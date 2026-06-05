سعودی-پاکستان مشترکہ کاروباری کونسل کے اجلاس میں سعودی سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے دو طرفہ معاہدے ہوئے ہیں۔ ان معاہدوں میں سعودی عرب اور پاکستان نے پورٹس اور موٹرویز کے تعمیر اور ترقی کے لیے معاہدے کیے ہیں۔ سعودی-پاکستان کاروباری کونسل کے چیئرمین شاہزادہ منصور بن محمد سعود نے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔
پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے سعودی-پاکستان مشترکہ کاروباری کونسل کے اجلاس میں متعدد دو طرفہ معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ 24 نیوز ہیڈ ٹی وی چینل کے مطابق۔ مطابق حکام، سعودی عرب اور پاکستان نے پورٹس اور موٹرویز کے تعمیر اور ترقی کے لیے معاہدے کیے ہیں۔ کراچی-حیدرآباد موٹروے کی تعمیر کے لیے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے، جس کے ساتھ ساتھ جائیداد اور معدنیات کی ترقی کے لیے۔ سعودی-پاکستان کاروباری کونسل کے چیئرمین شاہزادہ منصور بن محمد سعود نے معاہدے پر دستخط کیے۔ ایس آئی ایف سی اور مشترکہ کاروباری کونسل کے زیر اہتمام اسلام آباد میں پاک-سعود کاروباری کونسل کا اجلاس ہوا۔ سابق کیرٹیکر وزیر گوہر عیض، چیئرمین پاک-سعود مشترکہ کاروباری کونسل فیواد مختار نے مشترکہ طور پر اجلاس کی سربراہی کی۔ وفاقی وزیر مسدق ملک، علی پرویز ملک اور خصوصی مشیر برائے نجی کاری محمد علی نے اجلاس میں شرکت کی۔ سعودی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں مشترکہ سرمایہ کاری کے منصوبوں پر جائزہ لیا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کاروباری سطح پر ملاقاتوں کا انعقاد عمل میں آیا۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان حکومت سطح پر ملاقاتوں کا انعقاد عمل میں آیا۔ سعودی سرمایہ کاروں کو بجلی سیکٹر میں شامل ہونے کا اہمیت کا مشورہ دیا گیا۔ سعودی سرمایہ کاروں کو ٹرانسمیشن لائنوں اور سمارٹ میٹرنگ پر بھی مشورہ دیا گیا۔ سعودی سرمایہ کاروں کو پٹرولیم، معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع کے بارے میں بھی مشورہ دیا گیا۔ حکام کے مطابق ڈائریکٹر جنرل ایس آئی ایف سی میجر جنرل اسد الرحمن نے سعودی سرمایہ کاروں اور حکام کا شکریہ ادا کیا۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے سابق تجارتی وزیر گوہر عیض کہا کہ سعودی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ گوہر عیض نے کہا کہ سعودی عرب کی پاکستان میں سرمایہ کاری بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک متاثر کن جگہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو خصوصی انسولینز دی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سب سے زیادہ منافع حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک مضبوط اقتصادی طاقت بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک مضبوط دفاعی طاقت بن سکتا ہے.
پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے سعودی-پاکستان مشترکہ کاروباری کونسل کے اجلاس میں متعدد دو طرفہ معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ 24 نیوز ہیڈ ٹی وی چینل کے مطابق۔ مطابق حکام، سعودی عرب اور پاکستان نے پورٹس اور موٹرویز کے تعمیر اور ترقی کے لیے معاہدے کیے ہیں۔ کراچی-حیدرآباد موٹروے کی تعمیر کے لیے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے، جس کے ساتھ ساتھ جائیداد اور معدنیات کی ترقی کے لیے۔ سعودی-پاکستان کاروباری کونسل کے چیئرمین شاہزادہ منصور بن محمد سعود نے معاہدے پر دستخط کیے۔ ایس آئی ایف سی اور مشترکہ کاروباری کونسل کے زیر اہتمام اسلام آباد میں پاک-سعود کاروباری کونسل کا اجلاس ہوا۔ سابق کیرٹیکر وزیر گوہر عیض، چیئرمین پاک-سعود مشترکہ کاروباری کونسل فیواد مختار نے مشترکہ طور پر اجلاس کی سربراہی کی۔ وفاقی وزیر مسدق ملک، علی پرویز ملک اور خصوصی مشیر برائے نجی کاری محمد علی نے اجلاس میں شرکت کی۔ سعودی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں مشترکہ سرمایہ کاری کے منصوبوں پر جائزہ لیا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کاروباری سطح پر ملاقاتوں کا انعقاد عمل میں آیا۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان حکومت سطح پر ملاقاتوں کا انعقاد عمل میں آیا۔ سعودی سرمایہ کاروں کو بجلی سیکٹر میں شامل ہونے کا اہمیت کا مشورہ دیا گیا۔ سعودی سرمایہ کاروں کو ٹرانسمیشن لائنوں اور سمارٹ میٹرنگ پر بھی مشورہ دیا گیا۔ سعودی سرمایہ کاروں کو پٹرولیم، معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع کے بارے میں بھی مشورہ دیا گیا۔ حکام کے مطابق ڈائریکٹر جنرل ایس آئی ایف سی میجر جنرل اسد الرحمن نے سعودی سرمایہ کاروں اور حکام کا شکریہ ادا کیا۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے سابق تجارتی وزیر گوہر عیض کہا کہ سعودی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ گوہر عیض نے کہا کہ سعودی عرب کی پاکستان میں سرمایہ کاری بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک متاثر کن جگہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو خصوصی انسولینز دی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سب سے زیادہ منافع حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک مضبوط اقتصادی طاقت بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک مضبوط دفاعی طاقت بن سکتا ہے
سعودی-پاکستان مشترکہ کاروباری کونسل، سعودی سرمایہ