سعودی عرب میں یمنی میزائلوں سے حفاظتی اقدامات اور عوامی ہدایات
سعودی عرب کے جنوبی علاقوں میں حوثی ملیشیا کے میزائلوں سے حفاظتی انتظامات کے بعد حکام نے عوام کو ہدایات جاری کی ہیں اور خطرے کے ختم ہونے کا اعلان کیا ہے۔
سعودی عرب کے فضائی دفاع ی نظام نے یمن کے حوثی جنگجوؤں کی جانب سے مملکت کے جنوبی علاقے کی طرف داغا گیا بیلسٹک میزائل کو کامیابی سے روک کر تباہ کر دیا ہے۔ یہ واقعہ حالیہ کشیدگی کے دوران پیش آیا جب یمن میں آئینی حکومت کی حمایت کرنے والے سعودی قیادت میں قائم اتحاد نے اس حملے کی تصدیق کی ہے۔
اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے بتایا کہ حوثی ملیشیا کی جانب سے سعودی عرب کے جنوبی علاقے کی طرف داغے گئے بیلسٹک میزائل کو فضائی دفاعی نظام نے کامیابی سے روک کر تباہ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام مملکت کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری تھا اور اس نے حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔Also read28 برس بعد 50 ہزار کلومیٹر پیدل سفر مکمل کرنے والے کارل بشبی اپنے گھر واپس آ گئے
علاقائی خطرے کے خاتمے کا اعلان
سعودی عرب کے محکمہ شہری دفاع نے اعلان کیا ہے کہ نجران صوبے، خمیس مشیط گورنریٹ اور شہر ابھا میں خطرے کی صورتِ حال ختم ہو چکی ہے۔ حکام نے تصدیق کی کہ ان تینوں مقامات پر موجودہ خطرات کو بھرپور انداز میں نکال دیا گیا ہے اور عوام کے لیے حالات عام ہو چکے ہیں۔
تاہم، اس کے باوجود حکام نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ محکمہ شہری دفاع کی جاری کردہ ہدایات پر عمل جاری رکھیں۔ انہیں متاثرہ مقامات پر جمع ہونے یا وہاں ویڈیوز بنانے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے تاکہ عوامی نظام زندگی متاثر نہ ہو اور سکیورٹی فورسز کو کام کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ پیش آئے۔
شہریوں کو ہدایات اور قانونی انتباہات
کسی بھی ہنگامی صورتِ حال میں شہریوں کو 998 پر رابطہ کرنے کی ہدایت گئی ہے۔ سعودی حکام نے خبردار کیا ہے کہ میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے کے واقعات، ان کے اثرات یا ان مقامات سے متعلق ویڈیوز بنانا، معلومات شائع کرنا یا سوشل میڈیا پر شیئر کرنا قانونی کارروائی کا سبب بن سکتا ہے۔
حکام نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ حساس سکیورٹی معلومات کی تشہیر سے گریز کریں اور سرکاری ہدایات پر عمل کریں۔ اس کا مقصد قومی سلامتی کے خدشات کو دور کرنا اور غیر ضریری افواہوں یا پھیلی ہوئی غلط معلومات سے بچنا ہے جو عوامی گھبراہٹ کا باعث بن سکتی ہیں۔
علاقائی تناؤ اور دیگر خبریں
اس واقعے کے دوران علاقائی تناؤ میں اضافہ ہوا ہے، جس کے پیشِ نظر یمنی افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 24 گھنٹوں کے دوران 500 حوثی جنگجوؤں کو ہلاک یا زخمی کر دیا ہے۔ یہ دعویٰ اس وقت سامنے آیا جب یمن میں جاری کشیدگی کے پس منظر میں سعودی عرب کے جنوبی علاقے پر حملوں کی کوششیں کی گئیں۔
دوسری جانب، اسرائیلی محاصرے کے باعث مغربی کنارے میں 80,000 فلسطینی طلبہ اسکول جانے سے محروم ہیں۔ یہ صورتحال خطے میں بڑھتی ہوئی عدم استحکام کی عکاسی کرتی ہے جہاں مختلف محاذوں پر تناؤ برقرار ہے۔ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔
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