈز پر تقریباً 1.
5 ارب یورو ادا کرنے ہوتے ہیں، اور حکومت کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ کوئی بھی انتظامیہ ان ادائیگیوں کو پورا کرنے میں دشواری کا شکار نہ ہو۔ وزیر خزانہ نے واضح کیا کہ ان ادائیگیوں کے لیے مناسب منصوبہ بندی کی جا رہی ہے تاکہ ملکی معیشت پر دباؤ کم سے کم رہے۔ اورنگزیب نے یہ بھی کہا کہ عالمی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) کا بورڈ دسمبر میں اجلاس کر سکتا ہے، تاہم اس کی تاریخ ابھی تک حتمی طور پر طے نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ رابطے میں ہے اور معاشی اصلاحات کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ان کے مطابق آنے والے دنوں میں مزید تفصیلات سامنے آنے کی توقع ہے۔
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