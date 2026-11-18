سعود غنی نے بلاول بھٹو کا دفاع کیا، کہا پیپلز پارٹی نے نئے صوبوں کا آغاز نہیں کیا
صوبائی وزیر سعود غنی کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کی بات پر ردعمل ظالمانہ ہے، ایم کیو ایم لسانی نفرتیں بڑھا رہی ہے، پنجاب میں بھی ریفرنڈم کروائیں۔
صوبائی وزیر محنت سعود غنی نے کہا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس پر ردعمل غیر مناسب ہے، انہوں نے الزام عائد کیا کہ پیپلز پارٹی نے نہ صرف نئے صوبوں کا مطالبہ شروع نہیں کیا بلکہ ماضی میں لسانی فسادات کے دوران ہزاروں لوگ مارے گئے جن کی ذمہ داری دیگر جماعتوں پر عائد ہوتی ہے۔
نئے صوبوں اور لسانی فسادات پر تنقید
سعید غنی نے تفصیل بتاتے ہوئے وضاحت کی کہ کل منعقدہ پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو نے کھل کر اپنا موقف رکھا تھا جس پر موجودہ سیاسی ماحول میں شدید ردعمل سامنے آیا، تاہم ان کا مؤقف ہے کہ یہ ردعمل بنیادی حقائق سے بے خبر ہے کیونکہ نئے صوبوں کا تصور پیپلز پارٹی کے دور میں بھی زیر بحث رہا لیکن ابھی تک عملی شکل نہیں لے پایا۔Also readٹرمپ کا چین کا دورہ اور شینزین میں تاریخی سربراہی ملاقات
انہوں نے مزید کہا کہ کراچی کے عوام ماضی میں پیش آنے والے لسانی فسادات کی تکالیف سے بخوبی آگاہ ہیں جبکہ اسلام آباد اور لاہور کے لوگ ان المناک واقعات سے دور رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے چند سالوں سے صوبے میں امن قائم ہے اور عوام کی جانیں بچتی رہی ہیں۔
ایم کیو ایم کی کارروائیوں پر حراست
سعود غنی کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے گزشتہ اسمبلی میں آئین کی ترمیم 239 کے تحت متعارف کروائی تھی جسے سندھ کی کابینہ اور اسمبلی نے مسترد کر دیا تھا، لیکن آج مصطفیٰ کمال جیسی شخصیات ذمہ داریوں سے بچتے ہوئے بلاول بھٹو کو کھڑا کر رہی ہیں جو کہ سیاسی منافقت ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ خواجہ آصف کو چاہیے کہ وہ بلاول بھٹو کی بات کو سنجیدگی سے لیں کیونکہ سندھ میں ن لیگ اور ایم کیو ایم کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے، ان کا موقف ہے کہ لسانی نفرتوں کو ہوا دینا صوبے کی امن پسند فضا کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔
پنجاب میں بھی ہوگا ریفرنڈم؟
بلاول بھٹو کے پریس کانفرنس کے بعد فوری طور پر وفاقی وزیر خواجہ آصف کے ریفرنڈم کے مشورے پر سوال اٹھاتے ہوئے سعود غنی کا کہنا ہے کہ اگر آئینی تحفظات کی بنا پر ریفرنڈم ضروری ہے تو پھر پنجاب میں بھی یہ سوال اٹھایا جائے کہ وہاں کی موجودہ حکومت کو عوام کتنا سپورٹ کرتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ریفرنڈم صرف ان معاملات پر ہو سکتا ہے جن کا آئین میں واضح حل نہ ہو، اسپیکر پنجاب اسمبلی کے پٹیشن منظور کرنے کے فیصلے سے بھی گہرے نتائج برآمد ہونے کا خدشہ ہے۔
29 نومبر کو ریلیوں کے حوالے سے حکمت عملی
صوبائی وزیر نے 29 نومبر کو متوقع ریلیوں کے حوالے سے کہا کہ اگر کسی جماعت نے ریلی کا اعلان کر دیا ہے تو دوسری جماعت کو اخلاقی طور پر اسی دن ریلی نہیں رکھنی چاہیے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ امن خراب ہونے پر قدم اٹھائے۔
سعید غنی نے آخر میں مشورہ دیا کہ ایم کیو ایم کو انتظامیہ سے اجازت لینا ہوگی، اگر وہ بدمعاشی سے ریلی نکالتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فسادات چاہتی ہے، حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے مواقع پر سختی سے نمٹے تاکہ صوبے میں انتشار نہ پھیلے۔
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