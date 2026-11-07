سعودی فضائی حملوں میں یمن کے صوبہ صنعا میں 22 افراد کی ہلاکت
حوثی میڈیا کے مطابق سعودی فضائی حملے میں یمن کے صوبہ صنعا کے علاقہ الشریحہ میں 22 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے۔ ان میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔
حوثی میڈیا نے ہفتہ کی تاریخ میں واضح کردیا کہ سعودی فضائی کارروائیوں کے نتیجے میں یمن کے صوبہ صنعا میں 22 افراد کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ اس واقعے میں سب سے زیادہ معصوم شہری یعنی خواتین اور بچے متاثر ہوئے ہیں۔
حملے کی تفصیلات اور زخمیوں کی تعداد
حوثی تنظیم کی سرکاری خبر ایجنسی صبا نے تصدیق کی ہے کہ الشریحہ علاقے میں ہونے والے اس واقعے میں اب تک 22 شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس حملے میں زخمیوں کی تعداد بڑھ کر 30 تک پہنچ گئی ہے۔ صبا کی رپورٹ کے مطابق مارے گئے افراد میں بچوں اور خواتین کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔Also readU.S. CENTCOM launches Task Force Iron Gate to curb weapons shipments to Iran
حکام نے بتایا کہ ابھی بھی تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے ہلاک شدگان کو نکالنے کی کارروائی جاری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فضائی جہازوں نے فریانسٹاف کو نشانہ بنایا اور ایمبولینس کو بھی دو حملوں کا نشانہ بنایا گیا، جس سے بچاؤ کا کام متاثر ہوا۔
سعودی عرب کی پوزیشن اور میزائل کی رکاوٹ
سعودی عرب نے اس رپورٹ پر ابھی تک کوئی باضابطہ تبصرہ جاری نہیں کیا ہے۔ تاہم، اس ملک کی قیادت والے کولیشن نے ہفتہ کو ایک بیان جاری کیا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے ریاض صوبہ کے سمت چلائے جانے والے ایک حوثی میزائل کو روک کر تباہ کر دیا۔
سعودی عرب کا کہنا ہے کہ وہ یمن کے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کی حمایت کے لیے یہ کارروائی کر رہا ہے۔ اس کا الزام ہے کہ حوثی باغی خطے میں عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں اور انہیں روکنا لازمی ہے۔ تاہم حوثی مخالف کوئی تبصرہ نہیں کر پائے۔
علاقائی تناؤ اور ماضی کی کارروائیاں
یہ واقعات یمن میں جاری خانہ جنگی کے نئے دور کا حصہ ہیں۔ جولائی مہینے میں جب حوثی باغیوں اور سعودی حمایت یافتہ حکومت کے درمیان جنگ دوبارہ شروع ہوئی، تب سے صورتحال انتہائی بگڑ گئی ہے۔ سالوں کے نسبی سکون کے بعد اب پورے خطے میں کشیدگی کی فضا ہے۔
گزشتہ جمعے کو یمن کے صوبہ تعز میں ایک منڈی پر حملے میں 30 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس واقعے میں دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ حوثیوں کا کہنا تھا کہ سعودی طیاروں نے حملہ کیا، جبکہ یمنی حکومتی فورسز کا کہنا تھا کہ حوثیوں نے میزائل چلایا تھا۔
اقوام متحدہ کے اعداد و شمار اور انسانی بحران
اقوام متحدہ کے مطابق، جب سے یمن میں لڑائی دوبارہ شروع ہوئی ہے، تب سے 1,600 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 300,000 سے زائد افراد نے اپنے گھر چھوڑ کر بھگدار مچا دی ہے۔ یہ معاشری طور پر کمزور ملک میں انسانی ہمدردی کا ایک بڑا بحران بن چکا ہے۔
سعودی عرب باؤل سے بھرپور ملک ہے اور حوثی باغیوں نے ان کے خلاف حملوں کی تعداد بڑھا دی ہے۔ اس جنگ نے مشرق وسطیٰ میں ایک نیا محاذ کھول دیا ہے جہاں تمام فریق اپنے اپنے مقاصد کے لیے مزاحمت کر رہے ہیں۔ مستقبل کے امکانات ابھی تک واضح نہیں ہیں اور شہری سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔
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