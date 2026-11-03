سعودی کابینہ کا دفاعی ردعمل کا عزم اور علاقائی صورتحال کا جائزہ
سعودی کابینہ نے جارحیت کے خلاف بھرپور ردعمل کا عزم کیا ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت اجلاس میں قومی سلامتی اور علاقائی استحکام سے متعلق اہم فیصلے سامنے آئے۔
سعودی عرب کی کابینہ نے باقاعدہ طور پر یہ واضح کیا ہے کہ مملکت کی خودمختاری، قومی سلامتی اور خطے کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والی کسی بھی قسم کی جارحیت کے خلاف سخت ترین اور فیصلہ کن دفاعی اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ اعلان ولی عہد اور وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت دارالحکومت ریاض میں منعقدہ اعلیٰ سطح کے کابینہ اجلاس کے دوران سامنے آیا ہے۔
ملک کی سلامتی کا تحفظ اور عزم
سعودی قومی سلامتی کونسل نے یہ عزم دہرایا ہے کہ عوامی تحفظ اور قومی دفاع کے معاملے میں کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ خطے میں بدلتی ہوئی سیاسی اور فوجی صورتحال کے باوجود مملکت اپنی دفاعی استعداد کو برقرار رکھے گی اور علاقائی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات جاری رکھے گی۔Also readمحمد عامر سمیت کون سے بڑے کھلاڑی افغانستان پریمیئر لیگ کھیلیں گے؟
اجلاس میں مشرق وسطیٰ سمیت عالمی سطح پر پیش آنے والی تازہ ترین سیاسی اور سیکیورٹی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کابینہ نے اس بات پر زور دیا کہ سعودی عرب دوست ممالک کے ساتھ اپنے قریبی روابط اور سفارتی تعاون کو فروغ دے گا تاکہ خطے میں پائیدار امن اور ترقیاتی عمل کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔
بین الاقوامی رابطوں اور سفارتی اجلاسوں کا جائزہ
اجلاس کے آغاز میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کابینہ کو خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ملائیشیا کے بادشاہ سلطان ابراہیم اسکندر کی جانب سے موصول ہونے والے دو رسمی پیغامات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے اپنے دورے کے دوران چینی صدر شی جن پنگ کو بھیجے گئے پیغام کی تفصیلات بھی شیئر کیں۔
وزیراعظم نے جنوبی کوریا کے صدر لی جے میونگ، رومانیہ کے صدر نیکوسور دان اور اسپین کے وزیراعظم پیڈرو سانچیز سے ہونے والے ٹیلی فونک رابطوں کی بھی تفصیلات بتائی۔ اس کے علاوہ اردن کے ولی عہد شہزادہ الحسین بن عبداللہ سے ہونے والے اہم ملاقاتوں کے نتائج اور تبادلہ خیال کی گئی تفصیلات بھی کابینہ کے سامنے رکھی گئیں۔
وزیر اطلاعات سلمان الدوسری نے اجلاس کے بعد میڈیا کو بتایا کہ کابینہ نے منظم تعاون کونسل اور گروہ بیس کے تحت ہونے والے بین الاقوامی اجلاسوں میں سعودی عرب کی شرکت کے نتائج کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ کثیرالجہتی تعاون کو مضبوط بنانے اور عالمی چیلنجز کے حل کے لیے مسلسل کوششیں کی جائیں گی۔
جہاز رانی کی سلامتی اور توانائی کی فراہمی
کابینہ نے سمندری راستوں میں جہاز رانی کی سلامتی اور عالمی توانائی کی سپلائی چین کو متاثر کرنے والی کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کو شدید الفاظ میں مسترد کیا۔ کابینہ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ سمندری تحفظ کو یقینی بنانے اور بین الاقوامی تجارت کے بلا تعطل چلنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات اٹھائے۔
اجلاس میں یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ عالمی منڈیوں کے لیے قابل اعتماد توانائی کی فراہمی میں سعودی عرب کا کردار اہمیت کا حامل ہے۔ مملکت نے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ عوام اور مقیم غیر ملکیوں کے تحفظ کو خطرے میں ڈالنے والے کسی بھی عنصر کے خلاف بھرپور طریقے سے برتاؤ کرے گی۔
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